Až 130 tisíc balíků za den. Logistické centrum Notina zvládá extrémní nápor i díky investicím do automatizace

Byznys
Jan Boháč
Dnes
Všechny fotografie
  • Česká společnost Notino, která prodává parfémy a další kosmetiku, loni v 27 zemích Evropy odbavila přes 32 milionů objednávek
  • Velkou část z nich přitom zpracovává logistické centrum v Rajhradu u Brna, jež během nejvytíženějších dní v předvánoční sezóně odešle až 130 tisíc balíků za den
  • Se zvyšováním kapacity a produktivity ve skladech Notina pomáhají i různé automatizované linky a systémy, do nichž firma v uplynulých letech investovala desítky milionů eur

Na první pohled nenápadná budova v Rajhradu nedaleko Brna je ve skutečnosti jedním z klíčových distribučních uzlů pro evropský trh s parfémy a kosmetikou. Jde totiž o logistické centrum české společnosti Notino, která odsud loni odeslala téměř 15 milionů objednávek do devíti evropských zemí, kam vedle domácího trhu patří rovněž Slovensko, Maďarsko, Francie nebo Chorvatsko.

Odeslat zákazníkům tak velké množství balíků představuje značnou výzvu. Tím spíš když situaci komplikuje fakt, že prodej kosmetiky je do velké míry sezónní záležitost. „Nejvytíženějším obdobím je poslední čtvrtletí roku, kam spadá Black Friday a Vánoce. V těchto měsících ze skladu distribuujeme více než polovinu celkového ročního objemu objednávek – během Black Friday jich je asi 4,5 milionu, během předvánočního období asi 3,9 milionu,“ řekl šéf logistiky Notina Jozef Taraba.

Zdroj: Youtube.com

Uvedená čísla v praxi znamenají, že z rajhradského skladu loni v nejvytíženějších listopadových dnech odešlo přibližně 130 tisíc balíků. To samozřejmě vyžaduje značné množství zaměstnanců, takže v předvánočním čase v logistickém centru Notina pracují zhruba dva tisíce lidí, z nichž více než tři čtvrtiny jsou agenturní pracovníci. V mimosezónu, kam spadá třeba i březen, je pak ve skladu zaměstnáno celkem asi 900 osob. 

Dvacet tisíc kroků za jedinou směnu

Obrat Notina se v posledním fiskálním roce končícím dubnem 2025 vyšplhal na téměř 1,58 miliardy eur (přes 39 miliard korun), přičemž v uplynulých letech firma rostla vždy o zhruba deset až dvacet procent ročně. To samozřejmě znamená, že se neustále zvyšuje i počet balíků, které z Rajhradu odcházejí. Aby společnost tento nápor zvládla, sází kromě agenturních zaměstnanců čím dál víc na moderní technologie, jejichž cílem je celý proces odeslání objednávky podstatně urychlit.

Na začátku vychystávání stojí sofistikovaný systém, který zaměstnancům určí, z jakých boxů mají dané zboží vyzvednout. Vše je nastaveno tak, aby častěji objednávané produkty byly umístěny na více místech, díky čemuž může počítač cestu zaměstnance po skladu co nejvíce zkrátit, a tím pochopitelně i urychlit.

„Vychystání jedné položky nám v současnosti zabere asi dvaapadesát sekund. Neustále se přitom snažíme celý systém zlepšovat a tento čas snižovat o pět až deset procent ročně. I přesto ale někteří naši zaměstnanci z pickingu během jedné směny po skladu nachodí zhruba dvacet tisíc kroků,“ doplnil Taraba.

Chybovost je minimální

Další částí celého procesu je balení objednaného zboží do krabic, které už zamíří k zákazníkům. Zde Notino využívá poloautomatizované balicí linky, jež mají zvyšovat rychlost i efektivitu lidských zaměstnanců, a zároveň snižovat riziko vzniku chyb.

Systém nejprve vyhodnotí velikost všech položek v dané objednávce, a podle toho určí, jak velkou krabici bude nutné vytvořit. Když je zboží uvnitř, linka krabici zcela automaticky uzavře a nalepí na ni potřebné štítky pro další pohyb ve skladu i informace pro dopravce.

Na konci celého procesu přichází opět na řadu zaměstnanci z masa a kostí, kteří provádějí vizuální kontrolu balíčků – vybrané zásilky znovu otevřou a ručně ověří, zda balení proběhlo v pořádku. „Pokud náhodou objevíme chybu, vždy se snažíme zjistit, kde přesně nastala. Obecně se ale dá říct, že k chybám dochází jen v promile případů,“ shrnul Taraba s tím, že na bezproblémový provoz všech systémů ve skladu dohlíží celkem osm techniků.

Díky zprovoznění poloautomatické linky se kapacita logistického centra v Rajhradu zvýšila zhruba o 40 tisíc objednávek za den. A to navíc při o sedm procent nižší chybovosti a šedesátiprocentní úspoře obalového materiálu. Což je v dnešní době zcela zásadní aspekt, neboť snížení požaduje i nové nařízení Evropské unie Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR). Ještě důležitější budiž každopádně fakt, že technologie významně pomáhá se zvládáním oné předvánoční špičky, o které již byla řeč.

Od Rajhradu po Bukurešť

Kromě skladu v Rajhradu provozuje Notino další logistická centra v polské Lodži, rumunské Bukurešti a severoitalském Telgate. I do jejich modernizace firma dohromady investovala několik desítek milionů eur, přičemž lze konstatovat, že v některých ohledech jsou tamní technologie ještě pokrokovější, jelikož rajhradský sklad není pro plnou robotizaci z konstrukčního hlediska zcela vhodný.

V polském skladu mají roboti na starosti například vychystávání objednávek pro zákazníky. Kromě toho převáží palety napříč celým areálem a zastávají i některé další činnosti, jež mají usnadnit práci a zrychlit celý proces odeslání objednávky. V případě bukurešťského centra vloni Notino postavilo novou dopravníkovou linku za přibližně 40 milionů korun, která dokáže zpracovat až šest tisíc balíků za hodinu.

AIT26

Budoucnost patří robotům

Jak již bylo zmíněno, Notino v posledních letech roste, a to nejen na tuzemském trhu, ale rovněž v dalších evropských zemích. A i když skladovací prostory v Rajhradu aktuálně kapacitně stačí, do budoucna společnost nevylučuje ani výstavbu zcela nového, ještě modernějšího skladu, v němž by roboti mohli být zastoupeni v o poznání větší míře. Než k tomu ale dojde, chce se vedení firmy soustředit na optimalizaci stávajících distribučních center.

„Našim cílem je zefektivnit zpracování balíků, omezit rutinní manuální úkoly, a tím urychlit doručení na poslední míli. Nejde přitom o ‚hon za novinkami‘ v jedné zemi, jedná se spíše o systematické zdokonalování technologií, které už máme zavedené a které škálujeme napříč provozy – od robotických i manuálních forem pickingu až po balicí linky ve třech typech,“ uzavřel Taraba.

