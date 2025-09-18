Lovebrand, který přetrval generace. Merkur je víc než hračka, technická legenda má co nabídnout i v 21. století

Ikonická česká stavebnice, na které vyrostly celé generace – to je Merkur, jehož historie sahá do roku 1920, ačkoliv technika šroubků nastoupila až o dalších pět let později. Od té doby se stala oblíbenou hračkou i pomůckou pro technické vzdělávání, jak dokládá například příběh legendárního profesora Otto Wichterleho, který ji využil pro stavbu prototypu stroje na výrobu kontaktních čoček. Značka navíc dokáže překvapovat i po sto letech – krok s dobou se snaží držet třeba pomocí mobilních aplikací, skrze které děti dnešní modely ovládají, a dokonce vsází i na virtuální realitu.
A právě jedno celé století inspirace a tvořivosti letos připomenou oslavy s názvem „100 let šroubování“, které firma pořádá od čtvrtka 18. do soboty 20. září v Muzeu stavebnice Merkur v Polici nad Metují. „Merkur je víc než jen hračka, je to technická legenda. Chceme připomenout její bohatou minulost a zároveň ukázat, že má co nabídnout i v 21. století,“ říká majitel společnosti Merkur Toys Richard Hrbáč.
Zásadní rozhodnutí
V čele zmíněné firmy stojí jako jednatel a výrobní ředitel již pět let Radek Jelínek, který se podílel i na aktuální podobě výroby a strategickém směřování podniku. Od roku 2020 se mu podařilo stabilizovat výrobu, zavést systémová řešení a připravit firmu na další rozvoj. Dnes má zásadní podíl na tom, že se Merkur kromě tradice může opřít o moderní produktové řady a technologické inovace.
Když však Jelínek do firmy přišel, Merkur byl v útlumu. Výroba stagnovala, značka ztrácela pozici a hrozilo, že z trhu zmizí. „Klíčový okamžik pro mě byl, když jsem se poprvé potkal s kolegy z tehdejšího týmu Merkur a vyhodnotil jsem, že to můžeme společně zvládnout a máme šanci uspět,“ vzpomíná s tím, že pro firmu bylo zásadní rozhodnutí zachovat i nadálevýrobu v Polici nad Metují a zainvestovat do její modernizace.
Žádnou změnu navíc nedoznal ani unikátní kovový systém s 10mm metrickým děrováním, zatímco konkurenční stavebnice Meccano se postupně od tohoto materiálu odklonila. „Naše metrické děrování je pro evropské země technický standard, který umožňuje jednoduché konstrukce i propracované funkční modely. Plagiáty často postrádají kvalitu i kompatibilitu. Lego je skvělé, je to v hračkách samostatná kategorie, ale Merkur nabízí mechanickou realitu s obrovským konstrukčním potenciálem,“ uvádí Jelínek.
Retro stavebnice i robotické projekty
Mezi zákazníky si dnes drží popularitu tradiční designové modely Formule a Veterán, které patří mezi nejprodávanější. Favorité samotného šéfa firmy se ale mění: „Každý rok to mám jinak, protože v rámci vývoje přicházejí nové výzvy. Letos to byl bombardér B24 Liberator, který uvádíme jako limitovanou edici ke stému výročí, a připravovaná kolekce divokých zvířat.“
Sledování trendů je pro firmu klíčové. Hračkářský trh se totiž rychle mění a poptávka směřuje k interaktivním a edukativním produktům. „Merkur je silný v principech STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), kdy v konceptu naší stavebnice to znamená, že se děti učí nejen stavět, ale i chápat principy a hledat řešení. Kombinujeme vědu, technologii, inženýrství a matematiku s mechanikou a elektronikou,“ vysvětluje Jelínek.
Právě proto vznikají i nové robotické projekty, jež našly podporu díky crowdfundingovým kampaním na Hithitu. „Robotické projekty jsou pro nás velkou výzvou a vidíme v nich budoucnost. Již dnes jsou v běžné distribuci a hledají si své zákazníky,“ zmiňuje šéf legendární značky a dodává, že aktuálně se pracuje už na dalších nových stavebnicích. Velká část této produkce směřuje do zájmových kroužků a škol – Merkur v dané oblasti představuje platformu, která propojuje svět mechaniky s moderními technologiemi.
Výzvy exportu a konkurence
Značce se daří zachovávat si svoji národní identitu a zároveň stabilně roste i její podíl na zahraničních trzích. Přímý export představuje asi pětinu produkce, přičemž firma se zaměřuje především na Německo, Francii či Slovensko, i když stejně tak vyváží třeba i do Kanady. Prosadit se na některých trzích ale podle Jelínka rozhodně není jednoduché, a to kvůli domácí i asijské konkurenci.
Čistě z pohledu výsledků hospodaření sice loňský rok nedopadl ideálně, ty aktuální by ale měly být lepší. „V letošním roce se nám podařilo díky inovacím výrazně zvýšit výrobní kapacity a přijít s řadou zajímavých novinek, takže doufáme, že se nám podaří výsledky zlepšit,“ hlásá manažer.
Od dětí až po seniory
Merkur má široké spektrum zákazníků, od nejmenších až po seniory. „U dětí bychom rádi uspěli díky atraktivním modelům a propojení s digitálním světem, u dospělých pak díky vysoké kvalitě a retro hodnotě,“ přibližuje Jelínek s tím, že se firma snaží oslovovat i dívky, a sice třeba domečkem pro panenky či novou sérií zvířat. Díky odolnosti a univerzálnosti kovového systému se tak stavebnice často stává pojítkem napříč generacemi.
Mezi zákazníky však patří i řada vzdělávacích institucí, s nimiž Merkur spolupracuje. Zásluhou toho mohou děti i studenti rozvíjet svoji jemnou motoriku, kreativitu a logické myšlení. Anebo si vyzkoušet technologické principy, a osvojovat si tak základy mechaniky, elektrotechniky i programování.
„Připravujeme také rozšíření stávající řady produktů pro školy a kroužky o novinky, které budou aplikovatelné v rámci výuky,“ prozrazuje Jelínek, podle něhož zároveň dochází k rozšiřování návodů o metodické listy, které usnadní pedagogům začlenění stavebnice do výuky.
Sázka na ekologii i digitální technologie
Do budoucna Merkur sází na ekologii i digitální technologie. Projekt Merkur Green znamená nové recyklovatelné obaly a postupné odbourávání plastů. Dochází též k minimalizaci výrobního odpadu, při výrobě se využívají recyklované materiály. Současně firma investuje do vývoje digitálních návodů a prvků virtuální reality.
„Moderní technologie se stávají v podstatě nezbytností, jak ve výrobním procesu, tak i v marketingu a všech firemních aktivitách. Bez profilů na sociálních sítí si dnes neumím komunikaci se zákazníkem už ani představit, zejména s mladou generací,“ doplňuje Jelínek. Metaverse či VR projekty jsou podle něj technologicky zajímavé a zákazníci je využívají v podobě 3D návodů, virtuálních prohlídek muzea nebo i při skládání modelů ve virtuální realitě jako zajímavý doplněk stavebnice.
„A co se dlouhodobých plánů týče, chceme udržet a dále rozvíjet značku Merkur jako symbol české tvořivosti a technického vzdělávání. Chceme inspirovat nové generace k objevování a stavění – a samozřejmě chceme být úspěšní,“ uzavírá.