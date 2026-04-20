Kotva se mění v luxusní destinaci s nádechem dolce vita. Do brutalistní ikony míří italské značky Dolce & Gabbana, Cipriani a Eataly

Ve své době byla Kotva největším obchodním domem v Československu. Ikona moderní architektury od Věry a Vladimíra Machoninových se pro veřejnost uzavřela 1. února 2024 a nyní prochází kompletní rekonstrukcí. Její dokončení plánuje majitel, společnost Generali Real Estate, na rok 2028. Poté se z ní stane prémiový nákupní a společenský prostor s atmosférou italského „dolce vita“, jak potvrzují první ohlášené italské značky, které oživí zrekonstruované prostory.
Nové zázemí na náměstí Republiky najde mimo jiné módní dům Dolce & Gabbana, značkaz oblasti hospitality Ciprianinebo symbol kulinářského umění Eataly. A trojici brzy doplní i další prestižní jména jako luxusní módní brand Kiton.
Opravený obchodní dům nabídne šest pater obchodů a služeb včetně dalších dvou podlaží s kancelářemi prémiové kvality. Zařadí se tak po bok proslulých evropských obchodních domů, jako jsou pařížský Le Bon Marché, milánské La Rinascente či londýnské Selfridges a Harrods.
„Naším cílem není pouhá rekonstrukce historické budovy. Chceme Kotvě vrátit její výsadní postavení a posunout ji na světovou úroveň. Do Prahy přinášíme jedinečný koncept, který v sobě spojuje to nejlepší z italské kultury, designu, módy a pohostinnosti – a zároveň hluboce respektuje místní dědictví. Kotva se stane novým pulzujícím srdcem města a přední destinací pro nákupní zážitek ve střední Evropě," říká šéf Generali Real Estate Aldo Mazzocco.