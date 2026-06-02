Evropa ví, že jí ujíždí vlak. Ve snaze dohnat USA teď na podporu technologických startupů dá půldruhé miliardy eur

Evropská unie si dala za cíl dohnat, potažmo alespoň částečně snížit náskok USA v oblasti technologií. Za tímto účelem spouští nový investiční nástroj zaměřený na podporu technologických startupů, v rámci něhož jí investoři přislíbili částku 1,5 miliardy eur, tedy v přepočtu přes 36 miliard korun.
„Evropa dlouhodobě v podpoře technologií zaostává nejen za USA, ale i Čínou. Hlavním důvodem je právě nedostatek financí, roztříštěnost a přeregulovanost. Evropské startupy jsou nyní ve většině případů nuceny hledat financování právě v USA, kde je trh vyspělejší a je jim daleko víc nakloněn. Evropa pak o tyto projekty přichází,“ bilancuje David Kotris, CEO společnosti enovation, jež se zabývá dotačním poradenstvím.
Nový investiční nástroj, oficiálně nazvaný jako Scaleup Europe Fund, je podle něj prvním krokem, který by měl technologické zaostávání Evropy zastavit. Potíž nicméně je, že zdaleka ne všichni naléhavost této potřeby chápou. Český kapitál ve fondu chybí, a to jak ten soukromý, tak státní.
„To je pro českou startupovou scénu další rána. I když se o peníze z nového fondu budou moci ucházet firmy z celé Evropy, investoři se logicky budou dívat na to, jaké země se na financování podílejí. A startupy z těchto zemí tak budou v očích investorů více viditelné,“ dodává David Kotris. „I při financování tohoto nástroje je vidět, že technologická scéna má velkou podporu v severských zemích, například z Dánska je řada soukromých investorů, ale i finance mířící přímo ze strany státu,“ doplňuje s tím, že cílem EU je v rámci Scaleup Europe Fund vybrat až pět miliard eur (přes 120 miliard korun).