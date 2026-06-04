Česká Etnetera míří do Skandinávie. První zahraniční zázemí otevírá v Kodani

Dánsko si Etnetera nevybrala náhodou. Patří k evropské špičce v digitalizaci a místní firmy mají vysoké nároky na kvalitu technologií i průběh spolupráce. Česká skupina proto chce v Kodani využít zkušenosti s komplexními digitálními projekty a nabídnout klientům dlouhodobější technologickou podporu, nikoli pouze samotný vývoj aplikací.
Navíc nejde o vstup do úplně neznámého segmentu. Skupina má za sebou projekty jako DoKapsy od ČSOB nebo MyŠkoda, které ukazují posun od jednoduchých digitálních nástrojů k rozsáhlejším ekosystémům služeb. A to může být na dánském trhu velkou výhodou.
Sázka na evropský technologický hub
Výběr Dánska podle zástupců Etnetery souvisí především s vyzrálostí tamního digitálního prostředí. Skandinávské firmy jsou zvyklé pracovat s moderními technologiemi, kladou důraz na efektivitu a od partnerů neočekávají jen dodání jednotlivých produktů, nýbrž i schopnost pracovat komplexně a převzít zodpovědnost.
„Dánsko patří k digitálně nejvyspělejším trhům v Evropě. Tamní firmy jsou zvyklé na ty nejvyšší standardy, ať už jde o kvalitu řešení, nebo o samotnou spolupráci. Hledají víc než jen další kapacity, což přesně odpovídá našemu přístupu,“ říká redakci Euro.cz jako první Miloš Felix, CEO Etnetera Flow.
Skupina nechce svůj dánský byznys stavět pouze na klasickém outsourcingu vývoje. Zdůrazňuje spíše roli partnera, jenž rozumí technické architektuře produktu, jeho provozu i dalšímu směřování. „Role partnera už nespočívá jen v tom, že vytvoří aplikaci a jde o dům dál. Znamená to chápat, jak daný produkt zapadá do celkového byznysu, vzít na sebe odpovědnost za jeho fungování a pomáhat mu růst. To zahrnuje řízení architektury, podporu běžného provozu i dalších rozhodnutí, která se v čase objeví,“ doplňuje Felix.
Úspěšná spolupráce se Storyhuntem
Konkrétní výsledky už Etnetera v Dánsku má díky zmíněnému projektu pro startup StoryHunt. Ten provozuje mobilní aplikaci pro audioprůvodce, která uživatelům nabízí možnost objevovat zajímavá místa prostřednictvím zvukových nahrávek. Český tým se podílel na spuštění její nové verze.
„Vývoj produktů jsem vždy řešil interně, takže to pro mě byla vůbec první zkušenost s outsourcingem – a upřímně říkám, že velmi dobrá. Etnetera se rychle zorientovala a po celou dobu projektu skvěle komunikovala. Jejich lokální kontakt Sebastian i celý tým v Praze dokázali pružně reagovat na změny v harmonogramu nebo prioritách, díky čemuž se vývoj nikde nezasekl,“ popisuje Mathias Mølgaard, šéf a zakladatel StoryHunt.
Strategická poloha i kulturní blízkost
Etnetera hodlá ve Skandinávii stavět také na tom, že český tým může být pro dánské firmy dostupnou alternativou k vývoji ze vzdálenějších regionů. Vedle odbornosti proto zdůrazňuje i geografickou blízkost a podobný způsob práce. A zároveň počítá s tím, že kromě klasického vývoje bude klientům nabízet také nasazení AI agentních systémů, jež jsou v současnosti velkým trendem.
„Naši klienti získají zkušené týmy a spolehlivé dodání projektů bez větších kompromisů. Let z Kodaně do Prahy trvá necelou hodinu a půl. Jsme ve stejném časovém pásmu a sdílíme přímou, nehierarchickou firemní kulturu, která má k té dánské velmi blízko,“ uzavírá Felix.