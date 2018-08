VZP už nebude spolupracovat s firmami Janouška a Horáčka. Smlouvy ukončí příští rok

Ředitel VZP Zdeněk Kabátek dnes na tiskové konferenci po jednání správní rady pojišťovny uvedl, že smlouva s Tender Consorcium byla uzavřená na základě standardní veřejné zakázky, firma podle něj nabídla nejnižší cenu. Další smlouvy prověří externí audit, který správní rada v nejbližší době zadá, dodala předsedkyně správní rady Věra Adámková (za ANO).

Smlouvu s Medea Kultur za 12 milionů korun ročně uzavřela pojišťovna v roce 2002. „Byla podepsaná bez možností výpovědi. Prošla třemi dodatky, současnému vedení se podařilo domluvit, že smlouva je vypověditelná. Předtím by to muselo jít právní cestou, což by bylo pro VZP nevýhodné,“ vysvětlila Adámková.

Smlouva s Tender Consorciem byla uzavřená na čtyři roky, končí příští rok. „Plnění zakázky spočívá ve výrobě tiskovin. Je to rámcová smlouva, každá tiskovina je přiřazená k ceně a my jsme si interně vyhodnotili, že tam není žádný problém,“ dodal Kabátek.

Firma je součástí sítě podnikatele Horáčka, který údajně ovlivňoval přidělování zakázek v nemocnicích. Státní nemocnice s jeho firmami uzavřely smlouvy za více než 350 milionů korun za dva roky.

Policisté prověřovali veřejné zakázky například na ostrahu objektů, dodávku hygienických potřeb nebo pořízení osobních aut. Obvinili deset lidí a dvě firmy. Kromě Horáčka například odvolaného ředitele Nemocnice na Bulovce Františka Nováka, jeho předchůdkyni Andreu Vrbovskou nebo ředitele Nemocnice Na Františku Roberta Zelenáka, který už kvůli obvinění rezignoval.

Správní rada VZP, která od letošního roku působí v novém složení podle výsledku podzimních voleb do Sněmovny, připravovala už od letošního dubna zadání externího auditu na prověření všech smluv za poslední čtyři roky. Smluv je podle Adámkové asi 36 tisíc. „Na dnešní správní radě byl ředitel VZP zavázán k tomu, že v nejbližší době bude tento audit vypsán,“ vysvětlila.

