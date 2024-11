Čeští dolaroví milionáři radí: investujte. Potenciální zisk vidí v akciích, pozemcích i private equity fondech

Jak si přijít na slušné jmění? Podle českých dolarových milionářů jednoznačně investicemi. Koneckonců, jsou to právě ony, díky který se jim samotným daří bohatství neustále generovat. A co víc, spolehlivým zdrojem obživy by tato oblast prý měla být i v následujícím roce. Vyplývá to ze čtrnáctého ročníku unikátního průzkumu J&T Banky Wealth Report 2024.

Nejvýraznější zhodnocení očekávají tuzemští dolaroví milionáři od investic do podnikání, konkrétně od akcií. Při investici do nich vždy zvažují hlavně perspektivu daného odvětví, dividendový výnos, historii vyplácení dividend, ziskovost firmy a její konkurenční výhody. Roli pak hraje také skutečnost, zda se jedná o obor, kterému rozumí.

„Akcie představují pro dolarové milionáře téma ke konverzaci a z jejich portfolia jsou tou složkou, kterou tráví nejvíce času, zajímají se o ně denně. Inspiraci na zajímavé akciové příležitosti získávají od bankéře či poradce, případně z investičních zpravodajů či doporučení investičních bank,“ uvádí tisková zpráva společnosti.





Pokud jde o obecný přístup, z průzkumu je parné, že dvě třetiny dolarových milionářů plánují v příštím roce navýšit podíl hodnotových a dividendových titulů na úkor těch růstových, což je důsledkem předpokládaného pomalejšího růstu akciových trhů.

Nemovitosti doma i ve Středomoří

Za stále atraktivnější považují tuzemští investoři také investice do private equity fondů. Ty volí nejen kvůli výnosům, ale také proto, že jim umožňují podílet se na růstu firem. V Česku během posledních tří let role tohoto segmentu výrazně posílila, a to konkrétně z původních 14 na současných 21 procent. A obdobná je situace i u našich slovenských sousedů.

Zhruba třetina tuzemských dolarových milionářů očekává v příštím roce zajímavé zhodnocení také od stavebních pozemků, další téměř pětina dotazovaných vidí potenciál v rezidenčních nemovitostech, a to nejen těch na území Česka. Řada investorů vlastní takovéto pozemky i v oblasti středomoří, konkrétně třeba v Itálii, Španělsku a Chorvatsku, přičemž v tomto regionu plánují i nadále investovat.

Konzervativní nástroje už netáhnou

Jako méně atraktivní naopak čeští dolaroví milionáři vnímají konzervativní nástroje typu termínovaných vkladů či státních dluhopisů, kde nevidí tak vysoké očekávané zhodnocení. Oblibu fixně úročených aktiv totiž snižuje pokračující pokles úrokových sazeb České národní banky, což zaznamenaly právě zmíněné dva segmenty.

„Změna sazeb je natolik silným impulsem pro změnu investičního chování, že ji vnímají nejen bohatí, ale i běžní střadatelé z řad obecné populace,“ komentuje Petr Sklenář, hlavní ekonom J&T Banky, s tím, že omezení investic do státních dluhopisů plánuje 80 procent českých dolarových milionářů, a to minimálně do okamžiku, než nabídnou lepší poměr rizika a výnosu.

Podobný trend je patrný také u korporátních dluhopisů, u kterých jistá atraktivita přetrvává díky kupónovým platbám, jež se u českých emisí pohybují kolem sedmi až osmi procent. „Tento výnos umožňuje solidní návratnost na několik let dopředu. Nicméně klesající úrokové sazby postupně snižují výnosy u nových emisí, což může odradit investory hledající dlouhodobé zajištění vyšších výnosů,“ dodává Sklenář.

I přes pozitivní predikce pro tento rok jsou investoři ohledně současné ekonomické situaci opatrní. Jsou si totiž vědomi globálních změn a trendů, kterým své investiční chování musejí přizpůsobovat. Do budoucna proto hodlají využít třeba příležitostí v oblasti energetiky a zbrojního průmyslu.