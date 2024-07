Češi jsou mezi globálními lídry krypto světa, tvrdí zakladatelé Stablelabs. Svůj stablecoin chtějí mít hotový ještě letos

Oba pánové to vysvětlují v rozhovoru s redakcí Euro.cz. V něm zároveň poodhalují chystanou mnohamilionovou investici, kterou by jejich firma měla již velmi brzy získat, přibližují svoji účast v akceleračním programu ČSOB Fintech Challenge 2024 a zamýšlejí se nad tím, jakou stopu Češi ve světě kryptoměn doposud zanechali.

Popište mi prosím svými slovy, čím se vlastně Stablelabs zabývají.

Adam Jiří Král: Jedním slovem by se to dalo popsat jako tokenizace. Ale abychom to trochu více přiblížili, naším záměrem je přenos hodnoty různých aktiv na novou technologickou vrstvu – blockchain. Ať se již jedná o měny (jako například o českou korunu, euro a dolar) a finanční nástroje (akcie, dluhopisy,) či o komodity. Oproti zahraniční konkurenci tak budeme činit plně regulovaným a transparentním způsobem, a to tak, aby tokenizovaná aktiva byla přístupná odkudkoliv a dala se využít ať již v reálném světě, nebo formujícím se blockchainovém ekosystému decentralizovaných financí.

František Vinopal: Samotní Stablelabs se tedy aktuálně soustředí na technologickou stránku spuštění českého stablecoinu, což je projekt, který jde primárně za mnou. Adam se soustředí na vývoj B2B platformy, která umožní snadnou integraci bankám, obchodníkům s cennými papíry, platebním institucím, kryptosměnárnám či burzám a dalším finančním institucím, které budou chtít interagovat s tokenizovanými aktivy či vlastní aktiva tokenizovat.





Jak vás vůbec napadlo založit firmu zabývající se tokenizací? Protože ono to samo o sobě zní docela komplikovaně. Kdo s nápadem přišel?

AJK: Prvotní myšlenka se u mě zrodila po mánii v roce 2021 a následném kolapsu projektu Terra-Luna, který způsobil odepsání desítek miliard dolarů klientských prostředků. V ten moment jsem si uvědomil, že pokud má blockchainový sektor uspět, tak bude potřeba přenést tradiční aktiva spolu s měnami „on-chain“ plně regulovaným způsobem, který dá lidem ujištění, že se taková věc nebude znovu opakovat.

FV: O tokenizaci aktiv jsem slýchával už několik let, ale po bližším prozkoumání konkrétních projektů v této oblasti jsem byl spíše skeptický. Společnosti založené v offshorech, podmínky se hemžily disclaimery a vyloučením odpovědnosti, nemožnost token „zlikvidnit“ a dostat své prostředky zpět… Zkrátka nic příliš důvěryhodného.

Zároveň jsem ale vnímal úspěch amerických stablecoinů a intenzivní diskuze české komunity o vlastním stablecoinu. Paradoxně tomu začala nahrávat i regulace, takže jsem se této výzvy společně s dalšími zhostil. No a v určité fázi jsme začali řešit technické aspekty, díky čemuž jsem se seznámil s Adamem a jeho parťákem Suranjanem Biswasem, který je odpovědný za technologickou část projektu.

AJK: Dohromady nás vlastně dal Tomáš Hnilička, který vede blockchainový fond IVBF. Znal nás oba a propojil. František a jeho tým byl „supermatch“. My jsme měli připravenou technickou část a budovali mezinárodní tým. On dodal know-how v oblasti regulatoriky. Naše aktivity v oblasti tokenizace to tak významně akcelerovalo.

Co musí startup splňovat, aby uspěl v zahraničí? „Jedním z hlavních faktorů je vůbec samotná ambice působit jednou na globálním trhu. Zatímco třeba projekty na západ od nás, nemluvě o americkém trhu, s tím vůbec nemají problém, české startupy bohužel často cílí jen na tuzemský, případně slovenský trh, ačkoliv mají velmi často originální inovativní řešení a nápady, které by mohly mít úspěch i u velkého počtu klientů po celém světě. Takže více odvahy, energie a vize změnit nejen okolí, ale rovnou celé odvětví nebo svět. A jsem rád, že Stablelabs je jeden z mála českých startupů, kterému se prorazit na západ zatím daří.“ Viktor Gřešek, Business Development Manager ve společnosti Mastercard

FV: Adam je mladší a ve Web 3.0 prostoru se vlastně „narodil“, takže vidí v tokenizaci obrovskou příležitost. Ta tam určitě je a já ji vnímám také. Nemyslím si ale, že ze dne na den začnou všichni všechno tokenizovat. Je to trend, který bude mít postupný náběh. Dnes cítím hlavně odpovědnost, aby vše klaplo a český stablecoin fungoval a posloužil jako základní infrastruktura pro kryptoměnovou a finančně-technologickou komunitu. Adopce ze strany běžné populace naváže v dalších krocích. O tom nemám pochyb.

Stablecoin, který je krytý reálnými penězi

Co si mám vůbec pod pojmem stablecoin představit? Jak byste laicky vysvětlili, jaký je rozdíl mezi stablecoinem a bitcoinem?

FV: Stablecoin je digitální aktivum, které je vázáno a přímo kryté měnou v tradičním finančním světě. To znamená, že jeden český stablecoin je krytý jednou korunou bezpečně uloženou na účtu v bance. Tento model je pochopitelně replikovatelný i na jiné měny, například euro a dolar.

AJK: Naproti tomu bitcoin je aktivum samo o sobě a není kryté žádným podkladovým aktivem. A rozhodně není „stable“, jedná se o velmi volatilní aktivum. Spíše než jako platidlo se používá jako prostředek k investici či spekulaci.

FV: Oproti tradičním měnám jsou pak stablecoiny programovatelné a mohou nad nimi vznikat různé aplikace a obchodní modely. A fungují doslova 24/7 a obrovsky zlevňují a zrychlují mezinárodní platby.

A když už jsme u toho bitcoinu a jeho volatility, kam až může jeho hodnota v letošním roce vystoupat?

AJK: Vzhledem k blížícím se prezidentským volbám v USA a snižováním úrokových sazeb ze strany Fedu bych si tipl, že klidně i k těm 90 až 100 tisícům dolarů.

Co rozhodlo o tom, že se společnost Stablelabs dostala do finále Fintech Challenge 2024? „Při výběru účastníků akcelerace se vždy díváme na kvalitu týmu, inovativnost řešení a potenciál jeho využití. U Stablelabs nás zaujal mladý a motivovaný tým, který jednoznačně prokázal schopnost posouvat se dál. Řešení, se kterým přicházejí, je velmi inovativní, a i když se prozatím pohybují na velmi omezeném trhu, existuje na něm potenciál rychlého růstu. V neposlední řadě pak dynamicky se rozvíjející oblast tokenizovaných aktiv zajímá i nás jako banku.“ Markéta Uhrová, lídryně Start it @ČSOB

FV: Mně se popravdě tipovat nechce. Jsem přesvědčený, že dlouhodobě bude bitcoin růst, ale kde bude jeho cena na konci roku, to doopravdy nevím. Podle mého názoru je obrovská škoda, že diskuze o ceně bitcoinu naprosto zastiňuje samotnou technologii a její význam…

Jaký mají Češi obecně vztah ke kryptoměnám?

AJK: Vzhledem k tomu, jak moc velkou stopu mají Češi v kryptu, a vzhledem k tomu, jak malý národ jsme, tak usuzuji, že poměrně pozitivní.

FV: Přes dva roky mám tu čest vést Českou kryptoměnovou asociaci, takže z první ruky vím, že bez přehánění jsme v oblasti kryptoměn globálním lídrem. Komunita v ČR je velmi silná. Důkazem budiž mezinárodní konference BTC Prague, která je největší v Evropě a přiláká každý rok desetitisíce návštěvníků z celého světa a nejvýznamnější osobnosti, které se kryptu věnují. Naše firmy mají mezinárodní úspěch a udávají v tomto odvětví trendy, které ostatní následují. Adopce kryptoměn se děje pod povrchem, ale zrychluje. Statisíce Čechů každý rok nakupují kryptoměny za desítky miliard korun. Působivá čísla.

Dobré vědět. Ale pojďme zpět ke Stablelabs. Úspěšnost podnikatelského nápadu se dá, když na to přijde, měřit vícero způsoby. Jedním z nich může být i účast v prestižních akceleračních programech. Vy jste byli součástí konkrétně ČSOB Fintech Challenge 2024, tak jak jste se tam vlastně dostali?

AJK: Do jisté míry shodou náhod. Bankovní akcelerátor totiž rozhodně nebylo něco, co by nás napadlo jako první věc, kam se hlásit. Člen našeho týmu ale podal přihlášku, proběhlo představení projektu před komisí a zřejmě jsme zaujali…

FV: Za mě do velké míry překvapení. Projekty našeho zaměření nemají v bankách úplně dveře otevřené. Možná rozhodlo to, že naše řešení stavíme jako regulované. Takový most mezi tradičními financemi a digitálními aktivy.

AJK: Máme radost, že můžeme být součástí a malým dílem třeba přispět k pozitivnímu vnímání našeho odvětví ze strany bank.

Ve vzduchu visí mnohamilionová investice

Vaše firma je v očekávání velké investice, jež má mít hodnotu řádově milionů dolarů. Co o ní můžete prozradit?

AJK: Aktuálně nemohu mluvit o detailech, ale bude to poměrně zdlouhavý a vyčerpávající proces, s tím, že cílíme na blockchainově orientované zahraniční VC investory a burzy.

V rámci české kryptoměnové scény, o jak velkou investici půjde? Dočkala se už nějaká česká kryptoměnová firma podobně velké finanční vzpruhy?

AJK: Nemyslím si, že některý český projekt šel v minulosti tímto směrem. České firmy jako SatoshiLabs, General Bytes či Braiins zvládly vybudovat globálně úspěšné produkty bez potřeby vnějšího kapitálu. Náš projekt jde jiným směrem a cílí na VC kapitál o velikosti 10 až 20 milionu dolarů.

Co bude poté, až se zmíněnou investici podaří realizovat?

AJK: Budeme schopní se osamostatnit a plně spustit naše produkty včetně B2C platformy, navýšit tým o talenty z celého světa a podívat se i na regulovanou issuance, respektive regulované vydávání stablecoinů v rámci pravidel e-money v jiných regionech, jako je Asie nebo Amerika. Tím máme na mysli pasportizaci a rozšíření naší emise i do jiných světadílů tak, aby byla plně regulatorně compliant v daných regionech.

S jakými cíli Stablelabs do letošního roku vstupovali a jak se je daří naplňovat?

AJK: Vzhledem k tomu že jsme se oficiálně inkorporovali až v tomto roce, tak naším hlavním cílem bylo do konce roku získat počáteční investici v privátním kole, připravit se technologicky a regulatorně na spuštění českého stablecoinu a sestavit dostatečně zkušený tým, který bude mít zkušenosti jak z blockchainového, tak tradičního světa financí.

Myslím, že za těch pár měsíců se nám povedlo udělat významný posun. Díky investici od skupiny LongRiver jsme do poloviny roku poskládali mezinárodní tým, který má zkušenosti z velkých společností a projektů jako OKX, Citi Bank, PWC, Mastercardu nebo Zipmexu. Dokončujeme práce na samotném stablecoinu. A jako třešnička na dortu je navázání partnerství s Avalanche, což je jedna z největších blockchainových společností na světě.

FV: Pokud do konce roku nabere naše stable koruna rychlost blesku, tak budu považovat náš cíl pro letošní rok za splněný.

A kdy že má být váš stablecoin vlastně hotov?

AJK: Technologicky je stablecoin již v poslední fázi testování na mainnetu blockchainu Avalanche, Arbitrum a Polygon. Do ostré produkce půjde během podzimu. Konkrétní termín lze složitě stanovit, záleží na mnoha okolnostech. Například na výsledcích technologického auditu. Do konce roku každopádně chystáme i pár dalších novinek, které by mohly zatřást oblastí tokenizace a digitálních aktiv. Takže se nechme překvapit!