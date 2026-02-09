Česká e-commerce má našlápnuto k rekordům. V roce 2026 čeká další růst tržeb a nové miliardové e-shopy

Češi si online nákupy oblíbili a tuzemské e-commerce scéně se proto loni dařilo lépe, než se původně čekalo. Podle aktuálních dat ČSÚ vzrostly tržby internetových obchodů meziročně o necelou desetinu a e-shopy se také staly jednoznačným vítězem loňských Vánoc. Jen v prosinci si připsaly téměř čtyřprocentní růst, přičemž ve srovnání s rokem 2019 vzrostly jejich tržby v tomto měsíci reálně o více než dvě třetiny.
Za celý rok 2025 se podle dat Asociace pro elektronickou komerci (APEK) a portálu Heureka.cz online prodeje vyšplhaly na 206 miliard korun. Tuto dvousetmiliardovou hranici překonali čeští internetoví obchodníci teprve podruhé v historii – prvně se tak stalo v covidovém roce 2021, kdy se tržby zastavily dokonce až na úrovni 221 miliard. Dle odborníků by přitom současný růst měl pokračovat ruku v ruce s tím, jak se bude v průběhu letoška zvyšovat kupní síla domácností.
„Ekonomika je dobře nastartovaná a Češi jsou velkými fandy online nákupů. Zdejší e-commerce prostředí proto před sebou má další dobrý rok. Tržby porostou k 220 miliardám a zvýší se o pět až deset procent,“ očekává šéf firmy PPC Profits Tomáš Čupr (nejedná se o majitele Rohlíku, pozn. red.). Rovněž výkonný ředitel APEKu Jan Vetyška sází na růst, dle jeho názoru by však měl být spíš „jen“ pětiprocentní. „Pokračovat bude i rozvoj v oblasti doručování, ať už jde o síť výdejních boxů nebo dodání objednaných balíků v kratších časových oknech na adresu,“ dodává pro Euro.cz.
Tuzemské online obchody navíc nejsou úspěšné pouze na lokálním trhu, ale daří se jim expandovat i do zahraničí. „Poptávka po rozvozu balíků z českých e-shopů do ciziny roste meziročně zhruba o čtvrtinu. Logicky nejsilnější je zájem v okolních zemích, ale vidíme i úspěšnou expanzi českých firem do vzdálenějších koutů Evropy,“ zmiňuje ředitel zdejší pobočky GLS Petr Pěcha.
Do „miliardového“ klubu přibyly GymBeam či 4Camping
Z odhadů odborníků vyplývá, že v České republice je v současnosti kolem 50 e-shopů, které vykazují více než miliardové tržby. Vloni se do tohoto klubu zařadily například GymBeam, Grizly nebo 4Camping, přičemž podle Čupra se jeho počet bude rozrůstat i letos: „Úspěšně rostou hlavně e-shopy s unikátní nabídkou, silným marketingem a důrazem na regionální odlišnost. Domácnosti nemají problém utrácet za zbytné zboží, a mezi miliardáře tak vystřelují firmy z oblasti cestování, zábavy, zdravého stravování.“
Čupr je přesvědčen, že uspějí ti internetoví prodejci, kteří disponují dobrým skladem, rychlou logistikou a jasnou komunikací. Stále více nakupujících se totiž rozhoduje nejen podle rychlosti a pohodlí doručení zásilky, ale i na základě možností jejího vrácení. S tím souhlasí rovněž provozní šéf DODO Peter Menky: „Klíčovým faktorem bude silná poptávka, rostoucí mzdy a důraz zákazníků na kvalitu služby, rychlost a spolehlivé doručení. E-shopy, které dokážou nabídnout lepší zákaznickou zkušenost, budou z letošních změn jednoznačně těžit.“
Zásadní rok z pohledu konkurence
Rok 2026 bude pro e-commerce zásadní i z pohledu konkurenčního prostředí. Zavedení cel na malé zásilky z mimoevropských zemí začne narovnávat trh deformovaný extrémně levnými dovozy zejména z čínských online tržišť, kde podle odhadů Menky nakupuje necelá třetina Čechů. Nutno podotknout, že zmíněná tržiště ovlivňují odvětví retailu jako celek, neboť kromě skutečnosti, že kvůli nim v minulosti ukončily činnost třeba 4Kavky nebo Musicwear, byla zasažena i řada kamenných obchodů.
„Dlouhodobě je nutné připravit se na zásadní dopady na český maloobchod, pokud se dál nebude dařit vymáhat dodržování pravidel prodejců ze třetích zemí. Kromě obchodníků totiž čínská nekalá konkurence ovlivňuje poměrně zásadně i české výrobce,“ potvrzuje pro Euro.cz Vetyška. Skutečnost, že dochází ke krádeži duševního vlastnictví, vyhýbání se daním a poplatkům či nekalé reklamě, je dle jeho názoru neustále nutné zdůrazňovat.
Dobrou zprávou je, že letos by v tomto ohledu mělo pomoci zavedení unijních cel ve výši tří eur (asi 75 korun) na všechny zásilky s hodnotou menší než 150 eur (přibližně 3 750 korun), které začne platit od 1. července. Jde o dočasné opatření, jež bude v účinnosti až do plné implementace nové celní architektury EU plánované na rok 2028.
„To zřejmě omezí dovozy těch nejlevnějších jednotlivých zásilek především z čínských agregovaných tržišť, které české e-commerce ubírají až 40 procent tržeb. Ve druhé půlce roku by tento podíl mohl o několik procentních bodů klesnout. Zredukuje to impulzivní rychlé nákupy a zákazníci budou hledat alternativy na zdejším trhu,“ podotýká Čupr s tím, že se tak e-shopům otevírá velká šance, které mohou využít, zejména pokud dokážou nabídnout rychlost, jistotu, kvalitu a transparentnost.
Kvalitní SEO už nestačí
Stejně jako do jiných odvětví, i do marketingu a online obchodu už umělá inteligence pronikla naplno. Letošek by se proto měl stát rokem konsolidace AI nástrojů, v rámci níž internetové obchody přejdou z testování do reálného nasazení automatizací kampaní, tvorby personalizovaného obsahu nebo AI chatbotů. O poznání častěji se každopádně do styku s umělou inteligencí dostanou i sami zákazníci.
„Bude jim pomáhat s výběrem zboží i internetového obchodu. Uvidíme, jak to ovlivní dosavadní klíčové postavení vyhledávačů jako Google a Seznam.cz či srovnávačů zboží, jako je Heureka,“ odhaduje Vetyška.
Dle Adama Rožánka z e-shopu Trenýrkárna.cz jsme právě svědky konce jedné éry – éry, kdy online prodejcům stačilo být dobře vidět ve vyhledávačích a ladit texty podle klíčových slov. Umělá inteligence tyto zaběhlé praktiky jednou provždy změní, neboť dokáže za zákazníky porovnat nabídky, pamatovat si jejich preference a často i připravit výběr ještě dřív, než začnou hledat. „Úspěšné e-shopy už proto neoptimalizují jen pro lidi a vyhledávače, ale i pro algoritmy – rozhoduje srozumitelnost dat, důvěryhodnost a schopnost zapadnout do dlouhodobého rozhodování zákazníka,“ popisuje pro naši redakci.