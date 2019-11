WeWork se pokouší o reorganizaci. Prodá vedlejší aktivity a bude propouštět

WeWork, ilustrační foto Autor: Profimedia.cz

Americká společnost The We Company prodá své vedlejší aktivity včetně sociální sítě Meetup, kterou koupila v roce 2017, a zruší některá pracovní místa. Podnik vytvořil po odloženém vstupu na burzu 90denní plán a snaží se o reorganizaci. The We Company je majitelem firmy WeWork, největšího poskytovatele sdílených kanceláří na světě.