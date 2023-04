Bydlení jako z pohádky pro pohádkově bohaté. Realitky nabízejí prvorepublikové vily, barokní zámek i stylovou vodárenskou věž v Praze

Zkuste se na moment zasnít. Nevyděláváte průměrnou mzdu, ale na účtu se vám válí několik desítek milionů navíc. Starosti s placením nájmu, respektive splácením ,třicetileté‘ hypotéky na byt, který není úplně dle vašich představ, ale jako jeden z mála byl v celém širokém okolí dostupný, tak rázem smíte hodit za hlavu a namísto toho se můžete nastěhovat do něčeho mnohem stylovějšího. Například do luxusní čtyřpatrové vily v Mariánských Lázních, kterou budete mít jen a jen pro sebe. Či do podobně, ba možná ještě víc přepychového objektu z období první republiky, jenž se nachází v nedalekých Karlových Varech kousek od proslulého hotelu Thermal. Nebo je snad raději libo rovnou nějaký ten barokní zámek v dojezdové vzdálenosti od Plzně? Ano, ani to není problém, tuzemské realitní kanceláře takové nemovitosti ve svých nabídkách mají. Stačí si říct a nemít hluboko do kapsy.

Že je nabídka českých realitek, pokud jde o tyto netradiční historické objekty, skutečně bohatá, se můžete na následujících řádcích přesvědčit sami. Najdete na nich sedm různých nemovitostí, které si navzdory svému stáří dokázaly zachovat jedinečný styl a zároveň se přizpůsobit moderní době tak, že se v nich i ve dvacátých letech jednadvacátého století budete cítit jako doma.

Rezidence Helenika

Začněme pozvolna. Na pražských Vinohradech se za historickou budovu dá s trochou nadsázky považovat každá druhá. Rozhodně ne všechny jsou ale situovány na tak strategickém místě s tak překrásným výhledem, jaký nabízí Rezidence Helenika. Tato vila z roku 1924 se nachází hned mezi Riegrovými sady a Hlavním nádražím. Je obklopena prostornou zahradou, z níž je vidět až na Pražský hrad.

Ačkoliv byla rezidence během uplynulého století několikrát zrekonstruována (poslední rekonstrukce byla dokončena vloni), podařilo se jí zachovat si svůj jedinečný charakter, včetně mnoha původních autentických prvků. V útrobách Heleniky se podle realitní kanceláře LEXXUS NORTON nachází 13 luxusních bytů, jejichž cena začíná na částce 13,7 milionu korun. „Mimořádná nemovitost se odlišuje velkorysým pojetím standardů bydlení, vzdušnými prostory, elegancí a cenným soukromím,“ prozradila redakci Euro.cz obchodní ředitelka zmíněné společnosti Denisa Višňovská s tím, že samozřejmostí je i komfort v podobě podzemního parkování.

Luxusní vila v Mariánských Lázních

Pakliže vám jeden byt nestačí, ale toužíte po tom mít pro sebe celý dům, není nic snazšího než se poohlédnout jinde, třeba i mimo hlavní město. V Mariánských Lázních, konkrétně v ulici Dobrovského, se totiž nachází luxusní čtyřpodlažní vila obklopená zelení, jejíž interiér dokonale mísí dobu minulou s tou moderní. Objekt je kompletně vybaven a připraven k nastěhování. Najdete zde elegantní lustry, okrasné koberce i zakázková kachlová kamna, stejně jako několik širokoúhlých televizí, wellness i jacuzzi.

Celý objekt, který je součástí nabídky realitní kanceláře M&M reality a v jehož těsném sousedství se nachází park a přilehlé lesy, je včetně provize a kompletního servisu k mání za rovných 50 milionů korun.

Rodinné sídlo na Malé Straně s vlastní vinotékou

Nedaleko pražské Kampy na Malé Straně je k mání unikátní rodinné sídlo, jehož historie sahá až do první poloviny 17. století. „Původně renesanční, následně barokně upravený (barokní středový průjezd a zrestaurovaná vrata) a posléze klasicistně stylizovaný dům stojí na místě někdejší Lazarovské zahrady, jež v letech 1613–1617 obohatil domek, který patrně založil jádro dnešní stavby,“ píše se na stránkách realitní kanceláře Luxent, která jej potenciálním zájemcům nabízí za částku do 10 milionů eur (tedy aktuálně nějakých 235 milionů korun).

Dům prošel v padesátých letech minulého století zásadní rekonstrukcí, jako takový disponuje 392 čtverečními metry užitné plochy a stojí na ,sedmisetmetrovém‘ pozemku. „Z ulice Hellichova se vchází do domu hlavním vchodem, a to zrestaurovanými historickými vraty. Za proskleným zádveřím se nachází společenská hala, která je po levé straně propojena s jídelnou, kuchyní a zimní zahradou. V této části je umístěna hostinská ložnice s vlastní koupelnou. Napravo se schází do starobylých zrekonstruovaných sklepů, kde vznikla vinotéka se společenskou místností a toaletou.“

Komu by to snad nestačilo, další ložnice nalezne ve zbylých patrech domu – všechny disponují vlastní koupelnou, a jedna dokonce navazuje i na venkovní terasu. Dobré je pak vědět i to, že podlahy a schodiště jsou, stejně jako vestavěný nábytek, zhotoveny z masivního dubu a zmíněné koupelny mají mramorový obklad.

Prvorepubliková vila v těsném sousedství karlovarské kolonády

Kdo má k dispozici 25 milionů a neví, co s nimi, nechť zbystří. Za takovouto částku, respektive ještě o 20 tisíc nižší, se totiž může prostřednictvím společnosti M&M reality stát vlastníkem okázalé prvorepublikové vily ,Emilie‘, jež leží jen co by kamenem dohodil od proslulé lázeňské kolonády v samém srdci Karlových Varů.

V domě se nachází celkem šest bytových jednotek o různých dispozicích, z nichž hned dvě jsou řešeny jako mezonety. Kromě toho ale její majitel bude mít přístup i na dvě terasy a do prostorné zimní zahrady, v níž není o sluneční paprsky nouze, neboť je situována na jih. Součástí objektu je pochopitelně i rozlehlá venkovní plocha s krbem, záhony a útulným přístřeškem.

Historická vila ve Velké Chuchli za cenu dvou pražských bytů

Že byste raději něco podobného, ale poblíž Prahy? Není problém. Ve Velké Chuchli je aktuálně k mání dvoupodlažní podsklepená vila z roku 1936 o celkové užitné ploše 305 metrů čtverečních a dvěma bytovými jednotkami.

Tento prvorepublikový objekt nabízí ve svém přízemí dispozici 3+1 v podobě zádveří a centrální chodby se vstupy do všech místností – tedy jak do obývacího pokoje s kachlovými kamny z počátku 19. století, tak do prostorné, a hlavně plně vybavené kuchyně s linkou a jídelním koutem, koupelny i dalších dvou pokojů, totiž pracoven. Samozřejmostí je kombinace stylového dobového nábytku a moderních domácích spotřebičů. O patro výš pak nový majitel nalezne další tři neprůchozí pokoje, koupelnu s rohovou vanou či zastřešenou terasu, z níž se naskýtá výhled do sousedství. Nemovitost, kterou nabízí společnost ARCHER reality, je případným zájemcům k dispozici za ,baťovských‘ 17,99 milionu korun. V úvahu však připadá i výměna za dva pražské byty konkrétní dispozice.

Zpátky v čase do období Baroka

Bydlet v přepychové vile z doby první republiky je dozajista fajn, ještě lepší ale může být vlastnit například zámek. Těch má Česko nespočet, přičemž řada z nich je běžně na prodej. Třeba jako tento zámecký komplex v Mirošově poblíž Rokycan.

Zámek dle realitní kanceláře Luxent vznikl na místě původní renesanční tvrze v období let 1719 až 1723. Jako takový představuje jednu z hlavních dominant celé obce. Jeho součástí je i velké nádvoří, které zdobí okrasná kašna, ohradní zeď se vstupní bránou i dvě další budovy bývalého pivovaru.

Stavba je rozdělena na vícero částí, přičemž její severní křídlo prošlo před několika lety nákladnou a kompletní rekonstrukcí. Interiér budovy si zachoval svoji dobovou vizáž i řadu architektonických prvků, včetně okenních nik a odsazených parapetů, jež jsou opatřeny dřevěným deštěním. „Mezi vstupem do oválného sálu a do sousedící místnosti je umístěno zrcadlo, za kterým se skrývá útlé točité schodiště, tajný vstup do podstřešních místností ve věži,“ píše se na stránkách dotčené realitní kanceláře. Ta dodává, že se podařilo dochovat i původní renesanční sklepy. Celý objekt může být váš za 160 milionů korun.

Bydlení ve vodárenské věži nedaleko centra Prahy

Bydlet se dá v ledasčem. Třeba i v technické památce, která v minulosti sloužila k docela odlišným účelům. Důkazem toho budiž přestavěná vodárenská věž v pražské Libni. Že se v ní má nacházet supermoderní byt 3+kk o velikosti 223 metrů čtverečních, by čekal nejspíš málokdo. Leč přesně to tato bezmála sto let stará stavba nabízí, respektive bude nabízet.

Obytná část, umístěná v nově postaveném tamburu věže, představuje mezonet, ze kterého se jeho obyvatelům naskytne 360stupňový výhled na celou Prahu. Člověk se do ní dostane celoskleněným výtahem, jehož horní stanice navazuje na předsíň se šatnou. Ve spodním patře bytové jednotky je navržen obývák s kuchyňským koutem, spíží a toaletou. Ta je součástí i patra druhého a třetího, kde je navíc ještě pracovna, dvě koupelny a kruhová ložnice.

Součástí objektu je i přilehlé podzemní relaxační centrum s připraveným prostorem pro bazén, posilovnu či kurt na squash. V jeho nejspodnější části pak bude mít majitel k dispozici rovněž vinný sklípek s valenou klenbou, vystavěný z barokních pískovcových kvádrů. Samozřejmostí je i garáž se třemi samostatnými vjezdy, popisuje Luxent. To vše za rovných 100 milionů korun.