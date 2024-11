Čokoláda za 70 korun? Zdražování oblíbené pochoutky by mohlo nahrát rozšíření produkce kakaa v Indii

Mezi potraviny, jež v poslední době nejvíce zdražují, patří kromě hojně diskutovaného másla třeba i kakao a čokoláda. Grafy srovnávače Kupi.cz ukazují, že běžná cena jedné tabulky Milka je dnes 65,90 koruny za 100 gramů. Stejné množství čokolády Lindt Excellence pak vyjde dokonce na 89,90 koruny.

Důvodem takto vysokých cen, které se zdaleka netýkají jen Česka, jsou podle serveru The Economist mimo jiné klimatické problémy, jež ničí úrodu kakaa v zemích s největším podílem světové produkce. A to jsou především Ghana a Pobřeží slonoviny.

Z toho, co je pro jedny problém, nicméně mohou těžit jiní. Vzniklá situace by tak mohla přispět k rozšíření čokoládového průmyslu například do Indie, další ze zemí s vhodnými podmínkami, které mají v tomto ohledu obrovský potenciál. Alespoň to tvrdí reportáž BBC, podle níž je zde oblastí s ideálním podnebím pro pěstování kakaa hned několik.

Problém roztříštěné výroby

V Indii se aktuálně vyrábí jen jedno procento celosvětové kakaové produkce. Což má pochopitelně vliv i na strukturu místního trhu, kam domácí pěstitelé mohou zatím dodat jen čtvrtinu celkového množství kakaových bobů, které zdejší výrobci čokolády a dalších cukrovinek potřebují. Zbytek pochází ze zahraničí.





„Pěstování kakaových bobů i jejich následnému zpracování se v naší zemi věnují především malé podniky a celý sektor je velmi roztříštěný. Nedostává se mu tedy dostatek pozornosti,“ řekl britské televizi Renny Jacob, předseda společnosti India Cocoa, která se zabývá produkcí kakaa už více než 30 let. Dodal, že tamní farmáři neumí s kakaovými boby dobře pracovat po sklizni, což je naprosto zásadní, protože surovina prochází fermentačním procesem, který výrazně ovlivňuje její chuť i vůni.

Vládní pomoc i firemní investice

O zvýšení množství i kvality kakaové produkce se snaží také samotná indická vláda. Ta zavádí nová opatření a investuje do řady programů, jež se zabývají vývojem hybridních kakaovníků s vyšší produktivitou, než mají stávající odrůdy. Současně s tím probíhají i školení farmářů, kteří se v jejich rámci učí novým technikám pěstování a zpracování kakaových bobů.

„Pro indické farmáře je pěstování kakaa obrovskou příležitostí, která jim může přinést řadu výhod,“ zdůraznila doktorka Feminaová, která pracuje ve vládním oddělení pro rozvoj produkce kakaa.

Do nových odrůd kakaovníku investují i firmy. S výzkumníky z Kerala Agriculture University spolupracuje například britský výrobce cukrovinek Cadbury, který jim pomáhá s vývojem hybridních kakaovníků. Díky programu vzniklo už 15 nových odrůd, přičemž jejich výhodou je nejen větší odolnost, ale také vyšší produktivita. „Průměrná celosvětová produkce jednoho stromu je 0,25 kilogramu kakaa ročně. V Kerale je to ale 2,5 kilogramu a v oblastech Andhra a Telangana máme za stejné období výnos dokonce čtyři nebo pět kilogramů na strom,“ vypočítala Feminaová.

Cesta na mezinárodní trh

Produkce kakaových bobů se v Indii v posledních letech skutečně zvýšila, a to o celých 40 procent oproti roku 2015. Přesto nestačí pokrýt poptávku, která roste až 15procentním tempem. Díky tomu nicméně může vznikat řada nových výrobců čokolády, mezi než patří třeba i společnost Kocotrait založená teprve před pěti lety.

Její majitel Nitin Chordia považuje indické kakaové boby za levnější a chuťově výraznější alternativu světové produkce. Přiznává ale, že než indičtí výrobci dosáhnou mezinárodních kvalit, mají před sebou ještě velký kus cesty. „Neustále zlepšujeme postupy sklizně, ale zatím nemůžeme konkurovat mezinárodním hráčům a bude ještě nějakou dobu trvat, než se naše kakaové boby dočkají světového uznání,“ potvrdil.

Dr. George Matthew z univerzity v Kerale se na to konto nechal slyšet, že kakaovník je na pěstování poměrně náročná rostlina, takže se coby farmář nemůže spoléhat jen na něj – ostatně, vloni na jeho sklizni nic nevydělal. Přesto příští roky vidí optimisticky. „V budoucnu se určitě poptávka ještě zvýší. Už nyní mě oslovila nadnárodní společnost, která má zájem o moji produkci, takže budu mít dobrý zisk,“ uzavřel.