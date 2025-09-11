Umělá inteligence většinu lidí ožebračí a z bohatých udělá ještě bohatší, varuje „kmotr AI“ Hinton

Diskuze o dopadech umělé inteligence (AI) se přiostřuje. Nadšení z technologického pokroku střídají obavy, že AI může přinést nejen nové možnosti, ale i zásadní sociální otřesy. Například Geoffrey Hinton, často označovaný jako „kmotr AI“, varuje, že umělá inteligence zničí pracovní místa, která měla původně lidem pomáhat. Přitom právětento britsko-kanadský počítačový vědec a kognitivní psycholog, známý především svou prací na umělých neuronových sítích, je jedním ze spolutvůrců technologie, na níž systémy jako ChatGPT stojí.
Hinton více než 10 let pracoval pro Google a v roce 2018 získal Turing Award, občas přezdívanou jako Nobelova cena za informatiku. Vloni mu navíc byla udělena skutečná „nobelovka“, a to konkrétně za fyziku, v rámci níž přispěl klíčovými objevy právě v oblasti neuronových sítí.
Jak současný vývoj v otázce nástrojů AI vnímá, popsal Hinton v nedávném rozhovoru pro Financial Times: „Ve skutečnosti se stane to, že bohatí lidé použijí umělou inteligenci k nahrazení zaměstnanců, což způsobí obrovskou nezaměstnanost a prudký nárůst zisků. Několik lidí tak pohádkově zbohatne, zatímco většina zchudne.“
Jak ovšem poznamenává web Business Insider, který ze zmiňovaného rozhovoru citoval, hlavním viníkem tohoto teoretického scénáře není samotná technologie, nýbrž kapitalistický systém.
Univerzální základní příjem ano, či ne?
Někteří lidé z oboru i zástupci laické veřejnosti jako možnou obranu proti chudnutí navrhují zavedení takzvaného univerzálního základního příjmu. Sám Hinton se nicméně vůči této myšlence vymezuje. Pravidelná peněžní dávka podle něj ani zdaleka nedokáže nahradit důstojnost, kterou lidem poskytuje právě jejich práce – třebaže v minulosti britské vládě radil, aby tuto možnost prozkoumala.
Bojíte se toho, že vás v práci během příštích pěti let nahradí umělá inteligence?
Mezi zastánce institutu základního příjmu coby ochrany proti ztrátě pracovních míst se řadí například šéf OpenAI Sam Altman, který dokonce financoval jeden z největších experimentů s garantovaným příjmem v USA. Rovněž známý miliardář a nejbohatší muž světa Elon Musk prohlašuje, že až se v budoucnosti AI prosadí naplno, stroje převezmou všechny pracovní povinnosti a lidé se ocitnou bez zaměstnání, bude to právě univerzální příjem, který jim umožní hledat smysl života jinde.
Obdobné předpovědi zaznívají také od investora Vinoda Khosly. Dle jeho názoru převezme AI 80 procent činností v 80 procentech profesí, což dramaticky sníží hodnotu lidské práce a učiní z nepodmíněného příjmu „zásadní nástroj“, který by měl zabránit prudkému nárůstu nerovností.
Dario Amodei, šéf firmy Anthropic zabývající se rovněž vývojem umělé inteligence, oproti tomu považuje univerzální příjem jen za „malou část“ řešení. Zdůrazňuje, že aby společnost změny ustála, bude muset vytvořit zcela nové systémy.
Naděje i obavy zároveň
Dle sedmasedmdesátiletého Hintona přinese AI velké průlomy například ve zdravotnictví nebo vzdělávání. V širším měřítku ale bude pracovní příležitosti spíše ničit, než aby lidské životy pozvedala.
„Stojíme na prahu okamžiku, kdy se v lidských dějinách odehrává něco zásadního a ohromujícího. A může to být buď skvělé, anebo také hodně špatné,“ uzavírá.