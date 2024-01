Po rýži a kakau také cukr. Jeho cena byla loni nejvyšší od roku 2011, podmínky pro pěstování surovin se s klimatickou krizí mění

Rýže, čokoláda i olivový olej. Co mají tyto tři suroviny společného? Jsou náchylné na extrémní počasí a jejich produkce změnou klimatu v posledních měsících utrpěla. No a nyní se zdá, že by podobný osud mohl potkat i cukr. Ostatně, navzdory prosincovému poklesu zaznamenala jeho globální cena loni nejvyšší úroveň od roku 2011. V říjnu přesáhla hodnotu 0,27 dolaru (více než šest korun) za libru, která odpovídá téměř polovině kilogramu. V pondělí odpoledne se pak ceny za stejné množství držely kolem hranice 21 centů (asi 4,7 koruny).

Za zdražováním je podle ekonomů mimo jiné sucho v Indii a Thajsku, tedy v zemích, které jsou hned po Brazílii dvěma největšími vývozci zmíněné komodity. Situaci nepomáhají ani exportní limity, pomocí nichž si země vyvážející tuto surovinu chtějí udržet vlastní zásoby.

Podle deníku The Guardian se zdražování už nyní začalo projevovat třeba na čokoládě, sladkostech a dezertech. Konkrétně v USA vzrostla cena cukru a sladkostí v minulém roce o 8,9 procenta a podle tamního ministerstva zemědělství bude podobný trend pokračovat i letos. V aktuálním roce se očekává navýšení o 5,6 procenta, což je výrazně nad historický průměr.

Zdraží Oreo i Toblerone

Před rostoucími cenami v listopadu varovala třeba společnost Mondelēz, pod kterou spadají značky jako Cadbury, Oreo či Toblerone. „Kvůli vysokým cenám kakaa a cukru bude muset dojít k přímému navýšení cen pro spotřebitele,“ uvedl pro Bloomberg generální ředitel společnosti Dirk Van de Put.





Jeho slova podpořil také klimatický ekonom z Columbia University Business School Gernot Wagner. Podle toho mají velké korporace ke zvedání cen hned několik motivací, klimatickou změnu prý ale nelze popřít. „Extrémní počasí ovlivňuje jídlo – před rokem to bylo avokádo, teď je to cukr,“ řekl s tím, že se klimatická inflace stále zhoršuje. Současně však upozorňuje, že odůvodnit zvýšení cen klimatickou změnou je sice pochopitelné, leč pro samotné prodejce v důsledku také příhodné.

Podle vedoucího výzkumného pracovníka Mezinárodního institutu pro výzkum potravinové politiky Josepha Glaubera pocítí důsledky vysokých cen hlavně rozvojové země a farmáři samozásobitelé. „Není pochyb o tom, že ceny cukru jsou velmi vysoké a zůstanou vysoké, dokud nedojde ke zmírnění jevu El Niño,“ podotýká s narážkou na klimatický jev, který má letos opět zvednout globální teploty.

Cenová dostupnost bude dle jeho názoru představovat problém – i když jeho závažnost se má napříč jednotlivými kouty planety poněkud lišit. Zatímco v USA a dalších zemích s vysokými příjmy jej pocítí hlavně chudé domácnosti, státy, kde 40 procent výdajů obyvatel běžně připadá na potraviny, budou strádat o poznání více. „Existují obavy z dopadu klimatických změn v dlouhodobém horizontu, podle kterých dojde k přesunu osevních ploch i vyšší volatilitě cen, a to třeba v případě rýže a cukru,“ přibližuje.

V ohrožení je rýže i kukuřice

Studie už dříve ukázaly, že globální oteplování vážně omezí schopnosti jednotlivých zemí konkrétní komodity pěstovat v takovém objemu, v jakém jsou doposud zvyklé. Ohrožena je třeba Čína a její produkce rýže. Do roku 2030 by pak téměř o čtvrtinu mohla klesnout také globální výroba kukuřice. Na druhou stranu, změny teplotních a srážkových poměrů by mezitím mohly pomoci prosperovat některým plodinám – třeba pšenici, pro kterou je v oblastech, jako jsou Rusko či Kanada, v současnosti příliš chladno.

Celosvětově by potravinová inflace mohla v důsledku klimatické krize v následujících šesti letech dosáhnout až tří procent ročně, vyplývá z loňského dokumentu Evropské centrální banky. Stát se tak může za předpokladu, že nebudou uplatněny žádné preventivní kroky.

Ostatně, současný cenový šok, který probíhá v případě cukru, je dle Wagnera připomínkou toho, že se podmínky produkce některých potravin rapidně mění. „Naše plodiny jsou v podstatě optimalizovány pro počasí posledních 10 tisíc let – tedy pro relativně stabilní klima, které ale nyní opouštíme,“ komentuje a dodává, že tento krok bude vytvářet tlak na ceny potravin.

A zatímco některé budou zdražovat lineárně, jiné změna prudce semele. „Skutečnosti, že velký potravinářský konglomerát zdraží sušenky Oreo, se bojím méně než toho, že farmáři a spotřebitelé žijící na okraji společnosti nebudou mít na živobytí,“ dodává.

Rostoucí ceny cukru v posledních letech výrazně pocítili i čeští zákazníci. Podle dat Eurostatu zdražila tato surovina loni meziročně o 98 procent, což bylo nejvíce z celé Evropy, kde se nárůst zastavil na necelých dvou třetinách.