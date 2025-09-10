Menu Zavřít

Tahle expanze se zatím vyplácí. Zahraniční byznys se na tržbách Knihobotu podílí už z 50 procent, teď Gazdoš a spol. cílí na miliardu

Tomáš Bohuslav
Dnes
Autor: Knihobot
  • Český Knihobot je na dobré cestě utržit během letošního roku svoji vůbec první miliardu korun
  • Do značné míry za to může rozmach jeho zahraničního byznysu. Ten se na celkových tržbách společnosti podílí již z jedné poloviny
  • Knižní secondhand založený podnikatelem Dominikem Gazdošem působí vedle Česka a Slovenska i na dalších sedmi trzích, včetně Německa, kde za rok vyrostl o 450 procent

Před dvěma lety informovali o úmyslu rozšířit své služby knižního secondhandu z Česka i za jeho hranice. Konkrétně do Německa a Rakouska a později i do dalších zemí Evropy. Dnes příjmy z cizokrajných trhů tvoří v případě Knihobotu již polovinu celkových tržeb, jež se ke konci léta vyšplhaly na hranici 460 milionů korun.

A protože hlavní nákupní sezona ještě nezačala, věří zakladatel zmíněné společnosti Dominik Gazdoš v to, že se jemu a jeho týmu podaří letos dosáhnout dalšího významného milníku. Tím přitom není nic menšího než překonání miliardového obratu.

„Když chcete udržet růst, je třeba, aby každý pracoval na sto procent a měli jste sehraný tým. Pokud máte motivované zaměstnance a všichni vědí, jaký je cíl, ani dvojnásobný růst není nedostižná meta,“ naráží Gazdoš na finanční výsledky z uplynulého roku, kdy Knihobot utržil celkem 560 milionů korun. A co se prodaných knih týče, těch za prvních osm letošních měsíců eviduje již na tři miliony kusů, tedy o milion více než vloni touto dobou.

Německo vyrostlo o 450 procent

Zdaleka největším zahraničním trhem je pro Knihobot Německo. Firma tam, podobně jako v ostatních zemích s výjimkou Česka a Slovenska působí pod názvem Bookbot. „Zahraniční trhy tvoří aktuálně polovinu našich tržeb. Daří se nám tak držet plán, který jsme si předsevzali. Jen v Německu jsme meziročně vyrostli o 450 procent,“ komentuje situaci Lívia Čadová, vedoucí expanze.

Mezi další země, ve kterých lze služby Gazdošova Knihobotu, totiž Bookbotu využít, patří kromě již zmíněného Slovenska a Rakouska ještě Francie, Itálie, Španělsko, Belgie a Nizozemí. S expanzí na jednotlivé trhy i posílením tamní pozice českému knižnímu secondhandu pomáhají zkušení country manažeři. Dva z nich přitom do firmy nastoupili teprve nedávno – ve Francii má šíření povědomí o značce na starosti Marie Muchová, jež v zemi galského kohouta pobývá dlouhodobě, zatímco italskou část byznysu nyní vede Emanuela Ciafrei.

K dispozici je 1,7 milionu knih

Expanze na zahraniční trhy neznamená pro Knihobot jen nárůst tržeb, těží z ní i koncoví spotřebitelé. Díky působnosti na více trzích totiž pochopitelně dochází i k rozšiřování nabídky samotných knih. Ta v současnosti čítá již 1,7 milionu titulů. Navíc platí, že zákazníci se k vybraným zahraničním dílům dostanou o poznání dříve.

Peníze na probíhající expanzi i upevňování pozice na jednotlivých trzích získala firma během loňského léta. Tehdy ji celkem čtyřmi miliony eur, respektive zhruba sto miliony korun podpořily Genesis Growth Equity Fund I a investiční skupina Miton. Jednalo se o dosud největší investici za dobu existence Gazdošovy společnosti.

V Česku platforma, která od čtenářů vykupuje nepotřebné knihy, aby je následně zase vrátila do oběhu a mohla je nabídnout těm, jež o ně mají zájem, působí na celkem osmi místech. Technicky vzato ale dokáže Knihobot, respektive kurýři, s nimiž společnost spolupracuje, knihy vyzvednout na jakékoliv adrese v Česku a také je kamkoliv zaslat. Provizi, kterou klient od Knihobotu za odevzdaný titul dostane, může ve formě kreditu skrze e-shop využít na nákup dalších knížek.

