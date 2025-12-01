České sci-fi trhá crowdfundingové rekordy. Trilogie Exarie poráží milionové kampaně a bourá žánrové hranice

Aby se nějaká trilogie stala ikonou svého žánru – podobně jako třeba Pán prstenů nebo původní Hvězdné války –, nemusí být nutně ze zahraničí. Ve skutečnosti se takto ambiciózní projekty mohou zrodit i u nás v Česku.
Příkladem budiž Exarie od spisovatele a streamera Radka Starého. Projekt o třech dílech, který čtyři roky vznikal „v utajení“, překonal na platformě Startovač částku 19 milionů korun, a stal se tak nejúspěšnější komerční crowdfundingovou kampaní v její historii. Tento rekord navíc padl ještě před koncem – kampaň pokračuje až do 3. prosince, takže výsledná suma může být ještě vyšší.
Exarie za sebou s přehledem nechala dosud nejúspěšnější tuzemský projekt, jímž s částkou 9,74 milionu korun bylo DVTV Extra. Do podpory knih se zapojilo už více než 7 785 přispěvatelů, kteří společně ukázali, že česká čtenářská a fanouškovská komunita dokáže vytvořit impuls, jaký se v domácím knižním prostředí dosud neobjevil.
„Hranice deseti milionů byla pro nás trochu jako meta devíti metrů ve skoku do dálky – věděli jsme, že to je teoreticky možné, ale nečekali jsme, že padne právě teď. Radek i jeho komunita odvedli neuvěřitelnou práci a kampaň byla připravena s precizností, jakou na Startovači nevídáme často. Je skvělé, že nový rekord drží právě on,“ říká zakladatel platformy Martin Brykner.
A podobné překvapení sdílí i sám autor Exarie. „Předchozí projekty neměly ani zlomek takto téměř virálního úspěchu a doslova každý den jsem v šoku. Je pro mě jasně vidět, že jsem oslovil lidi, kteří dosud byli úplně mimo můj dosah,“ uvádí Starý pro Euro.cz.
Rekordní tempo a milníky kampaně
Už první minuty po spuštění kampaně ukázaly, že půjde o mimořádnou událost. Hranice 300 tisíc korun padla za pouhých 26 minut, první milion byl překonán po jedné hodině a tří milionů projekt dosáhl ani ne za den. Už po třech a půl dne se navíc částka vyšplhala na pět milionů korun a hranice deseti milionů dosáhla o dalších osm dní později.
Díky vysoké podpoře tak byly odemčeny všechny dostupné „stretch goaly“, tedy rozšíření, která zvyšují kvalitu finálního produktu. Exarie vyjde v prémiové úpravě, s pevnou vazbou, 3D ražbou, barevnou ořízkou a dalšími bonusovými prvky. Přispěvatelé navíc získají limitované dárky, včetně klíčenky, popruhu na telefon či speciální 3D pohlednice.
„Upřímně jsem nečekal, že odemkneme úplně všechno. V jednu chvíli jsem musel vymýšlet nové vylepšení, protože komunita postupovala rychleji, než jsme plánovali,“ přiznává Starý a pro naši redakci doplňuje: „Největší posun určitě přinesl speciální papír Munken. Když jsem řešil s týmem, jestli je fakt tak dobrý, odpovědí mi bylo, že by se s ním klidně i oženili. Mám taky obrovskou radost z ambientního soundtracku, kdy si čtenář naskenuje QR kód, odloží telefon s hrající hudbou a pustí se do čtení se správnou náladou.“
Knihy, hry a Praha nad Prahou
Exarie propojuje svět knih a gamingu a je ovlivněna Radkovou dlouholetou vazbou na herní svět i fantasy literaturu. Jeden z nejvýraznějších domácích streamerů, který vystupuje pod přezdívkou Sterakdary, děj zasadil do prostředí Prahy, takže čtenáři narazí na řadu míst, jež dobře znají. Příběh pracuje s motivem skryté reality odehrávající se paralelně s tou naší a postupně ukazuje, že hranice mezi herním a reálným světem je mnohem tenčí, než se na první pohled zdá.
Čtenář/hráč se ocitne ve skutečném světě, nad nímž se skrývá virtuální MMORPG hra, do níž se připojí přes svůj mobil. Tam bojuje pomocí mečů a magie proti hordám nepřátel útočících na hlavní město Lorivon. Hlavní hrdina Tom se do Exarie dostane úplnou náhodou, omylem se totiž připojí do jedné z bran, malých dungeonů rozesetých po celé stověžaté Praze.
Příběh samotný je ale mnohem hlubší, rozhodně nejde jen o sbírání úrovní. Tom je totiž ve skutečném světě po autonehodě. Kvůli ní má berle, každodenní bolesti, nekonečné dluhy, přišel o přátele, práci i všechny peníze. Když se ale připojí do Exarie, tak zjistí, že rozbité tělo nechal za sebou a ve hře je znovu zdravý. Právě proto bude muset najít hranice své vlastní osobnosti.
A proč padla volba právě na Prahu? „Já sám pocházím z Ostravy a to místo miluju, ale pro příběh by to asi nemělo ten správný říz. Praha je nádherné město plné historie, které se úplně vybízí k podkladu pro herní svět, a já se toho místa opravdu nemůžu nabažit,“ vysvětluje Starý naší redakci. Výsledkem je urban sci-fi zasazené nad reálnou metropoli, kde se herní realita prolíná s tou skutečnou a kde oba světy odděluje mnohem tenčí hranice, než se zprvu zdá.
První krok za hranice
Původním cílem Exarie i kampaně na Startovači bylo podle Starého udělat něco velkého, skutečnost však předčila i ta nejodvážnější očekávání. Proto se teď autor rozhodl zamířit s knihami do zahraničí. „Mou pětidílnou fantasy sérii Arila mám rád, stejně jako sci-fi trilogii Odkaz, ale to byly mé prvotiny. Nejsou to díla dost silná na to, aby překročila hranice. Doufám, že s Exarií to dokážu,“ dodává Starý, podle kterého je dalším krokem dostat se do Německa, Polska, Francie nebo třeba do Itálie a Španělska.
Během tohoto procesu už navíc plánuje začít pracovat na další sérii, protože Exarie rozhodně není konečná stanice, ba naopak. „Je to teprve rozjezd dlouhé cesty, která mi zabere dalších čtyřicet let,“ podotýká autor, jenž o sobě rád tvrdí, že není youtuber, který začal psát knížky, ale spisovatel, který si jen nejdříve založil YouTube kanál.
Jedním z jeho snů je pomoci nějakému hernímu studiu vytvořit hluboký a smysluplný svět. A právě Exarie má podle něj být prvním krokem k jeho realizaci. „Jde totiž o ultimátní spojení mých patnácti let působení na česko-slovenském herním Youtube a šesti let psaní knih. Slučuje to dvě obrovské komunity v jednu a nabízí každému něco,“ uzavírá Starý.