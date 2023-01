Darovací daň byla v roce 2014 nahrazena daní z příjmů. Kdo je od její platby osvobozen?

Co je darovací daň

Darovací daň do konce roku 2013 představovala povinnou platbu do státního rozpočtu z bezúplatně nabytého majetku neboli daru. Konkrétně 1. 1. 2014 byla však zákonem o dani z příjmů zrušena a od té doby až do současnosti se na dary místo ní vztahuje daň z příjmů. Darovaná věc se tak v souvislosti s daňovými povinnostmi považuje za bezúplatný příjem, a není-li obdarovaný od daně z příjmů osvobozen, platí pro něj stejné sazby, jako je tomu v případě příjmů ostatních.

Předmět daně

Předmětem darovací daně, v současnosti tedy daně z příjmů, je jakýkoliv movitý i nemovitý bezúplatně nabytý majetek získaný na základě určitého právního úkonu. Daňová povinnost se navíc váže nejen na dary poskytnuté na území Česka, ale také na majetek či majetkový prospěch, jenž byl darován občanu České republiky ze zahraničí. Co však předmětem daně není a nebylo ani před rokem 2014, jsou bezúplatné převody majetku a plnění, jež vychází z povinnosti dané určitým právním předpisem. Mezi taková plnění lze počítat například:

dotace,

některé důchody,

prostředky poskytované z rozpočtu Evropské unie a z Národního fondu,

příspěvky a podpory ze státního rozpočtu, rozpočtu samosprávných celků, státních fondů a podobně.

Darovací daň z nemovitosti

Darování je jeden z nejjednodušších způsobů, jak předat nemovitý majetek vybranému nabyvateli. Velkou výhodou tohoto právního úkonu je, že není potřeba brát ohled na neopomenutelné dědice, tedy na osoby, jimž by po smrti vlastníka vznikl nárok na dědický podíl. V momentě, kdy se jedná o darování mezi rodinnými příslušníky, respektive příbuznými v přímé či nepřímé linii, není navíc nabyvatel povinen platit daň z příjmů (dříve daň z darování nemovitosti).

Pokud jste se rozhodli darovat někomu nemovitou věc, je třeba počítat s tím, že případné zpětvzetí takového daru není úplně snadné a lze tak učinit pouze za předpokladu splnění určitých zákonem stanovených podmínek. Kromě toho je nezbytné zjistit si také, jaké poplatky jsou s tímto aktem spojené. Ačkoliv se daň z nabytí nemovitosti při darování dnes už neplatí, v některých případech se nabyvatel nevyhne povinnosti zaplatit daň z příjmů, jejíž sazba činí v případě fyzických osob 15 procent, zatímco právnické osoby odvádí procent devatenáct.

Kdo platí daň z daru

Poplatníkem darovací daně na území České republiky byl vždy nabyvatel bezúplatného majetku. Pakliže byl ale předmětný majetek darován z České republiky do zahraničí, stal se poplatníkem daně naopak dárce. V současné době, kdy se namísto daně darovací odvádí daň z příjmů, vzniká daňová povinnost vždy obdarovanému, a to jak fyzickým, tak právnickým osobám.

Osvobození od darovací daně

V některých případech bezúplatného nabytí majetku může dojít k osvobození od daně. U daně darovací se toto osvobození odvíjelo od toho, do které ze tří zákonem stanovených skupin dárce spadal. Tyto skupiny rozdělovaly osoby, jež dar poskytly, na základě toho, jaký měly vztah vůči obdarovanému. V případě prvních dvou skupin zákon darovací daň zcela promíjel. Jednalo se buď o dárce, kteří byli nejbližšími příbuznými nabyvatele, nebo o osoby ve společné domácnosti.

V současné době se již dárci nerozdělují do původních skupin, ale platí podobné pravidlo, které zohledňuje vztah dárce vůči nabyvateli. Od daně z bezúplatného příjmu jsou tak osvobozeny dary zprostředkované příbuznými v přímé nebo vedlejší linii. Navíc také platí, že daň z příjmů nemusí nabyvatel odvádět ani ve chvíli, kdy hodnota daru nepřesahuje částku 15 tisíc korun, a to bez ohledu na to, kdo je dárcem.

Obecně lze říci, že od daně z příjmů je osvobozen dar jakékoliv hodnoty, pro nějž platí některý z následujících bodů:

majetek byl darován příbuzným v přímé nebo vedlejší linii, to znamená rodičem, prarodičem, potomkem, vnoučetem, manželem/manželkou, sourozencem, strýcem, tetou, synovcem, neteří, manželem/manželkou dítěte, potomkem manžela/manželky, rodičem manžela/manželky, manželem/manželkou rodičů, dar poskytla osoba, s níž nabyvatel žil před získáním daru alespoň jeden rok ve společné domácnosti, dar pochází z majetku ze svěřenského fondu, jenž byl do tohoto fondu vyčleněn některou z výše uvedených osob.

Přiznání k darovací dani

Do daňového přiznání pro rok 2023 je potřeba zahrnout veškeré dary nabyté v roce 2022, avšak pouze ty, jež nejsou od daně osvobozeny. V případě, že jste státu neodvedli daň z daru, který jste nabyli před rokem 2014 a který nebyl od daně osvobozen, je tak potřeba učinit dodatečně pomocí speciálního formuláře pro darovací daň. Ten by měl být dostupný na webových stránkách finanční správy. V případě darů získaných v roce 2014 a později se tento formulář nevyplňuje.

Kolik je darovací daň?

Darovací daň byla zrušena na začátku roku 2014, kdy ji nahradila daň z příjmů. V současné době sazba této daně činí pro fyzické osoby 15 a pro právnické osoby 19 procent. Některé dary jsou však od daně zcela osvobozeny. Patří sem takový majetek, jenž nabyvatel získal od příbuzných v přímé nebo vedlejší linii či od osoby žijící s obdarovaným ve společné domácnosti, nebo dary, jejichž hodnota nepřesahuje 15 tisíc korun.

Kdo platí darovací daň?

Dokud se odváděla darovací daň, byl jejím poplatníkem na území České republiky nabyvatel. Někdy se však mohlo stát, že předmětná věc byla darována do zahraničí. V takovém případě vznikla daňová povinnost naopak dárci. Po roce 2014, kdy darovací daň nahradila daň z příjmů, náleží povinnost jejího odvodu vždy obdarovanému.

Na co se vztahuje darovací daň?

Darovací daň se vztahovala na všechny movité a nemovité věci, stejně jako na majetkový prospěch, pakliže jejich hodnota přesahovala částku 15 tisíc korun a nebyly od této daně osvobozeny na základě zákonem stanovených podmínek. Předmětem darovací daně naopak nebyly bezúplatné převody majetku a plnění vyplývající z určitých právních předpisů.