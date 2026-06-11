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Bývalý šéf Avastu Ondřej Vlček pomohl založit AI startup pro lékaře. Auris One dnes za ně generuje tisíce zpráv týdně a míří do zahraničí

Tech
Jana Chuchvalcová
Dnes
Zleva bývalý šéf Avastu Ondřej Vlček, který pomohl založit Auris One a zainvestoval první milion dolarů, a zakladatelé startupu Nina Formánek Jaganjacová a Michal Trs.
Autor: Auris One (publikováno se svolením)
Zleva bývalý šéf Avastu Ondřej Vlček, který pomohl založit Auris One a zainvestoval první milion dolarů, a zakladatelé startupu Nina Formánek Jaganjacová a Michal Trs.

Znáte to možná sami. Přijdete k lékaři, chcete popsat, co vás trápí, ale velká část návštěvy probíhá jinak, než jste si představovali. Doktor se střídavě dívá na vás a do monitoru, něco píše, vyplňuje kolonky a po skončení návštěvy ještě několik minut dokončuje dokumentaci. Administrativa je totiž jedním z největších problémů českého zdravotnictví. A právě na tuto bolest se před více než rokem zaměřil startup Auris One, který založili Nina Formánek Jaganjacová a Michal Trs a jehož vznik pomohl nastartovat bývalý šéf Avastu Ondřej Vlček. Ten do něj také vložil milion dolarů.

Po prvním roce firma hlásí první konkrétní výsledky. Podle zpětné vazby zapojených lékařů dokáže systém zkrátit čas nutný na administrativu až o polovinu, což je pochopitelně cenná úspora, protože právě „papírování“ dnes zabere zhruba 40 procent pracovní doby lékaře. To v praxi znamená výrazně více prostoru pro samotnou péči.

Většina uživatelů Auris One využívá velmi aktivně a pravidelně se do něj vrací. Platforma tak generuje už nižší tisíce lékařských zpráv týdně, díky čemuž se z původního pilotního řešení začíná stávat produkt, který chce zasáhnout širší část zdravotnictví.

Nástroj, jenž rozumí medicíně

Auris One je oproti běžné speech-to-text technologii unikátní v tom, že jej tvůrci od začátku staví pro specifické využití v medicíně. V praxi tak systém kombinuje tři jednotlivé vstupy. V první řadě do něj lékař může nahrát fotografie nebo PDF dokumenty, s nimiž AI dále pracuje při tvorbě výstupu. Druhou vrstvou je samotný rozhovor s pacientem – po jeho souhlasu spustí doktor nahrávání a systém průběžně analyzuje obsah konzultace. Třetím zdrojem jsou pak vlastní poznámky lékaře, které aplikace propojí s ostatními informacemi do výsledné zprávy.

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Výsledkem je strukturovaná zdravotnická dokumentace, ne doslovný přepis – tedy například takzvaný SOAP záznam, propouštěcí zpráva nebo zápis z preventivní prohlídky připravený pro vložení do nemocničního či ambulantního systému. Klíčový rozdíl je v tom, že systém rozumí kontextu. Pozná rozdíl mezi tím, co lékař říká pacientovi, a tím, co je klinicky relevantní pro dokumentaci.

Stejně důležitá je podle šéfky Niny Formánek Jaganjacové práce s českou lékařskou terminologií, kterou globální BigTech modely často nezpracovávají dostatečně spolehlivě. Navíc celý produkt od začátku vznikal jako GDPR-compliant řešení, nejde o dodatečnou vrstvu, protože ochrana dat je zvlášť ve zdravotnictví citlivé téma.

„Zpracování dat, souhlas pacienta i archivaci řešíme vždy ve spolupráci s konkrétní ordinací, protože každé pracoviště má trochu jiný proces a potřeby. Největší výzvou přitom není samotná regulace, ale spíš digitální infrastruktura českého zdravotnictví. V Česku fungují desítky různých systémů pro vedení dokumentace a každá integrace je do určité míry specifická. Právě to je ale zároveň důvod, proč může mít výhodu lokální hráč jako my. Jsme tady, mluvíme s lékaři přímo a integrujeme se se systémy, které globální konkurence často ani nezná,“ popisuje Formánek Jaganjacová.

Od paliativní péče k více než deseti oborům

Jako první obor si zakladatelé startupu vybrali paliativu, protože tamní lékaři mají obrovskou empatii k pacientovi a zároveň enormní dokumentační povinnosti. Od té doby se ale záběr rozšířil, takže dnes využívá Auris One personál napříč více než desítkou medicínských specializací – od interny přes psychiatrii až po chirurgii. Cílem firmy je během příštích 12 až 18 měsíců pokrýt všechny hlavní medicínské oblasti.

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Že má smysl AI nástroje ve zdravotnictví reálně používat, potvrzují i zástupci nemocnic a společností, kde systém testují v praxi. Patří k nim například některé hospice, organizace Cesta domů nebo Nemocnice AGEL Nový Jičín. Podle jejího vedení představují podobné AI nástroje jednu z cest, jak lékařům vrátit čas, který dnes tráví u monitoru místo práce s pacientem. Špitály podobné technologie aktivně zkouší, a prokážou-li reálný přínos pro klinickou praxi, velmi je vítají.

Zkušenost ze skutečného provozu přidává také Nemocnice Havířov. Její ředitel Norbert Schellong popisuje, že nasazení systému proběhlo překvapivě hladce a lékaři si nový způsob práce osvojili rychleji, než se čekalo. Navíc taková technologie dává smysl, protože neřeší okrajový problém, ale jednu z největších bolestí každodenní nemocniční rutiny.

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Po Slovensku má přijít Polsko a další země regionu

Podle týmu Auris One je nyní čas na expanzi. Za hranice chce nejdřív vyrazit na trhy, které jsou nám jazykově a kulturně nejblíže, tedy v první řadě na Slovensko. Následovat má Polsko jako největší trh střední a východní Evropy a postupně další země regionu. Dle Formánek Jaganjacové nicméně nestačí aplikaci pouze přeložit, je potřeba upravit model podle místní lékařské terminologie a pochopit specifika tamního zdravotního systému. Navíc platí, že dlouhodobá vize startupu jen u lékařských zpráv rozhodně nekončí.

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„Dokumentace je vstupní brána, ne cíl. Lékař, který nám důvěřuje při psaní záznamu, nám postupně může svěřit i další úkoly jako upozornění na možné diagnózy, přípravu podkladů pro pojišťovnu či komunikaci s pacientem po návštěvě. Chceme, aby Auris One fungoval jako dobrý sekundář, který zajistí papíry, připraví souhrn a lékař se může soustředit na to, co ho k medicíně přivedlo, tedy péči o pacienta,“ uzavírá Formánek Jaganjacová.

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