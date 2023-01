Darovací daň neexistuje, na dary se uplatňuje daň z příjmu

Pozor: Další zdanění záleží na tom, co s darovanou nemovitostí (například domem, chalupou, chatou, bytem) učiníte. Jestli-že plánujete nemovitost do pěti let od jejího nabytí prodat, budete muset zaplatit daň z příjmů z prodeje nemovitosti. Výhodnějším řešením je tedy domluvit se s dárcem, ať nemovitost prodá přímo on a daruje vám obdržené peníze.