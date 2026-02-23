Revoluce pro obalový průmysl. Evropské nařízení PPWR má snížit produkci odpadu a navýšit podíl recyklace

Průměrný Evropan každý rok vyprodukuje necelých 190 kilogramů obalových odpadů. To samozřejmě představuje obrovskou zátěž nejen pro celé odpadové hospodářství, ale především pro životní prostředí. Z údajů Evropské komise totiž vyplývá, že zhruba polovina veškerého odpadu ve světových mořích pochází právě z obalů.
I kvůli výše uvedeným důvodům vzniklo nové evropské nařízení o obalech a obalových odpadech (Packaging and Packaging Waste Regulation – PPWR), které zásadně mění dosavadní pravidla jejich výroby, používání i likvidaci. Jeho hlavním cílem je snížit vysoké množství odpadů a přispět k tomu, že odvětví bude výrazně zelenější a ekologičtější.
„Regulace PPWR nastavuje jednotná pravidla pro celou Evropskou unii, zaměřená na minimalizaci odpadu, recyklovatelnost a přesnější značení materiálů. Tím reaguje na celospolečenskou i průmyslovou poptávku po transparentnějších a oběhově orientovaných obalech. Nařízení řeší celé spektrum povinností od designu přes výrobu až po konec životnosti obalů a klade důraz na prevenci vzniku odpadu a efektivní využití materiálů,“ přibližuje dále pro Euro.cz Martin Hejl, jednatel společnosti THIMM, která je významným poskytovatelem řešení pro obaly a distribuci zboží.
Konec výplně papírem či vzduchovými polštářky
Nařízení PPWR bude účinné od začátku letošního srpna, některá jeho ustanovení ale začnou platit až v příštích letech. Odborníci se každopádně shodují, že pro obalový průmysl jde o skutečně významnou změnu, jež ovlivní celou řadu věcí.
„Jednou z nejviditelnějších změn je požadavek, aby balíky nebyly nafouknuté. U skupinových, přepravních a e-commerce obalů se počítá s limitem maximálně 50 procent prázdného prostoru – a do tohoto vzduchu se mají zahrnovat také výplně jako papír, bublinková fólie nebo vzduchové polštářky. V praxi to tlačí na přesnější volbu velikostí krabic, úpravu balicích procesů i na spolupráci s dodavateli obalů,“ vysvětluje Adam Rožánek, obchodní ředitel e-shopu Trenýrkárna.cz.
I Hejl souhlasí s tím, že výše popsané omezení prázdného prostoru v balících přinese citelnou změnu, a to zejména v podnicích, kde dnes pracují pouze s několika univerzálními formáty. Tyto firmy budou podle něj muset upravit procesy, rozšířit škálu velikostí nebo investovat do technologií, které umožní balit efektivněji.
Jde o krok správným směrem
Kromě zmenšení balení PPWR zásadně změní rovněž design obalů a používané materiály, jelikož se zvýší podíl recyklátu. Stejně tak bude i značení obalů, což má zákazníkům přinést srozumitelné informace v podobě přesnějších údajů o použitých materiálech a způsobu třídění.
„Výrobci zkrátka budou muset přemýšlet o obalu ještě víc systémově – nejen z pohledu funkce a ceny, ale i cirkularity, recyklovatelnosti a uhlíkové stopy. Pro firmy, které už dnes investují do inovací a udržitelných řešení, to bude spíše akcelerace nastaveného směru. Pro ostatní to může znamenat výraznou transformaci,“ myslí si šéf THIMMu.
Ačkoliv splnění nových požadavků bude pro některé firmy výzvou, sám Hejl vnímá výslednou podobou evropského nařízení pozitivně: „PPWR hodnotíme jako krok správným směrem. Jeho filozofie je v jádru shodná s tím, co u nás v THIMMu dlouhodobě děláme. Využíváme totiž vlnitou lepenku, což je přirozeně recyklovatelný materiál s vysokým podílem obnovitelných složek, takže u našich produktů žádné zásadní technické úpravy konstrukcí jako takových dělat nemusíme.“
Zdraží obaly? Odborníci se neshodnou
Důležitou otázkou samozřejmě zůstává, jak se PPWR projeví na zdražení obalů. Podle vyjádření ředitele České asociace odpadového hospodářství Petra Havelky pro časopis Komora se budou celkové náklady pro tuzemské firmy počítat v miliardách korun, a proto je nasnadě, že výrobci tyto extra výdaje přenesou na konečné spotřebitele prostřednictvím navýšení cen svých produktů.
S Havelkovým názorem ovšem zdaleka nesouhlasí všichni. „Určitě nelze mluvit o plošném zdražení obalů. Dopad PPWR bude velmi individuální podle typu obalu, materiálu a míry nutných úprav. U určitých řešení může dojít k navýšení nákladů v řádu jednotek až nižších desítek procent, zejména pokud bude potřeba změnit materiálové složení nebo zvýšit podíl recyklátu. Současně ale vidíme, že tlak na efektivitu často vede k optimalizaci konstrukce a úsporám materiálu, které mohou část nákladů kompenzovat,“ zdůrazňuje Hejl.
Další možné přínosy nového nařízení pak zmiňuje Rožánek. „Výsledkem implementace PPWR nebude jen splnění regulace, ale i lepší zkušenost pro zákazníka, který nebude muset řešit likvidaci velkých, zpola prázdných krabic. Pro značky, jež staví komunikaci na udržitelnosti, může být tahle změna konkurenční výhodou, protože přináší méně obalu a jednotné, dobře čitelné značení, což můžou zákazníci ocenit,“ uzavírá spoluzakladatel Trenýrkárny.