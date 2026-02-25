Slovensko jako laboratoř, Česko jako tréninkové hřiště. Startup KUBO chce v době sociálních sítí znovu naučit děti číst knihy

Děti dnes tráví stále více času na sociálních sítích a mobilních telefonech, zatímco čas strávený čtením klesá. Právě to chce změnit edtech startup KUBO, který vznikl poměrně neplánovaně během rodinné dovolené.
Za vše může docela obyčejná roztržitost. Manželé Jana a Ondrej Baginovi tehdy zapomněli doma knihy, z nichž večer četli svým dětem. Při hledání digitální alternativy však zjistili, že žádná platforma pro dětské čtení v moderní podobě neexistuje. A tak se zrodil nápad, který dnes nejmenším pomáhá znovu objevovat radost z příběhů na stránkách knih.
Čtení hrou
Projekt digitální knihovny a vzdělávací platformy propojující čtení, herní principy a moderní technologie odstartoval v roce 2023. Zakladatelé si uvědomili, že k papírovým knihám se mnoho dětí už nejspíš nevrátí a že alternativa v podobě aplikace ve známém digitálním prostředí by mohla zafungovat lépe. Dnes jejich platformu využívá přes sto tisíc žáků na více než třech stovkách slovenských škol. Stejně tak ale spolupracuje se zhruba čtyřmi desítkami knihoven i ministerstvem školství.
„KUBO vzniklo z jednoduché potřeby. Chtěli jsme, aby si naše děti dokázaly najít cestu ke čtení i v digitálním světě. Dnes vidíme, že moderní technologie mohou být silným nástrojem, pokud dětem nabídnou kvalitní obsah a skutečnou motivaci číst. Vstup na český trh je pro nás dalším krokem k tomu, aby si děti knihy znovu zamilovaly,” přiblížila šéfka a spoluzakladatelka KUBO Jana Baginová.
Cesta do českých škol a knihoven
Poté, co startup vyzkoušel svoji „laboratoř“ na Slovensku, vstoupil do České republiky, která má posloužit tak trochu jako „tréninkové hřiště“ před případnou expanzí s finální verzí produktu na další evropské trhy. Jak pro Euro.cz zmínil jeden z investorů Vít Endler, v rámci tuzemska už platformu používají první školy a s desítkami dalších probíhají aktivní jednání.
„Také jsme prodali první licence knihovnám. Aktuálně již s aplikací KUBO v Česku čtou tisíce dětských čtenářů,“ dodal s tím, že prodej školních licencí umožňuje pokrýt náklady na nákup autorských práv ke knihám od jednotlivých nakladatelství: „Cena licence pro školy vychází přibližně na 10 eur (něco přes 240 korun) za žáka na rok. V prvním roce se hradí jednorázově, pak se přechází na model platby za žáka.“
Aktuálně je v tuzemské verzi aplikace k dispozici více než 1 500 knih v češtině a angličtině, přičemž pro většinu domácích titulů je dostupná i možnost čtení ve speciálním dysfontu, který usnadňuje zprostředkování knižních dobrodružství dětem s dyslexií i slabším čtenářům. Desítky knih jsou navíc namluvené českými herci.
Jediné, co rychlejší postup v ČR brzdí, není ani tak nepřímá konkurence v podobě jazykových aplikací nebo aplikací s četbou pro dospělé, nýbrž mírný despekt některých učitelů k digitální četbě. Výzvu ovšem představují i pomalé procesy adopce v samotných školách.
Silné zázemí investorů
Startup má již za sebou seed investici ve výši 30 milionů korun. Strategickou kontrolu nad vývojem a 43procentní podíl si ponechala spoluzakladatelka Baginová, k dalším spolumajitelům patří s desetinovým podílem Zero Gravity Capital, s 13 procenty Juraj Hamm a Venture to Future Fund, který drží 17procentní podíl. Zbytek připadá na investiční vehikl KUBO Media Investment již zmíněného Víta Endlera, jehož cílem je podpořit růst, vývoj AI nástrojů a evropskou expanzi.
„KUBO má vše, co očekávám od moderního edtech projektu. Silnou zakladatelskou vizi, funkční produkt a reálný dopad na vzdělávání. Vidíme obrovský potenciál v tom, jak může platforma díky AI a chytrému designu změnit přístup dětí ke čtení. Proto jsme se rozhodli startup podpořit a pomoci mu růst nejen v Česku, ale i v Evropě,” prozradil Endler s tím, že se spoluzakladatelem startupu Ondrejem ho pojí už předchozí dva projekty, z nichž u jednoho proběhl exit.
Aplikace by se podle Endlera dost možná mohla prosadit i za Atlantikem. Po ověření na českém trhu bude nicméně pro další expanzi potřeba nejprve sehnat silného partnera a stovky tisíc eur. Jako ideální možnost pro dodatečný růst se nabízí Polsko, které má hodně škol i knihoven. V úvahu každopádně připadá i současný vstup do více zemí najednou.
Čtenářské výzvy a AI jako pomocník
Platforma stojí na gamifikaci a čtenářských výzvách. Třídy nebo celé školy mohou soutěžit, kdo přečte více knih, což motivuje i méně aktivní čtenáře. Učitelé zároveň vidí detailní statistiky v reálném čase a sledují, zda děti obsahu skutečně porozuměly. Stejně tak mohou vytvářet vlastní motivační kampaně a tematické výzvy.
„KUBO dětem čtení nejen zpřístupňuje, ale také je motivuje k pravidelnosti. A učitelům dává konečně nástroje, které odstraňují dohady a dávají jasná data o tom, jak děti skutečně čtou,“ zdůraznila Baginová, podle které se do budoucna počítá s rozšířením aplikace o inovativní nástroje pro podporu čtení, jako jsou například funkce „Čti mi” určená předškolákům a začínajícím čtenářům a pracovní listy pro učitele rozšiřující možnosti výuky čtení s porozuměním.
Dalším klíčovým prvkem vývoje je KUBOT, tedy AI tutor navržený pro děti i pedagogy. Mladým čtenářům pomůže zlepšovat porozumění textu prostřednictvím jednoduché konverzace o obsahu knihy, zatímco učitelům dokáže navrhnout kompletní výukové hodiny, kvízy, hry nebo testy. Zároveň poskytne okamžitou zpětnou vazbu, zda dítě látku opravdu chápe.
„Budoucnost vzdělávání je v personalizaci a okamžité zpětné vazbě. Právě proto vyvíjíme KUBOTA, AI tutora, který s dětmi nejen mluví o knihách, ale vede je k hlubšímu pochopení textu. Chceme učitelům i rodičům dát nástroj, který jim usnadní práci a dětem otevře dveře k radosti ze čtení,” uzavřel spoluzakladatel Ondrej Bagin.