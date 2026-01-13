Telefonické podvody jsou stále sofistikovanější. Revolut reaguje ověřováním hovorů, jeho systémy klientům ušetřily už 700 milionů eur

Telefonické a digitální podvody dnes patří mezi nejrychleji rostoucí hrozby v oblasti osobních financí. Pro běžné uživatele jsou navíc čím dál hůř rozpoznatelné, takže často dochází k tomu, že lidé převedou peníze na „bezpečnější“ účty, poskytnou citlivé údaje nebo schválí podvodné transakce.
Dle studie výzkumníků z Amsterdamské univerzity z roku 2021 dokáže spolehlivě rozlišit deepfake hlas od skutečného pouhá čtvrtina lidí. A to navzdory faktu, že většina účastníků průzkumu si takovou schopností byla jistá.
A právě na tento trend nyní reaguje fintech Revolut, který posiluje ochranu svých zákazníků před jedním z nejnebezpečnějších typů podvodů – vydáváním se za důvěryhodné instituce. Zamezit podobnému jednání má nová funkce ověřování telefonátů přímo v aplikaci, která rozpozná, zda uživatel právě telefonuje skutečně se zástupcem Revolutu. Pokud ne, mohou klienti pokus o podvod okamžitě nahlásit, a tím tak uchránit své peníze.
V praxi se nová ochrana projevuje živým bannerem v aplikaci, který se zobrazí během hovoru. Pokud volá někdo z Revolutu, aplikace hovor potvrdí jako legitimní, v opačném případě uživatele výrazně varuje, že mluví s někým zcela cizím. Po kliknutí na banner se pak zobrazí konkrétní ochranné kroky podle aktuální situace. Pro všechny uživatele iOS je zmíněná funkce již dostupná, uživatelé Androidu ji najdou k aktivaci v sekci Security Hub.
„V Revolutu jsme odhodláni budovat bezpečnější finanční budoucnost. Vzhledem k tomu, že podvodníci stále častěji využívají umělou inteligenci a pokročilé deepfake nástroje, musíme inovovat rychle, abychom ochránili naše zákazníky a udrželi si náskok před rychle se vyvíjejícími hrozbami,“ uvádí produktový manažer litevské společnosti Rami Kalai s tím, že novinka je součástí širší podnikové strategie. Jen v roce 2024 dokázaly bezpečnostní systémy Revolutu ochránit zákazníky před ztrátami přesahujícími 700 milionů eur (více než 17,6 miliardy korun).