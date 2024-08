Čeští zaměstnanci postupně objevují umělou inteligenci. Negativní vztah k ní má jen osm procent pracovníků, chybí ale školení

Umělá inteligence (AI) postupně proniká do různých oblastí našeho každodenního života. Výjimkou přitom nejsou ani zdejší firmy, kde její využívání pomalu, ale jistě roste. Dokazují to i výsledky nejnovějšího Barometru zaměstnanců společnosti Up Česká republika, který zjišťoval postoje a názory více než tisícovky respondentů z tuzemských firem a organizací.

Z průzkumu vyplývá třeba to, že rozšiřování prvků a nástrojů AI ve firmách a institucích napříč Českem se většina zaměstnanců nebrání. Devět procent z nich má ostatně k umělé inteligenci pozitivní vztah a ve své práci ji často a rádo využívá. Dalších 22 procent má k používání AI otevřený vztah a zhruba třetina pracovníků je zatím neutrální, takže umělou inteligenci přímo nevyhledává, ani se jí ale nebrání.

Přibližně 19 procent lidí ohledně AI vyznává určitou opatrnost, ačkoliv jim tato technologie přijde zajímavá. Negativně se pak k umělé inteligenci staví pouhých osm procent zaměstnanců, zbývajících devět procent pracovníků AI vůbec nezajímá.





„Výsledky průzkumu jsou pro firmy a instituce v Česku dobrou zprávou. Využívání nových technologií, které čím dál tím častěji zahrnují AI prvky, je nezbytné v mnoha procesech a oblastech. Základním předpokladem fungování takových inovací je ovšem jejich přijetí právě samotnými zaměstnanci,“ sdělila redakci Euro.cz jako první Stéphane Nicoletti, šéfka společnosti Up Česká republika.

Lidé se chtějí vzdělávat

Aktuální průzkum dokazuje i to, že je v Česku patrný vysoký potenciál rozšiřování umělé inteligence v pracovním prostředí. Zhruba 16 procent zaměstnanců totiž přichází s AI do kontaktu a zároveň považuje její znalost za výhodu. Dalších 14 procent pracovníků se nechalo slyšet, že s umělou inteligencí pracují už alespoň jejich kolegové. Přibližně 17 procent dotazovaných je pak přesvědčeno, že by s AI pracovat měli, ačkoliv to zatím nedělají.

Většina zaměstnanců se zároveň shoduje, že aby mohli AI co nejlépe využívat, měl by jim zaměstnavatel pomoci získat patřičné znalosti. Možnost kurzů zaměřených právě na umělou inteligenci by tedy podle průzkumu ocenilo asi 70 procent lidí, kteří vidí ve své práci aspoň nějaký prostor pro implementaci AI. Další desetina dotázaných již má takové kurzy za sebou nebo v jejich firmě probíhají a jen 20 procent zaměstnanců si naopak myslí, že žádné podobné školení nepotřebuje.

„Máme tu fenomén, na který je z pozice zaměstnavatele třeba reagovat. To první a nejmenší, co ve vztahu k umělé inteligenci může udělat každý, je zjistit, zda by zaměstnanci o takový kurz stáli. Podobné online ankety a sondáže postojů zaměstnanců dělají personalisté na naší platformě Můj Up stále častěji. Díky tomu mohou včas reagovat na nové požadavky a zařadit například online kurz práce s AI mezi benefity nebo uspořádat na toto téma workshop,“ doplnila Nicoletti.

O AI nejvíce stojí markeťáci a personalisté

Na celé situaci okolo vzdělávání v oblasti umělé inteligence je poněkud paradoxní, že o tuto možnost by stáli i sami personalisté a další pracovníci v odvětví HR. V průzkumu se takto vyjádřilo 82 procent dotázaných lidí, přičemž část z nich už měla dokonce podobné kurzy za sebou, což většinou ohodnotili jako pozitivní zkušenost.

Právě odvětví personalistiky je totiž hned po marketingu druhou nejčastěji zmiňovanou oblastí, ve které vidí sami zaměstnanci největší prostor a potenciál pro rozvoj prvků a nástrojů umělé inteligence. Ta by měla podle představ HR pracovníků zefektivnit a zrychlit jejich práci, případně ji zatraktivnit odbouráním určitých nudných a rutinních činností.

„Pozitivních přínosů umělé inteligence do HR oblasti lze najít celou řadu. Sami personalisté si od AI nejvíc slibují pomoc při vyhledávání nových pracovníků, automatizaci rutinních úkolů, zlepšení komunikace a řízení týmů, analýze výkonnosti zaměstnanců nebo pro vylepšení celé náborové strategie,“ uzavřela Nicoletti.