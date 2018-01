Rekordní rok Temelína. Loni vyrobil 16,48 terawatthodin elektřiny

Elektrárna je největším výrobcem elektřiny v Česku, její produkce pokryje pětinu domácí spotřeby. První elektřinu vyrobil Temelín v prosinci 2000. Jeho elektřina by vystačila českým domácnostem na 13 měsíců, jihočeským domácnostem na 13,5 roku, jižní Čechy jako kraj by s ní vydržely pět let.