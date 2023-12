Bezemisní kontejnerová loď? Unikátní plavidlo Yara Eyde bude pohánět zelený čpavek, který má zajistit téměř nulové znečištění

Lodní doprava coby páteř celosvětového obchodu je zodpovědná za velké množství emisí oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů. To by se ovšem brzy mohlo změnit. Společnost Yara International chce totiž spolu se svými partnery postavit unikátní plavidlo jménem Yara Eyde, které má být poháněno především ekologickým čpavkem, díky čemuž bude vypouštět v průměru o 95 procent méně oxidu uhličitého než plavidla konvenční.

Prezident a generální ředitel zmíněné norské firmy doufá, že nová loď bude skvělou ukázkou toho, co může průmysl učinit na své cestě k dekarbonizaci. „Musíme upustit od dlouhodobých řečí a slibů o tom, co uděláme v roce 2040 nebo 2050. Je načase využít technologie, které jsou k dispozici už dnes, abychom dokázali světu, že fungují,“ řekl CNN Svein Tore Holsether.

Cílem Yara International, která platí za jednoho z největších světových výrobců hnojiv, je zprovoznit loď do roku 2026. Na náročném projektu pracuje také její dceřiná společnost Yara Clean Ammonia a norský podnik North Sea Container Line. Po svém dokončení má plavidlo přepravovat zboží mezi přístavy v Norsku a Německu.





Modrý a zelený čpavek

Je to právě využití ekologického čpavku, díky němuž má být nová loď zcela unikátní. Jenže co konkrétního si pod tímto termínem představit?

Zatímco k výrobě čpavku klasického jsou obvykle potřeba fosilní paliva, jako je uhlí a zemní plyn (takže celý proces uvolňuje obrovské množství oxidu uhličitého), u této varianty vstupuje do hry speciální směs tvořená z ,modrého‘ a ,zeleného‘ čpavku. Při výrobě prvního z nich se emise oxidu uhličitého zachycují a následně ukládají pod zem, kdežto ten druhý zase vzniká výhradně pomocí obnovitelné elektřiny.

K nastartování lodního motoru sice bude nezbytná i bionafta, ta má ale tvořit pouhých pět procent celkové energetické spotřeby plavidla, přičemž sama o sobě by měla být rovněž uhlíkově zcela neutrální, a to díky způsobu, jakým byla navržena. Výzkumnici vše vymysleli tak, aby výroba bionafty pohltila tolik oxidu uhličitého, kolik ho palivo vypustí při následném spalování.

Velké plány má i Maersk

Ačkoliv zní záměr Norů na první pohled velmi ambiciózně, ve skutečnosti zde existuje pár ,ale‘. Prvním z nich je skutečnost, že zatím není zcela jasné, jak velké emise vzniknou při samotné stavbě lodi. Další otazník je poté spjat právě i s oním ekologickým čpavkem.

„Jeho spalováním na palubě plavidla vzniká oxid dusný, což je druhý nejsilnější skleníkový plyn,“ řekl Faïg Abbasov, ředitel sekce lodní dopravy v neziskové organizaci Transport & Environment. S tím nicméně inženýři z Yara Clean Ammonia počítali, neboť se firma nechala slyšet, že do lodního motoru vloží katalyzátor, který emise oxidu dusného absorbuje.

Současné plány Yara International nejsou ve skutečnosti prvním pokusem o zajištění ekologické námořní dopravy. Jedna z největších světových lodních firem Maersk v roce 2021 oznámila záměr na nákup několika uhlíkově neutrálních nákladních lodí, které mají jezdit na e-metanol nebo na udržitelný biometanol. Loni v srpnu společnost uvedla, že první plavidla by se měla v její flotile objevit už během roku 2024.

V červenci letošního roku se celý lodní průmysl zavázal, že do poloviny století sníží své emise na čistou nulu. To by znamenalo, že jednotlivé společnosti odstraní z atmosféry stejné množství skleníkových plynů, kolik vypustí všechny jejich lodě dohromady. Podle některých odborníků je ovšem stanovené datum až příliš vzdálené.