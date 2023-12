Český výrobce plechových hraček Kovap s asijskou konkurencí nesoutěží. Sází na kvalitu, nadčasový design a šikovnost zaměstnanců

Česká firma Kovap vyrábí plechové hračky už více než 70 let. Specializuje se hlavně na nákladní a osobní auta a traktory, které dokonale kopírují své předlohy od značek Tatra, Zetor, Volkswagen i mnoha dalších. Vycházejí z tradic a sází na šikovnost i píli zaměstnanců. Díky tomu mohou nabídnout hned několik konkurenčních výhod, zejména precizní zpracování, nadčasový design a dlouhou životnost, která má i udržitelný rozměr.

„Víme o tom, že existují funkční hračky ještě z původní výroby pana (Eduarda) Sedláka z konce čtyřicátých let. Plech vydrží tolik, aby si se stejnou hračkou mohl hrát děda a potom i jeho vnuk, ale ne zase tak dlouho, aby nepřiměřeně zatěžoval životní prostředí, jako je tomu u plastů. V jednu chvíli zkrátka zkoroduje,“ popisuje pro Euro.cz generální ředitel Kovapu Filip Klepek.

Kovová hračka podle něj ideálním způsobem spojuje udržitelnost na straně producenta i spotřebitele. Vyrobí se, potom splní účel u dvou až tří generací a zhruba po šedesáti letech začne přirozeně degradovat. Přírodě se tak vrátí všechno, co jí člověk vzal. Nyní navíc nehrozí problémy spojené s příměsí olova nebo laky na syntetickém základu, jako tomu bylo v minulosti. Žádné z těchto látek se už nepoužívají a všechny hračky mají bezpečnostní certifikaci.





Pro rodiče i děti

Soutěž s levnými asijskými produkty není pro Kovap relevantní. Naopak ji považují za „cestu do hrobu“, a to v jakémkoli odvětví zpracovatelského průmyslu. Místům, kde se prosazují takové hračky, se snaží vyhýbat. Své zákazníky by tam stejně nenašli, protože ti naopak nemají problém si za kvalitu připlatit a hledají alternativu k běžně dostupnému sortimentu.

„Rodiče jsou většinou na naší straně. Čím dál častěji slyším, že se jim nedaří najít pořádné hračky. A právě kvůli nespokojenosti s klasickou nabídkou se obracejí na nás,“ vysvětluje Klepek a dodává, že se zaměřují na velkoobchodní, ale i maloobchodní klienty.

Důležité je každopádně to, aby daný obchodník dokázal dát hračkám potřebný servis a péči. Velmi dobré zkušenosti mají například s prodejnou Hugo Chodí Bos nebo s hračkářstvím Houpací kůň na Loretánském náměstí v Praze. Během letních měsíců se pak Kovapu osvědčily různé festivaly, výstavy a veletrhy, kde se úspěšně prezentují přímo koncovým spotřebitelům: „Je to taková naše mobilní kamenná prodejna,“ říká s nadsázkou ředitel firmy.

Dvě třetiny tržeb v druhé polovině roku

Trend prodejů se dlouhodobě nemění, většina tržeb připadá až na třetí a čtvrté čtvrtletí roku. Svůj podíl na tom má i zakázková výroba vánočních dárků a firemních předmětů pro zaměstnance či partnery. Liší se tedy pouze konkrétní částky. Dobrou zprávou ale je, že postupně rostou. Jen v porovnání s rokem 2019 se zvýšily téměř o polovinu – z 18,9 na 34,2 milionu korun.

„Dvě třetiny tržeb jsou generovány v druhé polovině roku. A to platí bez ohledu na fakt, jestli se jedná o dobré, nebo špatné období,“ vysvětluje Klepek a přiznává, že vzhledem k aktuální nejisté ekonomické situaci by ho v budoucích měsících nepřekvapil mírný pokles, který by jen odrážel celkový stav retailu. V průměru se totiž maloobchodní tržby v Česku snižují už rok a půl v řadě.

Snaha inovovat a rozšiřovat sortiment nicméně Kovapu ani v této složité době nechybí. Novinky představuje několikrát ročně a na rok 2024 si připravil například uvedení dvou speciálních tatrovek, které se zúčastnily Rallye Dakar v letech 1996 a 1998. Potěší tedy hlavně sběratele. Chybět ovšem nebudou ani klasické hračky v čele s traktůrkem URSUS C360, který v Česku díky popularitě Zetoru tak známý není, zatímco v sousedním Polsku patří k ikonám.

„Kromě novinek mezi hračkami nyní rozvíjíme také spolupráci s uměleckými školami a designérskými studii. Výstupem bude nová kolekce, která jednoznačně navazuje na naše tradiční technologické postupy, nicméně vizuálně se chceme posunout blíže k dnešním trendům,“ uzavírá Klepek.