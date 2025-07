České kultivované maso od Mewery uspělo v prestižním evropském grantovém programu. Na svůj další rozvoj získal startup 70 milionů korun

Umělé maso – fenomén, o kterém uslyšíme v budoucnu čím dál častěji a který již nyní rozděluje společnost na dva nesmiřitelné tábory. Zatímco jedni se tomuto umělému pokrmu vypěstovanému v laboratoři z namnožených zvířecích buněk budou chtít vždy a za všech okolností vyhnout, jiní mu fandí a dokonce na něm staví vlastní byznys.

Do této druhé kategorie se řadí i lidé z brněnského startupu Mewery, který se vývojem zmíněného produktu zabývá již několik let. Předloni zakladatel české firmy Roman Lauš hrdě hlásil, že do tří let chce se svým kultivovaným vepřovým burgerem prorazit ve Spojených státech a v Singapuru. Vloni pak všem fanouškům nabídl možnost podílet se na rozvoji technologie prostřednictvím mikroinvestic skrze crowdfundingovou platformu SeedBlink. No a nyní oznamuje další významnou novinku – zisk 2,5 milionu eur, respektive asi 70 milionů korun z programu EIC Accelerator.

Tento grant byl Laušově startupu přidělen na doporučení Evropské rady pro inovace (EIC) a jako takový bude financován prostřednictvím Technologické agentury České republiky (TA ČR) z národních zdrojů. Jeho Mewery je jednou z mála tuzemských firem, které se v tomto extrémně kompetitivním evropském programu podařilo uspět.





„Díky evropským grantům jsme mohli v uplynulém roce naplno soustředit naše úsilí na výzkum a vývoj – právě k tomu by mělo grantové financování sloužit, tedy umožnit posunout vědecký vývoj do stavu, kdy dává smysl pro tržní škálování a začíná být relevantní i pro soukromý kapitál,“ vysvětluje zakladatel.

Do dvou let v českých obchodech a restauracích?

Jak Lauš pronesl v nedávném rozhovoru pro server Seznam zprávy, dle jeho předpokladů by si Evropané, a tedy i Češi, mohli první umělé maso v obchodech a restauracích koupit do dvou let. Získané prostředky hodlá Mewery využít ke zrychlení přechodu do fáze výroby větších kilogramových objemů biomasy –dosáhnout tohoto klíčového milníku by jeho startup chtěl na přelomu letošního a příštího roku.

„Bude to zásadní krok, který nám otevře cestu k testování naší technologie s výrobci masa. Již nyní začínáme oslovovat firmy, které mají zájem být mezi prvními, kdo přinese na trh novou generaci potravin,” říká Lauš s tím, že první jednání již probíhají, přičemž ke spuštění pilotních projektů v rámci celé EU i Česka by mohlo dojít v průběhu následujících měsíců.

Půl druhé miliardy prasat na porážku ročně

V rámci vývoje platformy pro masné výrobky z buněčné kultivace sází Mewery na vlastní a celosvětově unikátní metodu, kdy živočišné buňky kultivuje společně s mikrořasami. Ta dle vedení firmy využívá přednosti obou organismů, když snižuje odumírání savčích buněk a naopak zvyšuje celkovou výtěžnost. Metoda obohacuje hmotu o další živiny a kultivuje je v bioreaktorech potravinářské kvality při nízkých investičních nákladech.

A proč právě vepřové? „Jedná se globálně o druhý nejžádanější typ masa na světě. V Evropě a Asii patří dokonce na první příčku,“ nechal se Lauš slyšet v roce 2023. K založení Mewery o dva roky dříve jej nicméně motivovaly i další faktory. „Aktuálně je každou vteřinu zabito 48 prasat po celém světě, ročně to činí 1,5 miliardy zvířat. Ta vyprodukují 14,5 procenta všech emisí, což je dokonce více než veškerá doprava na světě,“ upřesnil tehdy s tím, že cílem Mewery je pochopitelně tato čísla dramaticky snížit.

A jak se zdá, laická i odborná veřejnost se se záměry brněnského startupu ztotožňuje. Od svého vzniku se Laušovi a spol. podařilo zajistit financování v celkové výši přes 100 milionů korun, přičemž část této podpory pochází právě od drobných investorů a místních i mezinárodních venture kapitálových fondů.

Díky zisku zmíněného grantu od EIC se Mewery navíc může rovněž pyšnit označením Seal of Excellence, tedy evropskou značkou kvality. Ta je udělována projektům, jež prošly hodnocením nezávislých expertů z oblasti biotechnologií a rizikového kapitálu a současně splnily nejvyšší kritéria Evropské komise. „Získání tohoto ocenění a financování z lokálních zdrojů vnímáme jako silný signál důvěry – nejen vůči našemu týmu, ale i vůči samotné myšlence kultivovaného masa jako udržitelné alternativy. Takové uznání představuje významnou validaci vědecké a technické kvality našeho řešení a posiluje zároveň prestiž celého českého inovačního ekosystému,“ uzavírá Lauš.