Zelená vlna: česká firma vyváží konopné produkty do Chile i Austrálie

„Nejdřív jsem spolupracoval s firmou, která vyráběla konopné masti, ale po čase jsme od ní koupili licence a pustili se do toho sami. Portfolio jsme z šesti přípravků postupně rozšířili na čtyřiadvacet,“ říká Robin Kazík, ředitel a majitel nevelké české společnosti Annabis.

Nevěří na zázraky

Tušil, že konopí má velký potenciál. Z odborných publikací vyčetl, že pomáhá při léčení mnoha zdravotních problémů, často i vážných. „Prostě jsem mu věřil. Byla to intuice,“ říká. Začínal od nuly, zažil spoustu ztrát a zklamání. „Ale nedal jsem se, motivovaly mne drobné úspěchy,“ přiznává podnikatel, který není původem farmaceut. Vystudoval Vysokou školu báňskou v Ostravě a pak Slezskou univerzitu v Opavě. Původní profesí je ekonom, pracoval jako marketingový ředitel v komunikační agentuře.

Čtěte také:

Jedním dechem dodává, že není fanatik a nevěří, že konopí je zázračný prostředek na všechno. Původně si také myslel, že bude stačit, když budou vyrábět kvalitní produkty. A že jim bude nahrávat náskok, který měli před ostatními na trhu. „Nakonec to nebylo tak jednoduché, jak jsem si představoval. Musím říct, že jsem měl pochybnosti o směřování firmy, v jednu dobu velmi vzrostl počet konkurenčních podniků, které se snažily o výrobu a prodej konopné kosmetiky,“ přiznává.

Osobnost v čele

Bylo zapotřebí získat vysoké stupně certifikace jakosti. Receptury upravovali ve spolupráci s profesorem Bohuslavem Doležalem, bývalým rektorem Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, který se postavil do čela vývoje.

Závislost pro každého: Bombus vyváží raw tyčinky do 14 zemí

„Naše firma je jedna z mála, ne-li jediná v Evropské unii, která má licence jak na receptové léčivé konopí, tak i na volně prodejné přípravky,“ říká Kazík. A dodává: „Výhodou je, že česká společnost je otevřená. Češi netrpí přehnanými dogmaty, což si moc neuvědomujeme, když tady žijeme. Češi se nebojí nových věcí, přitom dbají na tradice. Babičky na dědinách odjakživa pěstovaly bylinky a vyráběly konopné masti. Bylinkářství tady má velkou důvěru a tradici, na kterou navázal výzkum a nynější výroba.“

Není konopí jako konopí

Je velký rozdíl mezi konopím, které se používá pro léčebné účely, a tím, které přináší kosmetický účinek. „Liší se obsahem kanabinoidů v použitých surovinách. Kosmetika se vyrábí z technického konopí, kde je omezeno množství psychoaktivního kanabinoidu THC na max. 0,2 procenta. Léčebné konopí omezení nemá a může mít například 22 procent THC. V léčebném konopí jsou různé poměry THC a kanabidiolu CBD, je na předpis a jen na určité diagnózy,“ vysvětluje.

Právě osvěta je podle něho velmi důležitá. Firma využívá ke komunikaci Facebook, Instagram, LinkedIn, oslovení zájemce v lékárnách. „Zákazníci nám posílají své nápady a poznámky k přípravkům, ty předáváme přímo do oddělení vývoje, kde se jimi vážně zabývají,“ prozrazuje.

Kazík se od marketingových strategií pro velké farmaceutické firmy dostal až k výrobě konopné kosmetiky

Co je na kosmetice s obsahem konopného oleje tak zajímavé? „Konopný olej je dermatologicky bezpečný, pokožku promašťuje, zvláčňuje, mírní případné podráždění stejně jako projevy svědění. Správně zvolené konopné kosmetické přípravky mohou být řešením pro každodenní dlouhodobou péči o pokožku s projevy akné, lupénky, atopie a ekzémů. Velmi dobré účinky při péči o namožené svaly, šlachy a klouby vykazují speciální masážní gely a masti s konopným olejem a extrakty,“ vypočítává. A dodává, že olej působí příznivě i na vlasy nebo suchou pokožku.

I v kosmetické části výroby se z velké části uplatní produkty, které se zaměřují na pohyb a bolest. „Jsou to křečové žíly, hemoroidy, bolest svalů a kloubů,“ doplňuje a dodává, že nové receptury kladou důraz na přírodní původ použitých složek, většina je v biokvalitě, hodí se i pro vegany a děti od tří let.

Majitel minipivovaru Kněžínek: Už mě nebavilo kupovat si pivo

„Naším nejprodávanějším produktem je gel Arthrocann. Sází na synergii účinných látek především konopného oleje a extraktu z konopných semen, koloidní stříbro, kafr, jírovec maďal a spoustu dalších. Osobně jsem hodně pyšný i na to, že o naše produkty je zájem třeba i v Chile, nebo dokonce v Austrálii. Exportní trh nám vzrostl za poslední tři roky o víc než sto procent,“ prozrazuje.

Pomáhá lidem, ale i zvířatům

V minulých letech se stali průkopníky v importu léčivého konopí, tady ale obrazně řečeno na zlatou žílu nenarazili. „Prvních několik let jsme ho dotovali, asi dvě eura na gram. Kupovali jsme za víc, než prodávali. Přišlo mi divné, že bychom ho pacientovi prodávali dráž. V současnosti je situace velice podobná. Určitě se tedy nejedná o výdělečnou činnost,“ vysvětluje Kazík.

Konopím proti stárnutí Konopná kosmetika obsahuje konopný olej, který se získává lisováním ze semen konopí, a dva typy konopných extraktů. Ty mají zásadní význam, protože obsahují esenciální mastné kyseliny nezbytné pro naše tělo. Nedokáže si je totiž samo vyrobit. Konopí účinně pomáhá nejen v případě vážných nemocí, ale především při lokální aplikaci v podobě tinktury nebo masti – přináší úlevu a rychlé zhojení i při běžných zdravotních problémech. Zvláště dobře se osvědčuje při léčbě takzvaných civilizačních nemocí a chorob spojených se stářím.

Velkou novinkou je ale využití konopí pro veterinární účely. „Loni v prosinci jsme uvedli na trh značku Vetercann, ukázalo se totiž, že některé části našich receptur mají skvělé účinky pro řešení veterinárních problémů,“ říká. Právě to bylo podle jeho slov pro firmu překvapujícím, nicméně velkým impulzem pro objevování dalších možností například ve sféře volně prodejných doplňků stravy: „Sázíme na inovace a ověřování kvality, v současné době máme čtyřletý projekt s Univerzitou Palackého v Olomouci. Naším cílem je být v každé zemi Evropské unie jedničkou, případně dvojkou na trhu.“

Český veterán jde za snem. Se svým vynálezem startuje v USA

Ačkoli se Kazíkovi jeho očekávání postupně naplňují, přiznává, že bez týmu spolupracovníků by to asi nešlo. „Já jsem sice velký vizionář, s denní rutinou jsem ovšem tak trochu na štíru,“ směje se. Překvapilo ho také, jak mu firma se sídlem v Olomouci a výrobou v Praze (v certifikované laboratoři) během tvrdých let dřiny přirostla k srdci. „Kdysi jsem si myslel, že bych byl schopen firmu prodat. Teď už ale věřím, že i v budoucnu bude někdo z rodiny schopen v mých krocích pokračovat,“ uzavírá.

Článek vyšel v magazínu Profit