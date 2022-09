Britský Mars rover se chystá na Měsíc. Jeho původní úkol zvládne nestárnoucí sonda Perseverance

Americká vesmírná agentura (NASA) a Evropská vesmírná agentura (ESA) definitivně zrušily plán, který měl poslat na Mars další vozítko vyrobené ve Spojeném království. Mars rover měl původně sloužit pro transport titanových trubek se vzorky hornin z povrchu rudé planety, které tam předtím zanechala sonda Perseverance. NASA je ale nyní přesvědčena, že Perseverance bude fungovat dostatečně dlouho na to, aby tuto práci zvládla sama.





Rozhodnutí, o němž informoval web BBC, bylo učiněno s cílem snížit rizika a náklady v tomto složitém projektu. Vývojáři Mars roveru ale doufají, že jejich práce vniveč nepřijde a vozítko bude využito v rámci jiné mise. ESA totiž navrhla evropským ministrům pro výzkum, aby financovali vývoj velké nákladní lodi, která by měla toto zařízení dopravit na povrch Měsíce.

Záchranné lano

Součástí mise, jejíž start je naplánován na konec dekády, bude i vozidlo s vlastnostmi podobnými navrženému Mars roveru. I proto se zde podle šéfa oddělení ESA pro průzkum rudé planety Francoise Spota jeho využití doslova nabízí. „Ve spolupráci s Airbusem budeme zkoumat, jak upravit Mars rover, aby mohl být použit na jiné planetě,“ uvedl.

Pro Airbus je další využití konstrukce velmi důležité, protože v minulosti investoval nemalé množství peněz do nového ultračistého výzkumného zařízení v britském Stevenage. To bylo zatím použito pouze jednou, a to k výrobě předchozího Mars roveru s názvem Rosalind Franklin. Ten se však do kosmu dosud nepodíval.





Pro evropského výrobce letecké a vesmírné techniky tak jinými slovy představuje projekt měsíčního vozidla zřejmě poslední záchranné lano. „Jsme velmi zklamaní, že po vší tvrdé práci na vývoji sondy pro odeslání vzorků z Marsu byl nakonec program zrušen. Dovednosti a odborné znalosti získané na projektech meziplanetárních roverů jsme ale odhodláni využít pro konstrukci vozidla sloužícího k pohybu na Měsíci,“ potvrdila společnost v prohlášení.

Přivézt horniny z Marsu bude náročné

Původní mise sondy Perseverance zatím probíhá podle plánu. Sonda nyní navrtává díry do povrchu Marsu v kráteru zvaném Jezero. Nasbírané vzorky poté ukládá do titanových trubek, které měl britský Mars rover sesbírat a následně přenést do rakety, jež je měla vzápětí odeslat na oběžnou dráhu Země. Tam budou zachyceny evropským satelitem, který je v roce 2033 konečně dopraví k výzkumníkům.

Nový plán, jenž počítá s využitím Perseverance místo Mars roveru, má dvě zásadní výhody. Jednak se vyhne dodatečným nákladům na stavbu speciálního vozidla, ale také odstraní nutnost přistání na rudé planetě, což je poměrně obtížná operace. „Vesmírné programy se vždy snaží eliminovat náklady a rizika. Proto je logické, že jsme chtěli vymyslet způsob, jak misi zvládnout i bez vozítka pro sbírání vzorků,“ vysvětlil ředitel robotického výzkumu ESA David Parker.

Vesmírné agentury ale mají nachystaný i náhradní plán, a to pro případ poruchy Perseverance. Při odeslání vzorků by ji měly nahradit miniaturní drony, které k Marsu přiletí spolu s raketou. K tomuto řešení přispěly skvělé výsledky vrtulníku Ingenuity. Ten už v tamní řídké atmosféře provedl hned několik úspěšných letů.

I přesto má ale v konstrukci těchto miniaturních strojů dojít k několika změnám. „Drony dostanou malá kolečka, pomocí nichž se budou pohybovat i po zemi. Každý z nich bude mít také malé rameno, které mu umožní uchopit zkumavky se vzorky získanými sondou Perseverance,“ doplnil Richard Cook z NASA.