Snížit koncentraci CO2 ve vzduchu pomůže vápenec. Nápad amerického startupu podporuje i Microsoft

Ke snížení produkce uhlíkové stopy se v současnosti zavazuje stále více jedinců, společností, a dokonce i celých národů. To ale pravděpodobně nebude stačit. Aby se podle vědců zabránilo nevratným důsledkům, bude třeba z atmosféry odstranit již vypuštěný uhlík. Jinými slovy, udržení globálního oteplování na hranici 1,5 stupně Celsia bude možné za předpokladu, že dojde k zachycení 10 až 20 procent CO 2 přímo z ovzduší.

Společností, jež se tímto procesem zabývají, přibývá. A stejně tak i způsobů, jakým uhlík z atmosféry odstraňují. Například firmy Climeworks a Carbon Engineering používají k jeho vytahování ze vzduchu masivní ventilátory, Charm Industrial jej zase získává přeměnou biomasy na ropu. Tak trochu neotřelý způsob pak představil kalifornský startup Heirloom – k zachycování CO 2 totiž využívá vápenec.

Ačkoli se toto řešení může zdát neobvyklé, ve skutečnosti je zcela logické. To proto, že oxid uhličitý je přirozenou součástí zmíněné horniny. Po jejím zahřátí a přetvoření na prášek se uhlík následně ukládá pod zem, což má za důsledek to, že vápenec ,žízní‘ po novém. Vytvořený prášek tak Heirloom rozprostře do speciálního zásobníku a pomocí robota jej využije k maximální absorpci CO 2 ze vzduchu. Proces, na který se v přírodě běžně čeká roky, tak vědci zkrátili na pouhé tři dny. Lze jej navíc znovu opakovat.

„V podstatě jen dáváme vápenci superschopnosti, aby vytáhl mnohem více CO 2 za kratší dobu,“ komentuje pro CNBC generální ředitel společnosti Shashank Samala. Ten je přesvědčen, že v budoucnu bude takto potřeba odstranit miliardy tun oxidu uhličitého.

Gatesovi se myšlenka zamlouvá

Výhodou zmíněného přístupu je fakt, že je oproti jiným typům relativně levný a vysoce škálovatelný. Což jej učinilo atraktivním nejen pro vědce a ekologicky smýšlející jedince, ale také pro investory. Podpořit startup se rozhodl třeba technologický gigant Microsoft.

„Zjistili jsme, že přístup společnosti Heirloom k vylepšené mineralizaci využívá široce dostupné materiály, jako je technologie pasivního proudění vzduchu. To znamená, že má potenciál dosáhnout nízké nákladové trajektorie, která je pro toto odvětví jako celek skutečně výzvou,“ říká Brandon Middaugh, ředitel fondu pro inovace v oblasti klimatu ve společnosti Microsoft.

Kromě něj patří mezi podporovatele startupu také jiná společnost, v níž má podíl Bill Gates, a sice Breakthrough Energy Ventures, která se zabývá rizikovými investicemi v oblasti klimatu. Partnery projektu jsou rovněž Ahren Innovation Capital, Carbon Direct a Lowercarbon Capital. Od všech Heirloom doposud obdržel celkem 54,3 milionu dolarů, tedy v přepočtu zhruba 1,2 miliardy korun.

Do roku 2035 bude vzduch o miliardu tun CO 2 lehčí

První zařízení plánuje společnost nasadit v příštím roce a do roku 2035 hodlá odstranit jednu miliardu tun CO 2 . Kromě toho bude pokračovat v prodeji takzvaných uhlíkových kreditů, jejichž koupí zákazníci přispívají na projekty zabývající se snižováním emisí. Jednoduše řečeno mohou tímto způsobem pomáhat snižovat uhlíkovou stopu bez toho, aniž by tak sami reálně učinili.

Kredity od společnosti Heirloom kromě zmíněného Microsoftu kupují rovněž irsko-americká společnost Stripe, kanadská nadnárodní platforma pro elektronické obchodování Shopify a švédská firma Klarna, která je největším evropským hráčem na poli finančních technologií.