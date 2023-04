Kryptozima skončila. Bitcoin by mohl do konce příštího roku dosáhnout hodnoty sto tisíc dolarů, tvrdí analytici britské banky

Hodnota bitcoinu by mohla do konce roku 2024 vyskočit až na sto tisíc dolarů (2,1 milionu korun). Alespoň si to myslí analytici britské banky Standard Chartered, kteří svůj odhad zveřejnili tento týden. Ve zprávě za jeden z hlavních argumentů pro očekávaný vzestup bitcoinu označili nedávný kolaps některých amerických bank, jako byla třeba Silicon Valley Bank (SVB). Toto dění má podle odborníků posílit důvěru investorů v decentralizovaná digitální aktiva.

„Vidíme zde velký potenciál pro to, aby bitcoin dosáhl úrovně sto tisíc dolarů do konce roku 2024. Věříme totiž, že tolik propagovaná ‚kryptozima‘ je konečně u svého konce,“ uvedl podle CNBC analytik zmíněné společnosti Geoff Kendrick ve zprávě příznačně nazvané ,Bitcoin – cesta k hodnotě sto tisíc dolarů‘. Aktuální hodnota této kryptoměny se ve středu večer pohybovala těsně pod úrovní 29 800 dolarů (zhruba 635 tisíc korun).

Je to právě současný stres v tradičním bankovním sektoru, jenž dle Kendricka přispívá k lepší výkonnosti bitcoinu: „Potvrzuje to naše původní předpoklady, které označily bitcoin za decentralizované, důvěryhodné a vzácné digitální aktivum. Vzhledem k tomu si myslíme, že podíl této kryptoměny na celkové tržní kapitalizaci digitálních aktiv by se v příštích několika měsících mohl posunout ze současných přibližně 45 procent do rozmezí 50 až 60 procent.“

Daří se také těžařům

Kryptoměně podle analytiků pomohly i nedávné problémy takzvaných stablecoinů, mezi něž patří třeba Circle’s USD Coin (USDC). Tato měna ztratila velkou část své hodnoty poté, co její emitent Circle odhalil své napojení na zkrachovalou banku SVB. USDC sice vlastní pokles částečně zvrátila, její celková tržní hodnota ale podle údajů CoinGecko od začátku měsíce klesla z více než 43 miliard dolarů na současných 30,7 miliardy.

Ve spojení se stabilizací rizikových aktiv to podle Standard Chartered znamená, že „cesta k hodnotě sto tisíc dolarů za bitcoin je stále jasnější“. Kromě toho analytici upozorňují také na skutečnost, že bitcoinu existuje pouze omezené množství, konkrétně 21 milionů kusů. To by mělo vést k dalšímu zhodnocení této měny, protože spolu s vysokou inflací roste poptávka po alternativních aktivech.

Kryptoměna sice loni snížila svoji hodnotu o 65 procent, v poslední době však token stoupá, což naznačuje výraznou změnu situace. Konkrétně bitcoin od začátku roku posílil o 66 procent, ačkoliv je faktem, že po překročení hranice 30 tisíc dolarů před dvěma týdny zase prudce klesl.

Čeští experti tak optimističtí nejsou

Banka Standard Chartered není jediná, která předpovídá silný růst ceny bitcoinu. Minulý měsíc na konferenci o blockchainu v Paříži se řada odborníků z kryptoprůmyslu nechala slyšet, že v roce 2023 dosáhne svého historického maxima. Jednatel americké kryptoměnové burzy Gemini už tehdy řekl, že dosažení hodnoty sto tisíc dolarů za bitcoin je skutečně možné.

V loňském roce se pak novináři CNBC dotazovali velkého množství investorů a analytiků na to, jak si podle nich digitální měna letos povede. Největším optimistou se tehdy stal zakladatel Draper Associates a známý podnikatel Tim Draper, podle něhož by bitcoin mohl dosáhnout až na hodnotu 250 tisíc dolarů (asi 5,3 milionu korun).

Investiční analytik portálu Trhy.cz a odborník na kryptoměny Martin Kysela ovšem tak optimistický není. „V kontextu nedávných předpovědí ohledně růstu bitcoinu je nezbytné upozornit na nejistoty a proměnlivost tohoto trhu. Ačkoli aktuální makroekonomické podmínky sice mohou nahrávat pozitivnímu vývoji ceny, neměli bychom opomíjet možnost nepředvídatelných událostí a faktorů, které mohou mít na cenu zásadní vliv,“ myslí si.

Podle Kysely je zároveň důležité zdůraznit, že kryptoměny jsou náchylné k silným cenovým výkyvům, jež mohou být důsledkem regulatorních opatření, technologických inovací či geopolitických událostí. „Je proto nezbytné pečlivě sledovat vývoj na trhu a zohlednit širší spektrum možných scénářů. Dosažení významných cenových hranic, jak je předpovídáno ze strany Standard Chartered, tedy není vůbec jisté. Bude to totiž záviset na řadě faktorů, které se mohou v průběhu času měnit,“ uzavřel analytik.