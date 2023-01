Bill Gates chce omezit říhání krav produkující škodlivý metan. Investoval proto do firmy na výrobu krmení z mořských řas

Jeden z nejbohatších mužů světa Bill Gates dlouhodobě investuje do technologií a inovací, které mají lidstvu pomoci s překonáním současné klimatické krize. Té se snaží jednotlivé firmy čelit různými způsoby – výrobou ekologických klimatizací využívajících speciální roztok ke snížení spotřeby energie počínaje, zahříváním vápence, jenž má ze vzduchu zachycovat přebytečný oxid uhličitý, konče.

Spoluzakladatel společnosti Microsoft na to ale jde od lesa, a proto se nyní rozhodl zaměřit spíše na to, jak moc životní prostředí kolem nás ovlivňuje něco tak zásadního, jako je výroba masa. Ačkoliv Gates dlouhodobě podporuje postupný přechod společnosti na vegetariánskou stravu, masných výrobků se úplně vzdát nechce. To jej podle BBCpřimělo k úvaze zainvestovat do australského startupu Rumin8, jenž se zabývá možností snížit škodlivé emise metanu produkované kravami a dalším dobytkem. Ten je totiž po oxidu uhličitém (CO 2 ) nejčastějším skleníkovým plynem vůbec.

Metan sám o sobě vzniká mimo jiné tehdy, když krávy, kozy, jeleni a další zvířata ve svých žaludcích během procesu trávení rozkládají takzvaná tvrdá vlákna, typicky obsažená třeba v trávě. A protože jej tělo – ani to zvířecí – nedokáže zpracovat, musí ven, tedy do atmosféry, kam se dostane například říháním.

Do řas investují i další miliardáři

Nedávné univerzitní studie ukázaly, že produkované emise metanu, tedy alespoň ty pocházejících od krav, by se mohly výrazně snížit, pakliže by se lehce upravil jejich jídelníček. Lidé z Rumin8 si tento fakt vzali k srdci a začali pracovat na doplňku stravy, který je synteticky replikován z červených mořských řas. Právě tyto rostliny totiž podle vědců onou schopností oplývají.

V nedávném prohlášení firma z australského Perthu oznámila, že získala 12 milionů dolarů (přibližně 263 milionů korun) od investiční společnosti Breakthrough Energy Ventures, kterou Gates založil v roce 2015. Společnost ale podporují také další miliardáři, jako třeba bývalý šéf Amazonu Jeff Bezos nebo čínský podnikatel a spoluzakladatel Alibaby Jack Ma.

Výkonný ředitel Rumin8 David Messina si nabrané investice váží a je přesvědčen, že jde o krok správným směrem. „Byli jsme velmi potěšeni přijetím, kterého se nám dostalo od fondů pro dopad na klima po celém světě. Existuje skutečná touha financovat řešení emisí metanu z hospodářských zvířat a naštěstí pro Rumin8 lidé skutečně v naší technologii spatřují výhody,“ řekl Messina.

Škodlivější než oxid uhličitý

Metan produkovaný dobytkem je tématem, kterým se ekologové i vlády v poslední době zabývají stále častěji. Třeba Nový Zéland loni v říjnu navrhl zdanění skleníkových plynů, jež produkují hospodářská zvířata při říhání a močení. Téměř polovina celkových emisí skleníkových plynů v této zemi totiž pochází právě ze zemědělství. Zatím se jedná o první opatření svého druhu na světě, farmáři mají za vzniklé emise platit nejpozději za tři roky.

Množství metanu v atmosféře se neustále zvyšuje a v roce 2019 dosáhlo rekordní úrovně, přibližně dvaapůlkrát vyšší než v předindustriální éře. Vědce znepokojuje hlavně skutečnost, že plyn má velký vliv na zahřívání planety, za 100 let totiž metan dokáže způsobit 28– až 34krát větší oteplení než oxid uhličitý.