Ideální sparingpartner? Humanoidní robot Ace se přiučil ping-pongu a ukazuje, jak rychle se fyzická AI mění z experimentu v realitu

Jana Chuchvalcová
Autor: Sony AI
Robot Ace společnosti Sony AI

Že humanoidní roboti uběhnou maraton a umí hrát fotbal, už víme. Tím však jejich sportovní vlohy ani zdaleka nekončí. Postupně se učí zvládat i další disciplíny, kde rozhodují milisekundy, přesnost a schopnost reagovat v reálném čase. Jedním z nejnovějších příkladů je stolní tenis a robot Ace, kterého vytvořili inženýři společnosti Sony AI a který dokáže porazit nejen amatérské hráče. Tento sport přitom patří z hlediska dovedností mezi nejnáročnější vůbec.

V testech proti těm nejlepším amatérským hráčům, kteří trénují v průměru dvacet hodin týdně, vyhrál Ace tři z pěti zápasů. Jde tak o poměrně zásadní průlom v robotice a přesvědčivý důkaz, že robot může dosáhnout vysoké úrovně také v rychlém interaktivním sportu. 

Aby mohl soupeřit s lidskými hráči, musí systém zkombinovat vysokorychlostní snímání, rozhodování pomocí umělé inteligence a řízení stroje tak, že dokáže zareagovat ve zlomku vteřiny. S odkazem na článek publikovaný v časopise Nature o tom píše web Science Alert.

„Stolní tenis je mimořádně komplexní hra, která vyžaduje rychlost a sílu, stejně jako rozhodování ve zlomcích vteřiny, říká vedoucí projektu Peter Dürr. Náš výzkum ukazuje, že fyzické AI systémy mají potenciál zvládat takové interaktivní úlohy v reálném čase, což představuje významný krok směrem k robotům s širším využitím při rychlých, přesných a dynamických lidských interakcích,“ dodává.

Fyzické hry ve skutečném světě jsou, na rozdíl od her jako Pong, šachy či Go, pro umělé systémy velmi náročné. Robot musí vnímat náhlé změny, vyhodnotit, co znamenají, rozhodnout se, jak reagovat, a následně provést potřebný pohyb během mrknutí oka. Právě to dělá z projektu Ace výjimečný krok vpřed.

Vnímání, „AI mozek“ a obratné rameno

Ace navazuje na předchozí projekt Gran Turismo Sophy, který dokázal porážet hráče ve stejnojmenné videohře. Nový robot je ale mnohem komplexnější, jeho konstrukce se skládá ze tří hlavních částí. 

Tou první je systém vnímání, který mu umožňuje sledovat míček, přičemž klíčovou schopností je rozpoznání jeho rotace. Právě s ní měli jeho předchůdci často problém, přestože je při hře zásadní.

Druhou částí je AI „mozek“ trénovaný hlubokým učením. Stroj se učil v simulovaných hrách metodou pokus–omyl, kdy opakovaně zkoušel různé údery a postupně zjišťoval, co funguje a co ne. Díky tomu se dokáže rozhodovat v reálném čase, namísto aby se spoléhal na předem naprogramované reakce. 

A nakonec je tu vysokorychlostní robotický hardware. Jde o velmi obratné rameno s osmi klouby, které umožňuje přesné a rychlé provedení úderů.

Testování v praxi

Během testování se Ace utkal se sedmi hráči. Proti elitním amatérům odehrál třináct her a sedm z nich vyhrál. Při hře s profesionály už tolik úspěšný nebyl, vyhrál pouze jednu hru ze sedmi. 

Navzdory právě řečenému překonává Aceův výkon všechny předchozí prototypy a ukazuje, že dostat se na lidskou úroveň rozhodně není nemožné. Klíčem k úspěchu je přitom podle analýzy jeho schopnost rozpoznat rotaci míčku – robot totiž nevyhrával díky síle, ale zásluhou přesnosti a kontroly, neboť dokázal vrátit asi 75 procent míčků s rotací.

Navíc získal body přímo ze servisu a předvedl několik překvapivých úderů, které zaskočily i zkušené hráče. Například bývalý olympionik Kindžiró Nakamura řekl, že jeden z úderů by běžný hráč nedokázal. Překvapilo ho, že je něco takového vůbec možné. Pokud to ale zvládne robot, může se to podle něj časem naučit i člověk.

Milník ve výzkumu AI

Nově získané poznatky ukazují, že podobné technologie mají skutečný potenciál pomáhat lidem zlepšovat jejich vlastní dovednosti a že robot nemusí být jen soupeřem, ale i užitečným nástrojem pro trénink.

„Představuje to milník ve výzkumu AI, protože se poprvé ukazuje, že dokáže vnímat, uvažovat a efektivně jednat v komplexních, rychle se měnících reálných podmínkách, které vyžadují přesnost a rychlost. Jakmile bude schopná fungovat na úrovni expertního člověka, otevře to cestu k nové třídě aplikací, které byly zatím nerealizovatelné,“ uzavírá šéf vědeckého týmu Sony AI Peter Stone.

