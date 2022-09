Konec neekologických chlazení? Bill Gates investuje do startupu, který má vyvinout šetrné klimatizace

Spolu s rekordními letními vedry se každý rok zvyšuje počet míst, která jsou vybavena klimatizacemi, a to zejména v Indii, Číně a Indonésii. Potíž je v tom, že konvenční klimatizace spotřebovávají hodně energie, v důsledku čehož tento proces paradoxně dále urychlují.





Podle analýzy vědců z americké Národní laboratoře pro obnovitelné zdroje energie (NREL) jsou už nyní klimatizační jednotky zodpovědné za téměř čtyři procenta celosvětových emisí skleníkových plynů. „Klimatizace jsou zároveň dobré i špatné. Jejich nespornou výhodou je skutečnost, že více lidí bude žít komfortněji. Na druhou stranu to ale znamená, že se spotřebuje mnohem více energie a zvyšují se i emise,“ potvrdil webu CNBC Jason Woods, vedoucí výzkumný inženýr NREL.

Dvě miliardy tun oxidu uhličitého

U konvenčních klimatizací se k ochlazení vzduchu používá chladivo, jež nejčastěji tvoří chlorfluoruhlovodíky a hydrochlorfluoruhlovodíky. Tyto chemikálie ale poškozují ozonovou vrstvu a jsou postupně vyřazovány. Existuje i několik šetrnějších přípravků, ani ty ovšem nejsou pro přírodu žádnou výhrou.

Vědci z NREL a výzkumného pracoviště Xerox PARC spočítali, že klimatizace každý rok vyprodukují téměř dvě miliardy tun oxidu uhličitého. Přes půl milionu tun CO 2 se spotřebuje k ochlazení vzduchu, šest set milionů má odstranit vlhkost a dalších osm set dvacet pochází z úniku chladiv a skleníkových plynů vypouštěných během výroby a přepravy klimatizací. Dostat se na lepší čísla je přitom v současnosti nemožné.





„Stávající stoletou technologii jsme již učinili tak efektivní, jak to jen šlo. Abychom dosáhli lepší účinnosti, musíme zkoumat úplně nové přístupy,“ doplnil Woods. A právě na zcela nové řešení se zaměřil startup Blue Frontier, který nedávno získal 20 milionů dolarů (téměř půl miliardy korun) od investičního fondu Billa Gatese Breakthrough Energy Ventures.

Nová technologie měla původně zlikvidovat antrax

Hlavní výhodou Blue Frontieru je skutečnost, že jeho klimatizace využívá třetinové až pětinové množství chladiv, které by bylo potřeba pro běžný systém. Odlišná je ale celá konstrukce zařízení, díky čemuž může používat i mnohem ekologičtější chladivo. „Kvůli tomu náš produkt přispívá ke globálnímu oteplování o 85 až 87 procent méně, než je běžné u klasických klimatizací,“ řekl generální ředitel firmy Daniel Betts.

Princip technologie je založen na kapalných vysoušedlech, což jsou chemikálie s nižší úrovní tlaku par než voda. Když vlhký vzduch prochází přes toto tekuté vysoušedlo, voda se z něj ,vytáhne‘ ven, čímž dojde k jeho odvlhčení. Původně přitom byla popisovaná technologie objevena ve snaze zlikvidovat ze vzduchu antrax, který může být použitý jako bioteroristická zbraň. „Tekutá vysoušedla jsou vynikající antiseptika a baktericidy, takže pokud by se s nimi antrax dostal do kontaktu, vedlo by to k okamžité smrti bakterií,“ vysvětlil Betts.

Jak již bylo řečeno, ani klimatizace od Blue Frontieru není zcela ekologická – i ona používá malé množství chladiva. To každopádně neslouží k chlazení vzduchu, nýbrž k provozu tepelného čerpadla, jež reguluje koncentraci soli ve vysoušedle. „Velkou výhodou je, že zařízení pro přepravu chladiva ani samotné chladivo se nikdy nesetká se vzduchem v budově. Díky tomu nedojde k ohrožení lidí, i když budeme používat snadno dostupná chladiva, která jsou mírně hořlavá,“ doplnil.

V prodeji už za tři roky

Kapalné vysoušedlo, které Blue Frontier používá, lze skladovat uvnitř klimatizačního zařízení v malé plastové nádrži. Ta v podstatě uchovává chladicí kapacitu, kterou lze použít, když je nejvíce potřeba. Což je zásadní pro budoucí podobu elektrické sítě, jež bude stále více závislá na obnovitelných zdrojích, jako je vítr a slunce, které však nejsou schopny přizpůsobit výrobu vyšší poptávce.

Zabudované úložiště energie tak podle firmy představuje další velkou výhodu jejich klimatizace. „Úložiště nám umožňuje odebírat elektřinu ze sítě ve chvíli, kdy je v ní dostatek obnovitelné energie. Naopak se vyhýbáme spotřebě elektřiny v období špičky, která je poháněna elektrárnami s fosilními palivy,“ shrnul Betts.

Vysoká letní poptávka navíc bývá pro rozvodné sítě problém. Způsobuje výpadky proudu, zvyšuje náklady a bývá i příčinou lesních požárů: „Když všichni spotřebovávají elektřinu na klimatizaci během nejteplejších dnů v roce, velké množství elektřiny protékající distribučními vedením je zahřívá, kvůli čemuž se mohou dráty prohnout. To zvyšuje pravděpodobnost, že přijdou do kontaktu s vegetací a způsobí lesní požáry.“

Společnost Blue Frontier už svoji technologii ověřila v laboratořích NREL a letos se chystá zahájit testování i v prvních budovách. Pokud vše půjde dobře, první klimatizace pro komerční prostory budou na trh uvedeny v roce 2025, o rok později pak firma plánuje spustit i prodej zařízení pro běžné domácnosti.