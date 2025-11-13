Češi ztrácejí důvěru ve státní důchod. Mladší generace sází hlavně na vlastní úspory

Stát není všemocný, a pokud na starobní důchody nezbývají prostředky, jejich výše bude klesat. Zhruba tři čtvrtiny lidí mezi 18 a 60 lety tedy předpokládají, že se o ně stát v penzi nepostará. Vyplývá to z aktuálního průzkumu společnosti Portu zpracovaného agenturou Ipsos, který zmapoval postoje k finančnímu zajištění na stáří mezi Čechy i Slováky.
Zajímavé je, že právě mladší ročníky – tedy ti lidé, kteří mají do důchodu nejdále – jsou v názorech na stát nejrealističtější. Zástupci generace Z zkrátka tuší, že starobní penzi nemají vůbec jistou, a proto spoří a investují už od raného věku.
Jakou částku měsíčně vynaložíte na investice?
„Mladá generace si pravděpodobně uvědomuje, že stát vynakládá na důchody stále více peněz. Ztráty Správy sociálního zabezpečení se prohlubují a demografický vývoj situaci také nepomáhá,“ vysvětluje Marek Pokorný, analytik Portu.
Mladí spoří, ale najdou se výjimky
Zatímco třetina lidí generace X (lidé aktuálně mezi 45 až 60 lety) stále věří, že bude žít převážně ze státního důchodu, mezi osobami do 28 let věku je takových již méně než 20 procent. Více než polovina mladých Čechů pak očekává, že ve stáří bude finance čerpat z osobních úspor či investic, ačkoliv alarmující na druhou stranu je, že téměř každý desátý žádné úspory nemá a ani s nimi neplánuje začít.
Podle Pokorného je to problém, který může mít zásadní dopady. Přitom porazit inflaci je možné už díky investicím v hodnotě nižších tisíců korun měsíčně: „Snížení životní úrovně v důchodu je ekonomickou nutností pro každého, kdo se spoléhá pouze na státní důchod a nemá žádné osobní úspory.“
Investování jako nová norma
Analýza Portu ukazuje, že pro většinu mladých lidí je investování standardním nástrojem, jak se starat o své finance. A s podobnými závěry přišla ve svém nedávném průzkumu i investiční platforma Fondee. „Třetina mladé generace už aktivně investuje a zbytek o tom uvažuje. Přibližně 55 procent z těch, kteří investují, volí akciové nebo dluhopisové ETF fondy,“ uvádí Laureen Höllge, CEO Direct Fondee.
Další dvě pětiny mladých zkouší vlastní výběr akcií či dluhopisů a zhruba třetina sahá i po kryptoměnách. Roste ale také zájem o dlouhodobý investiční produkt (DIP), který umožňuje daňové odpočty až 48 tisíc korun ročně a příspěvky od zaměstnavatele. Jen v Portu ho využívá už přes 37 tisíc klientů.
Budování finanční rezervy
Zájem o spoření a investice je důkazem, že Češi berou budoucí finanční jistotu vážněji než dříve. Nejpesimističtější je v tomto ohledu generace Z, která si ale díky dlouhému časovému horizontu může vybudovat poměrně slušné úspory.
„Naše data potvrzují, že Češi mají o své zajištění na důchod obavy, přičemž největší skepsi vyjadřuje generace Z. Tento postoj je pochopitelný – mladí lidé vidí nejistotu v důchodovém systému, ale zároveň mají dostatek času využít sílu pravidelného spoření a investování,“ říká pro Euro.cz tisková mluvčí mBank Kristýna Dolejšová.
Starší ročníky se podle ní častěji spoléhají na úspory či nemovitosti, zatímco mileniálové a generace X hledají vyvážený přístup, především kombinaci spořicích produktů a investic. „Klíčové je začít co nejdříve – i malé částky uložené pravidelně mohou v dlouhodobém horizontu výrazně zvýšit finanční jistotu,“ uzavírá Dolejšová.