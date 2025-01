Hozená rukavice pro Revolut a spol? Partners Banka spouští unikátní službu, klientům nabízí platbu v zahraničí za kurz ECB

Vedení Partners Banky se rozhodlo skoncovat s konverzním poplatkem, totiž přirážkou, kterou si společnost účtovala za každou platbu kartou v cizí měně. Nově se dušuje, že se v takovýchto případech bude řídit kurzem Evropské centrální banky, tedy bez navýšení. Platí to jak pro transakce v eurech, dolarech či librách, tak i pro dalších 26 světových měn.





Jak připomíná sesterský web Měšec.cz, nová služba Partners Banky je v rámci českého trhu vskutku unikátní. Dle jeho dlouhodobého testu kurzů platebních karet měly až dosud nejlepší kurzy z tuzemských bank (totiž poboček zahraničních bank působících Česku, chcete-li) platební karty Svět od společnosti mBank. V jejich případě činila přirážka ke kurzům pod jedno procento.

„V době Hello bank! čistý kurz Mastercard používala její kreditní karta a vybrané kreditky UniCredit Bank, v případě debetních karet však kurzy bez přirážek v Česku žádná banka (s českým bankovním kódem) nepoužívá. Partners Banka svým ojedinělým krokem by tak měla nově patřit mezi českou špičku v kurzech platebních karet,“ píše se na zmíněném webu, který zároveň podotýká, že tak společnost nepřímo cílí i na klienty oblíbené platební instituce Revolut, jež do jisté míry čisté kurzy také používá, leč už ne vždy a všude.

Výhodné měnové kurzy Partners Banka zpřístupnila automaticky všem svým klientům bez ohledu na typ účtu. „Nemáme žádný denní strop nebo víkendovou přirážku, není třeba si ani aktivovat speciální online směnárnu, nebo službu dokonce platit,“ doplňuje ředitel zmíněného bankovního domu Marek Ditz.