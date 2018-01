Žízeň po speciálech: Staropramen zkouší Smíchovský výběr

„Speciály Smíchovského výběru budou dostupné celoročně ve vybraných restauracích a hospodách, takže jejich návštěvníci už nebudou muset čekat například na Dny českého piva, ale oblíbenou Extra chmelenou 12 nebo třeba Granát 13 si budou moci vychutnat v průběhu celého roku,” vysvětluje Petra Chovancová, brand manažerka Staropramenu.

Jak už zmínila Chovancová, do výběru speciálů se dostal i polotmavý granát, který v Praze poprvé uvařili už v roce 1884. Doplňuje jej spodně kvašený pšeničný Staropramen Nefiltr vonící po koriandru a Velvet s hustou krémovou pěnou, jehož lavinový efekt byl v druhé polovině 90. let pro české pivaře nevídaným úkazem. Čtveřici uzavírá Extra chmelená dvanáctka, do níž se prý chmel přidává pětkrát.

S podobným modelem jako nyní Staropramen už dřív přišel i Plzeňský Prazdroj. Ten hospody zásobuje novým speciálem každý měsíc v rámci projektu Volba sládků.

Speciály jsou na českém trhu stále žádanější, v kurzu se ocitly především díky minipivovarům, pro něž představují jednu z hlavních konkurenčních výhod oproti velkým výrobcům.

