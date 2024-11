Hozená rukavice těm, kdo v mase „z laborky“ vidí budoucnost. České Mewery se otevírá drobným investorům, podpořit jej lze skrze SeedBlink

Chutná vám uměle „vypěstované“ maso, při jehož konzumaci si nemusíte dělat výčitky, že kvůli zasycení právě vašeho žaludku bylo potřeba zahubit jedno nebohé kuře, prase, ba dokonce nějakého toho tura domácího? Věříte, že právě tohle je budoucnost stravování? Pakliže ano, vedení českého startupu Mewery, který se právě tímto způsobem kultivování masa zabývá, má pro vás dobrou zprávu. Můžete pomoci s jeho rozšířením.

Jak konkrétně? Pochopitelně formou investice. Brněnská firma se totiž vůbec poprvé otevírá i drobným investorům. Ti v ní mohou získat podíl skrze evropskou crowdfundingovou platformu SeedBlink, s níž v Mewery nyní navázali spolupráci. „Do konce roku probíhá naše investiční kolo, jehož menší část jsme nabídli na SeedBlink, abychom umožnili i jednotlivcům, kteří o podporu Mewery v minulosti projevili zájem, stát se součástí proměny produkce a spotřeby masa v globálním měřítku,“ prozradil redakci Euro.cz jako první zakladatel startupu Roman Lauš.

Konkrétně skrze SeedBlink mohou zájemci do Mewery investovat do neděle 15. prosince, a to od částky 2,5 tisíce eur, tedy v přepočtu přibližně 63 300 korun, výše. „Celková investice nám pomůže přejít z laboratorních do poloprůmyslových objemů. To například zahrnuje rozběhnutí nového 200litrového kultivátoru a také přípravu pilotního provozu ve Švýcarsku. Právě tato země by se měla do budoucna stát naším pilotním trhem,“ prozradil dále Lauš.





Chutná prý jako běžný karbanátek

Své masné produkty, respektive jejich prototypy, vyvíjejí brněnští Mewery za pomoci kultivace vepřových buněk s buňkami mikrořas. Tuto unikátní metodu si Lauš a spol. nechali v minulosti patentovat, přičemž platí za jednu z vůbec prvních středo- a východoevropských firem, které se něco podobného podařilo.

Zdroj: YouTube.com

Výroba jejich prvního karbanátku tehdy na přelomu loňského a předloňského roku zabrala jejím pracovníkům celých 10 týdnů, přičemž jak vedení společnosti uvedlo, reakce strávníků-ochutnavačů byly údajně pozitivní. „Ochutnávka prototypu byla nutnou součástí, abychom mohli svědomitě zhodnotit, jestli je produkt senzoricky blízký konvenčnímu masu. Naše hybridní maso jsme usmažili v oleji, díky čemuž jsme získali křupavou kuličku, která chutnala jako vepřový karbanátek. Kulička přitom nebyla nijak ochucená ani osolená, takže popisuji čistou chuť, na níž budeme dále stavět,“ nechal se slyšet Lauš.

Nejprve v zahraničí

Dle loňských statistik Mewery bylo každou jednu vteřinu po celém světě zabito na 48 prasat. To ročně znamená až 1,5 miliardy poražených kusů bravu. „Pro mnohé je myšlenka produkce masa bez nutnosti zabíjení zvířat naprosto zásadní. Tito lidé nás často oslovují s tím, že by nás chtěli podpořit, proto jsme se rozhodli využít právě SeedBlink,“ doplnil zakladatel brněnského startupu.

Lauš vloni rovněž prozradil, že firma se své vepřové burgery pokusí prodávat nejdříve na zahraničních trzích, konkrétně vedle již zmíněného Švýcarska má jít také o Singapur a Spojené státy. Je tomu proto, že tamní legislativní podmínky se k problematice prodeje kultivovaného masa – na rozdíl od těch českých – staví mnohem benevolentněji. První strávníci by produkty Mewery mohly podle Laušových loňských odhadů ochutnat nejpozději v roce 2026, vypracování příslušné legislativy i v rámci evropského trhu ovšem s největší pravděpodobností potrvá o něco déle.