Zuckerberg přiznal chyby. Slíbil nápravu a lepší ochranu dat uživatelů

„Máme odpovědnost za ochranu vašich dat a pokud to nedokážeme, pak si nezasloužíme vám sloužit,“ napsal Zuckerberg na svém facebookovém profilu. „Snažil jsem se pochopit, co se přesně stalo, abych se ujistil, že se to nebude opakovat,“ dodal muž, jehož k vysvětlení kauzy vyzvali zákonodárci v USA či Británii.

„Pošleme tam osobu, která se nejlépe vyzná v tom, co chce Kongres zjistit. Když to budu já, půjdu tam rád,“ řekl Zuckerberg v rozhovoru pro televizi CNN. Přiznal, že společnost Facebook chybovala a slíbil zvýšit kontrolu přístupu internetových vývojářských firem k uživatelským datům.

„Je to velká ztráta důvěry a je mi opravdu líto, že se to stalo. Chránit data lidí je naše základní odpovědnost,“ komentoval Zuckerberg skandál. Otázkou podle něj teď není, zda by jeho firma měla být vystavena silnějším regulacím; jde prý spíš o to, jak to nejlépe provést.

Vývoj hodnoty akcií Facebooku

Podle médií firma Cambridge Analytica zabývající se využitím digitálních dat na předvolební kampaně tajně získala údaje o desítkách milionů uživatelů facebooku, které mohla v roce 2016 využít i při spolupráci s volebním týmem Donalda Trumpa. K datům ji dopomohl osobnostní kvíz vytvořený akademikem Aleksandrem Koganem, který s ní spolupracoval. Do jeho aplikace se zaregistrovalo na 300 tisíc uživatelů, pravidla facebooku ale do roku 2016 umožňovala aplikacím volný přístup také k údajům o všech přátelích přihlášených osob.

Zuckerberg uvedl, že Facebook bude dále omezovat přístup aplikací vytvořených mimo společnost k údajům majitelů účtů. Zároveň upozorní uživatele na již existující nástroj, který umožní lidem kontrolovat přístup programů k jejich datům.

Čtěte dále: