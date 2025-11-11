Retailových parků v Česku přibývá jak hub po dešti. Developeři zrychlují výstavbu a vydávají se i do menších měst

Ekonomiky střední a východní Evropy se nadechují k dalšímu růstu a s nimi ožívá i chuť lidí utrácet. Na síle tak získává segment, který se během pandemie osvědčil jako stabilní, praktický a dostupný – retailové parky (obchodní zóny s několika samostatnými prodejnami s vlastním vchodem a společným parkovištěm, pozn. red.). Ty dnes táhnou nejen spotřebitelskou poptávku, ale i investice a výstavbu.
Také v Česku zažívají retail parky mimořádně silné období. Díky vyšším spotřebním výdajům domácností developeři zrychlují jejich výstavbu, v důsledku čehož má letošek zřejmě našlápnuto k dalšímu rekordnímu růstu. Nové projekty míří i do menších měst, kde doplňují chybějící obchodní infrastrukturu. A přibývá také jednotlivých značek.
„Retailové parky byly velmi úspěšné za covidu a v Česku si vedou velmi dobře i dnes. Ukázaly se jako praktické, dostupné a oblíbené řešení pro každodenní nákupy, což jim pomohlo k dalšímu růstu. Developeři staví jak nové projekty, tak rozšiřují ty stávající. Expandují do menších měst a zájem o ně mají jak zákazníci, tak investoři. Jsou stabilní, rychle se budují a dobře reagují na potřeby trhu,“ říká pro Euro.cz šéfka týmu průzkumu trhu a poradenství ve společnosti Cushman & Wakefield Kamila Breen s tím, že výstavba trvá v průměru pouhých 12 měsíců.
Fenomén českého trhu
Jen ve třetím letošním čtvrtletí bylo v Česku dokončeno na 15 300 metrů čtverečních nové maloobchodní plochy v pěti retail parcích, přičemž více než polovina z toho pocházela z rozšíření stávajících objektů. Největším letos dokončeným projektem pak je retail park v Kozomíně s prodejní plochou 15 tisíc čtverečních metrů, následovaný areálem v Terezíně o velikosti 5 300 metrů.
Celkově je v Česku ve výstavbě nebo rekonstrukci téměř 200 tisíc metrů čtverečních retailových ploch, přičemž na obchodní centra připadá 54 procent, zatímco zbylý podíl představují právě retail parky, které se staví napříč celou republikou. „Z pohledu developmentu neexistuje pro investory a developery region, který by více upřednostňovali, spíše se dívají na spádovou oblast, kterou mohou v dané oblasti novým retail parkem ‚obsloužit‘. Tak tomu bylo právě u nově dokončeného retail parku v Kozomíně,“ zmiňuje Breen.
Nákupní parky v Česku přitom klasickým obchodním domům nekonkurují. Ty se totiž většinou nacházejí ve velkých městech a zaměřují se na zážitkové nakupování, zatímco retailové parky cílí na každodenní potřeby v menších městech a okrajových lokalitách. Jejich hlavní konkurencí jsou spíše menší lokální obchody, které ale nemají tak široký sortiment ani zázemí.
Diskonty, služby i nové brandy
Spotřebitelé dnes následují trendy ze západní Evropy a stále více vyhledávají diskontní značky a výhodné ceny, přičemž kombinují online i fyzické nakupování. To vše hraje do karet právě nákupním parkům, jež nabízejí jednoduchou dostupnost, snadné parkování a propojení se službami. Složení nájemců zůstává v Česku dlouhodobě podobné.
„Mezi nejčastější nájemce patří diskonty Kik, Pepco, Tedi nebo Takko, dále drogerie dm a Rossmann, chovatelské potřeby Super ZOO či Pet Center, domácí potřeby jako JYSK, fastfoody KFC a McDonald’s nebo módní značky CCC, Deichmann a Sportisimo. Jejich skladba se v zásadně nemění, ale s příchodem nových značek přichází i nová nabídka,“ dodává Breen a upozorňuje, že aktuálně se v Česku rozrůstá německý diskontní řetězec Woolworth, který první obchod otevřel v retail parku Stop Shop v Třebíči a jeho expanze nadále pokračuje.
Kdo staví?
Mezi nejaktivnější developery v segmentu patří společnosti Portin, CPI Group, InterCora, Saller Group a LD Parks, přičemž momentálně největší podíl připadá právě na Portin, který je zodpovědný za 56 procent celkové výstavby. Z hlediska nájemného jsou retailové parky stále výrazně dostupnější než obchodní centra. To se aktuálně v prémiových lokalitách pohybuje okolo 15 eur (zhruba 365 korun) za metr a měsíc a v posledních letech mírně roste díky stabilní poptávce.
U obchodních center je to o poznání více. Tam se měsíčné nájemné pohybuje v regionech na úrovni 72 eur (1 755 korun) za metr, přičemž v pražských prémiových nákupních centrech to činí dokonce 150 eur (3 656 korun). „Retailové parky jsou tedy v mnoha ohledech dostupnější než obchodní domy. Navíc nájemci v retail parcích obvykle neplatí za společné prostory, což dále snižuje jejich provozní náklady,“ podotýká Breen.
Optimistický výhled
Také výhled pro příští měsíce i roky je z pohledu retail parků a jejich zákazníků optimistický. Pokud nedojde ke zpoždění developerů se stavbou, mělo by být do konce letošního roku dostavěno ještě pět projektů o velikosti 37 400 metrů čtverečních, takže za celý rok 2025 by mělo přibýt 87 tisíc metrů nových retailových ploch. To by bylo o desetinu více než v dosud rekordním loňském roce, kdy se nákupní parky rozrostly téměř o 80 tisíc metrů, nejvíce za posledních 15 let.
„Podle developerů jsou další projekty nákupních parků v plánu i na následující roky. Když dojde na jejich realizaci, tak by v příštím roce přibylo na trh dalších více než 190 tisíc metrů retailových ploch po celém Česku,“ vypočítává Breen s tím, že v roce 2027 by se pak mohlo jednat o dalších 126 tisíc metrů. Mezi plánovanými lokalitami se objevují například České Budějovice, Prachatice, Třeboň, Neratovice, Nymburk, Louny, Karlovy Vary i další.
Trend rozvoje retail parků ale zdaleka není jen českou specialitou, výrazný rozmach zažívají v celém regionu střední a východní Evropy. V první polovině tohoto roku tvořily 57 procent nové maloobchodní výstavby, přičemž největší aktivitu vykazuje Polsko, které drží více než polovinu všech projektů v regionu. Silný růst každopádně zaznamenávají i Rumunsko, Maďarsko a Bulharsko, kde tyto parky expandují zejména do menších měst. Mezi nejvíce saturovanými trhy je právě Maďarsko s plochou 184 metrů na tisíc obyvatel, následované Slovenskem se 133 metry. Zmíněný boom retail parků v celém regionu přitom kopíruje západoevropské trendy.
„Registrujeme projekty s důrazem na dostupnost, rychlou výstavbu a stabilní výnosy. Zatímco západní trhy jsou více saturované a zaměřují se na modernizaci stávajících parků, náš region stále expanduje, zejména v Polsku, Maďarsku a Rumunsku, kde retail parky tvoří klíčovou část nové výstavby,“ uzavírá Breen.