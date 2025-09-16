Šéf Partners Borkovec se spojuje s Muchou a jeho Aspire 11. Společně chtějí rozhýbat české peníze a otevřít privátní trhy běžným investorům

Investice do privátních trhů jsou jedním z klíčových motorů dlouhodobého zhodnocování kapitálu a růstu ekonomik. A nově se otevírají i českým penzijním střadatelům.
Díky investiční platformě Aspire11 mají poprvé možnost směřovat své úspory do takzvaných private markets, tedy do venture kapitálu, private equity, úvěrových fondů, infrastruktury či developmentu nemovitostí. Tu založil zkušený investor Pavel Mucha, který se spojil s finanční skupinou Partners vedenou Petrem Borkovcem, aby společně rozhýbali spící český penzijní kapitál a využili jeho potenciál pro dlouhodobé zhodnocení i růst tuzemské a evropské ekonomiky.
Aspire11 začíná s fondem o velikosti 500 milionů eur (více než 12 miliard korun), jež během pěti let investují penzijní společnost Rentea a investiční společnost Partners Invest. V rámci dlouhého investičního horizontu, který může přesáhnout 20 let, cílí platforma na průměrné zhodnocení kolem 12 procent ročně. Inspirací pro vznik byl model kanadských penzijních fondů stojící na dlouhodobém horizontu, široké globální diverzifikaci, nákladové efektivitě bez zbytečného vrstvení poplatků a přímém vhledu do investovaných aktiv.
„Privátní trhy umějí přinést dlouhodobě vyšší výnos než průměrný výnos dosažitelný na akciových trzích. Proto jsou nejlepším investičním nástrojem především pro dlouhodobé penzijní peníze,“ vysvětluje Borkovec. Připomíná, že teprve nedávná legislativa umožnila vznik alternativních účastnických fondů v penzijním spoření a otevřela tuto možnost i veřejnosti. Význam privátních trhů podle něj roste, což dokládá i klesající počet veřejně obchodovaných firem – zatímco v roce 1996 jich bylo v USA přes 7 300, dnes je jich o asi tři tisíce méně.
Strategie s globálním přesahem
Sám Mucha má coby zakladatel venture kapitálové firmy Kaya VC a spoluzakladatel společnosti Orbit Capital v oblasti privátních investic už 15 let zkušeností. Během této doby investoval do rozvoje velikánů, jako je Slevomat, Rohlik Group, Mews, Booksy či DocPlanner. Díky tomu má blízké kontakty s řadou evropských i globálních VC a private equity fondů. Ambicí Aspire11 je působit globálně, ale v centru jeho pozornosti bude vždy Evropa a Česko.
Zakládajícím partnerem je i Borkovec, jenž vybudoval zmíněnou finanční skupinu Partners se zhruba dvěma miliony zákazníků ve čtyřech evropských zemích a obratem přes pět miliard korun. Oba foundeři chtějí, aby český penzijní kapitál podporoval úspěšné domácí i evropské firmy a nebyl výhradně zdrojem zisků pro americké penzijní fondy nebo univerzitní nadace.
Že o takové investice mají zájem i samotní zakladatelé významných českých podniků, z nichž se některé staly jednorožci, potvrzuje například právě Richard Valtr z Mews: „V době, kdy Evropa zaostává, znamená neinvestovat do inovativních a rychle rostoucích společností vzdát se silnější ekonomiky i výnosů.“
Dvě cesty do Aspire11
Českým střadatelům zpřístupňuje investice do Aspire11 jako první penzijní společnost Rentea ze skupiny Partners, a to prostřednictvím doplňkového penzijního spoření a jejího Alternativního účastnického fondu. Ten dnes spravuje aktiva za zhruba 1,4 miliardy korun, přičemž každý měsíc roste o dalších 300 až 400 milionů. Všechny tyto prostředky následně směřují do alternativních aktiv s cílem dlouhodobého výnosu kolem 12 procent ročně.
„V následujících třech letech budeme investovat na privátních trzích minimálně 20 miliard korun dlouhodobých penzijních prostředků,“ říká Borkovec s tím, že skupina Partners aktuálně spravuje klientský majetek v hodnotě 150 miliard korun. V budoucnu navíc bude možné investovat i prostřednictvím fondů kvalifikovaných investorů spravovaných společností Partners Invest.
„Veřejné trhy se vlivem rostoucí převahy pasivního investování stávají komoditou. Roste riziko bublin, neefektivity a nesprávného nacenění. Proto chceme našim klientům nabídnout pečlivě vybrané a spravované příležitosti na privátních trzích, které jim umožní diverzifikovat majetek a dosahovat dlouhodobě atraktivních výnosů,“ vysvětluje Borkovec a pro Euro.cz dodává, že mezi klienty už nyní probíhá osvěta. Věří také, že k investicím do private markets se přidají i další české penzijní fondy.