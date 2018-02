Český veterán jde za snem. Se svým vynálezem startuje v USA

Sbírku bývalý voják spouští na crowdfundingovém portálu Indiegogo v USA, přispět ale mohou lidé z celého světa. Kampaň potrvá čtyřicet dní. Její součástí jsou profesionální videa, fotky a popis funkcí téhle cvičební a rehabilitační pomůcky.

„Úžasné na crowdfundingu je nejen to, že vyberete potřebný kapitál na rozjetí vašeho snu, ale navíc nastoupíte před tu nejpřísnější porotu, a tou jsou koncový zákazníci, kteří rozhodnou o vašem úspěchu,“ říká Kofroň.

Cílovou částku chce použít na výrobu forem na odstřikování plastových součástí nářadí Marrko core. Finance na samotnou výrobu, daně či poplatky má z vlastních zdrojů, protože neváhal prodat svůj dům, na který si vydělal službou v armádě. Dosud stál vývoj zhruba milion korun. Že bude cvičební nástroj na trhu úspěšný, prozrazuje Kofroňovi nejen zájem veřejnosti, ale i první distributoři, kteří se hlásí o výhradní zastoupení v Austrálii či na Novém Zélandu.

Úzký pas zaručen

Výrobu budoucího cvičebního hitu má už Kofroň také předjednanou. Přestože přístroj vypadá jednoduše, dal si jeho autor záležet, aby byl precizní. Design vyvinul ve spolupráci s pražskou Vysokou školou uměleckoprůmyslovou, materiály nechal ozkoušet a například lano vydrží 8 milionů otočení, ohnutí a narovnání do prvého úhlu.

Celý přístroj se skládá ze závaží zavěšeného právě na odolném laně. Kouzlem nápadu jsou pak techniky cviků, které si Kofroň vyzkoušel po zranění zad nejen na sobě, ale jejich funkci zkoumá i Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Základ je podle autora v tom, že speciální cviky za pomoci odstředivé síly vyvádí těžiště těla z osy, a tím zapojí hluboký stabilizační systém páteře.

Pod palbou

Kofroň se zranil v roce 2012 nedaleko afghánské vesnice Lora již pátý den své mise. Patrola, jíž se účastnil, se dostala pod palbu Tálibánců. Jemu samotnému se po první ráně zasekl kulomet a spolu s ostatními byl nucen ustoupit. Při následném skoku do zavlažovacího kanálu jeho záda nevydržela a zbytek půlroční mise strávil střídavě v bolestech, na práškách a injekcích.

Po návratu do Česka už nemohl u armády dělat stejnou práci v průzkumné četě výsadkového praporu a odešel do civilu. Se zdravotním limitem ale hledal těžko uplatnění a rehabilitace mu nepomáhaly tak, jak by si přál. V garáži svého domu si tedy postavil místnost na cvičení. Rovnal se, vyvěšoval a jednoho dne začal cvičit s lanem, které mělo na konci uzel. Úleva přišla okamžitě. A nápad na novou chuť do života také.

