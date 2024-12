Do příštího roku miliarda uživatelů, plánuje OpenAI. Odvážné a dosažitelné, hodnotí ChatGPT

Umělá inteligence (AI) postupně proniká do našich každodenních životů a stává se součástí stále většího množství produktů a služeb. Společnost OpenAI, která vytvořila inteligentního chatbota ChatGPT, chce přitom ve své rychlé expanzi pokračovat i v následujících měsících a letech. Podle nové zprávy zveřejněné serverem Business Insider plánuje firma během příštího roku zahájit éru ještě rychlejšího růstu než doposud a nashromáždit tak celkem jednu miliardu uživatelů.

Jedná se o skutečně ambiciózní záměr, neboť takto vysokou metu zatím překonalo pouze malé množství online platforem – řadí se k nim například sociální sítě Facebook, TikTok nebo Instagram. Samotný ChatGPT má k této hranici v současnosti ještě daleko, využívá jej zhruba 250 milionů lidí týdně.

Na druhou stranu je nutné zmínit, že dva roky starý chatbot má za sebou impozantní růst. Díky svým funkcím, které minimálně v době krátce po spuštění neměly konkurenci, dosáhl zmíněný nástroj zhruba po dvou měsících úctyhodných sto milionů uživatelů. V té době analytici společnosti UBS uvedli, že si „nemohou vzpomenout na rychlejší start jakékoliv jiné internetové aplikace“.

Obrovské energetické nároky

Podle finanční ředitelky OpenAI Sarah Friarové chce firma nové uživatele získat především díky rozsáhlým investicím do své infrastruktury, což pomůže zlepšit jednotlivé modely umělé inteligence. „Jsme ve fázi masivního růstu, takže musíme pokračovat ve velkých investicích. Potřebujeme zůstat v čele tohoto odvětví, což je samozřejmě drahé,“ řekla Friarová.





Pro čtyřnásobné navýšení počtu uživatelů bude nejzásadnější zajistit výpočetní výkon potřebný pro trénování a provozování lepších a chytřejších modelů inkriminované technologie. Aby toho bylo možné dosáhnout, OpenAI chce dle svého viceprezidenta pro globální záležitosti Chrise Lehana investovat do výstavby mnoha datových center na středozápadě a jihozápadě Spojených států amerických.

Šéf společnosti Sam Altman už letos údajně jednal s několika investory o získání bilionů dolarů na financování zmíněných projektů. Další schůzka se pak uskutečnila i v Bílém domě, kde vedení OpenAI zdůraznilo potřebu masivní výstavby datových center a zároveň upozornilo na obrovské energetické nároky, s nimiž je tento záměr spojen.

První investice už se každopádně získat podařilo. Asi před měsícem totiž firma oznámila, že na svůj rozvoj obdržela 6,6 miliardy dolarů (asi 154 miliard korun) od několika soukromých společností včetně investičního fondu Thrive Capital. Další peníze by pak OpenAI mohla získat i díky různým spolupracím. Třeba v červnu firma oznámila uzavření strategického partnerství s technologickým gigantem Apple, což by navíc mohlo vést rovněž k nárůstu počtu uživatelů.

Pomoci můžou lepší překlady a personalizace

Zda se OpenAI ambiciózní plán vydaří, ukáže až čas. Záležet bude jak na atraktivitě nově představených inovacích umělé inteligence, tak i na tom, jestli se firmě dostatečně rychle podaří postavit požadovaná datová centra.

Na názor ohledně budoucí expanze AI se redakce zeptala i samotného ChatGPT, který si zjevně celkem věří. „Ambice OpenAI získat miliardu uživatelů pro ChatGPT během příštího roku je odvážná, ale za určitých podmínek by mohla být dosažitelná. Umělá inteligence se totiž stává stále populárnější a využívanější,“ shrnul chatbot svůj názor.

ChatGPT zároveň popsal i vybrané kroky, jež by mu mohly s expanzí pomoci. Jsou to například již zmíněná partnerství s technologickými firmami, kde se AI stane součástí jejich produktů. Další růst by pak mohl přijít díky lepším překladům a většímu přizpůsobení služeb pro další jazyky nebo díky intenzivnějšímu využívání chatbota ve školství nebo ve firmách. Kromě toho může pomoci rovněž přidávání funkcí, jako je personalizace a multimodalita, tedy schopnost zpracovávat texty, obrázky i zvuky.

I chatbot samotný nicméně uznává, že v cestě jeho expanzi stojí hned několik možných překážek: „Společnosti jako Google (s Bardem) nebo Microsoft (s Copilotem) nabízejí podobné služby. Tento konkurenční tlak může zpomalit růst ChatGPT, pokud se nepodaří produkt výrazně odlišit. Zpomalit expanzi by mohly také rostoucí obavy z etiky umělé inteligence, dezinformací a ochrany soukromí. Někteří lidé navíc mohou být skeptičtí k využívání AI, a to buď kvůli obavám z nahrazování pracovních míst, nebo kvůli obavám z nedostatku autenticity v komunikaci.“