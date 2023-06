Český startup Mewery hodlá v USA a Singapuru prorazit s masem z laborky. Kultivovaný vepřový burger tam chce nabízet do tří let

Trh s buněčně kultivovaným masem se zejména v posledních letech vyvíjí dynamickým tempem. Na světě jsou ale zatím pouze dvě země, kde je tento produkt možné legálně koupit. Průkopníkem byl v tomto ohledu asijský Singapur, ke kterému se před několika dny přidaly také Spojené státy. Dodávat restauracím a obchodům kultivované maso tam však zatím mohou pouze dva startupy, konkrétně Upside Foods a Good Meat. A to navíc jen za předpokladu, že budou prodávat výhradně náhražky kuřete.

V to, že bude mezi dalšími v řadě, momentálně doufá česká společnost Mewery, jíž se podařilo v kombinaci s mikrořasou vypěstovat vůbec první prototyp kultivovaného masa ve střední a východní Evropě. A právě na této bázi by brněnský startup v USA a Singapuru rád představil svůj první laboratorní vepřový burger.

„Chutná velice dobře a dalece překonává chuť tradičních rostlinných burgerů,“ říká zakladatel Mewery Roman Lauš. Ten svůj pokrm poprvé představil v rámci hudebního festivalu Rock for People v Hradci Králové. Vzhledem k tuzemským zákonům jej ale návštěvníci nemohli ochutnat, devadesát procent z nich však uvedlo, že by o to mělo zájem.

„Podařilo se nám dostat cenu kultivačního média na osm eur za litr, což nám umožňuje postupně navyšovat testování naší kultivace ve větších objemech a rozšiřovat naši paralelní senzorickou laboratoř pro finální texturu a chuť našich produktů,“ uvádí Lauš.

Česko až v horizontu několika let

Mewery aktuálně spolupracuje s českou vládou na testovacích ochutnávkách. První z nich by se přitom mohly uskutečnit už v příštím roce. „Česká republika by se tak po Nizozemsku mohla stát druhou zemí Evropské unie, která urychlí zavedení alternativních bílkovin,“ říká podnikatel.

Se samotným prodejem to ale bude o něco komplikovanější. Potíž je pochopitelně ve schválení příslušné legislativy, jejíž vypracování na úrovni EU ještě minimálně několik let potrvá. „Proto se chceme nejdříve soustředit na americký a asijský trh,“ vysvětluje Lauš s tím, že zvažovaná expanze by se mohla stát skutečností během následujících dvou až tří roků.

Dopad na zvířata i životní prostředí

Mewery Lauš založil před dvěma lety s cílem produkovat vepřové maso bez zabíjení zvířat. V praxi to znamená, že je třeba nahradit běžně využívanou složku živočišného původu FBS (Fetal Bovine Serum). Společnost proto vyvinula vlastní kultivační médium na bázi mikrořas.

Toto médium momentálně využívá pro kultivaci prasečích buněk odebraných z pupečníku, díky čemuž při výrobě laboratorního masa nepřijde o život žádné zvíře. Kokultivace s mikrořasou pak masu dodá jinak nemožné nutriční benefity.

„Jedná se globálně o druhý nejžádanější typ masa na světě. V Evropě a Asii patří dokonce na první příčku,“ přibližuje důvod, proč zvolil právě vepřové. S jeho konzumací je ale samozřejmě spojen i velký počet porážek, které mnohdy doprovází i neetické zacházení se zvířaty.

„Aktuálně je každou vteřinu zabito 48 prasat po celém světě, ročně to činí 1,5 miliardy zvířat. Ta vyprodukují 14,5 procenta všech emisí, což je dokonce více než veškerá doprava na světě,“ upřesňuje zakladatel a dodává, že cílem v Mewery je tato čísla dramaticky snížit.

Brněnský startup není jediný, kdo se v tuzemsku kultivovaným masem v současnosti zabývá. Vyvinout živočišný pokrm v laboratoři se snaží i biotechnologická společnost Bene Meat Technologies. Jen s tím rozdílem, že toto maso nebude určené pro lidi, ale domácí mazlíčky. Právě výroba krmiva totiž patří mezi energeticky náročná odvětví a je odpovědná zhruba za 25 procent uhlíkové stopy.