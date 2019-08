Zemědělci zvou Brabce, aby si vyzkoušel kladení jedu na hraboše

Podle dopisu podepsaného ředitelem Zemědělského svaz Martinem Pýchou odmítá resort najít účinný a efektivní kompromis. Brabce zároveň obviňuje ze snahy získat politické body u veřejnosti, která po „nekorektní mediální masáží propadala panice“.

Svaz tak ministra zve k návštěvě některého z moravských regionů, aby se přesvědčil o náročnosti ručního kladení přípravku Stutox II do nor hraboše polního, jak prosazuje Brabcův resort. Výzva dále pokračuje ironickým tónem a navrhuje, aby se do procesu kladení zapojili i zaměstnanci ministerstva.

„Ačkoliv jsem přesvědčen, že úřednictvo Vámi řízeného resortu by tuto činnost jistě hravě zvládlo v rekordně krátkém čase, přesto si dovolím k této aktivitě vyzvat i zástupce nejaktivnějších environmentálních organizací, jako je Česká společnost ornitologická nebo Svaz ochránců přírody, aby nám práce odsýpala od ruky,“ naváží se Pýcha i do další kritiků plošné aplikace látky, o které distributor na etiketě uvádí, že je určena k aplikaci do nor a důrazně varuje před aplikací rozhozem či rozmetadlem.

Ne všichni zemědělci se s názorem Svazu shodují. Plošnou aplikaci přípravku na polích nepovažuje za vhodné řešení Asociace soukromého zemědělství. Ta se sice podle vyjádření předsedy Jaroslava Šebka nebrání v ojedinělých případech časově a místně omezeného povolení, to však vidí až jako úplně poslední možnost.

„Zodpovědný sedlák, který se snaží skloubit ochranu své úrody s principy hospodaření, jež nepoškozují krajinu a organismy v ní žijící, by měl vždy hledat nejprve jiné řešení, než přistoupí k použití chemických prostředků,“ uvedl Šebek. Podle Asociace je jednou z hlavních příčin přemnožení hraboše polního model velkoplošného zemědělství.

