Cloudové služby v hotelnictví táhnou. Český Mews získal po úspěšném roce mnohamiliardovou investici

České společnosti Mews zaměřující se na efektivní digitalizaci hotelových služeb se v poslední době nebývale daří. Původně malý startup se za deset let od svého vzniku výrazně rozrostl, otevřel nové pobočky po celém světě, a především nedávno od investorů získal 185 milionů dolarů (necelé 4,3 miliardy korun).

V posledním kole investic, označovaném jako série C, do Mews vstoupila švédská společnost Kinnevik a americká Goldman Sachs Asset Management. Kromě nich do firmy vložil své finanční prostředky i český fond Orbit Capital, jenž se zaměřuje na startupy v růstové fázi.

Získané peníze plánují Mews použít na urychlení inovace produktů, globální expanzi a rovněž na fúze a akvizice skrze odnož Mews Ventures. „Naším posláním je transformovat odvětví pohostinství pomocí cloudových řešení do podoby, která je přínosnější pro všechny strany. Nová série investic umožní našemu týmu urychlit ambiciózní plány v oblasti produktu a vývoje a pokračovat v mezinárodní expanzi. Také si díky ní zajistíme další spolupráci s nejprogresivnějšími majiteli a provozovateli hotelů na světě,“ říká zakladatel Mews Richard Valtr.

Tržby rostou závratným tempem

Česká firma se zaměřila hlavně na poskytování systému pro správu rezervací, check-inů a vyřizování požadavků hotelových hostů. Software ale zvládne také příjem plateb a řešení kompletního managementu hotelu včetně personálu.

Že je o dané služby skutečný zájem, dokazují nedávné finanční výsledky společnosti. Její příjmy se totiž meziročně zvýšily o více než 174 procent, zatímco hrubý objem plateb přes platformu Mews Payments vzrostl dokonce o 227 procent na celkové 2,3 miliardy dolarů (asi 52 miliard korun).

Do velké míry za to může i konec proticovidových opatření, který výrazně zvýšil poptávku po cestování. „Hotelový průmysl se letos vrátil v plné síle téměř ve všech regionech a segmentech. Současně v odvětví pozorujeme velké změny, více se využívají technologie k modernizaci a zefektivnění provozu. V několika nadcházejících čtvrtletích se navíc chystáme představit řadu zajímavých nových produktů,“ dodává Valtr.

Právě inovativní řešení společnosti si noví investoři pochvalují ze všeho nejvíce. „Mews má obrovský potenciál pro budoucí růst. Hoteliéři se v posledních letech potýkají s mnoha problémy, což zvyšuje poptávku po cloudových platformách. Ty jim pomáhají zlepšovat služby pro hosty a zvyšovat efektivitu prostřednictvím inteligentní automatizace. Díky otevřené architektuře a plně integrovaným platebním funkcím se na společnost Mews spoléhají jako na zásadní řešení,“ objasňuje důvody vedoucí k realizaci objemné investice Kirk Lepke z Goldman Sachs Asset Management.

Spoléhají na ně tři tisícovky ubytovacích zařízení

Podobně jako Lepke nahlíží na Mews i ostatní investoři, včetně těch z českého fondu Orbit Capital. I oni věří, že má Valtrův startup obrovský potenciál. „Firmu sledujeme už delší dobu, jsou to pionýři inovace v tomto segmentu. Doposud nebyla příležitost spojit naše cesty, ale nyní jsme se konečně dostali k jednacímu stolu. Jsme tedy moc rádi, že můžeme naší investicí pomoct s jejich misí za efektivnějším pohostinstvím. Navíc je Mews z našich luhů a hájů, takže vytváří skvělé pracovní příležitosti pro české talenty a pomáhá jim růst do globálních rozměrů,“ podotýká Radovan Nesrsta, partner v Orbit Capital.

Kromě zisku nových investic a zvýšení příjmů se Mews letos dařilo i v dalších oblastech. Firma například majetkově ovládla inovátora v oblasti digitálních prodejních pokladních systémů Bizzon a oznámila nová strategická partnerství se společnostmi Leading Hotels of the World a Relais & Châteaux. Díky všem těmto krokům dnes platformu využívají přes tři tisíce ubytovacích zařízení v 70 zemích po celém světě.