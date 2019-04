Vysoká cena a chybějící státní podpora. Česko zaostává v podílu elektromobilů

Průzkumu IDEA se zúčastnilo tři tisíce respondentů. V něm 43 procent dotázaných avizovalo úmysl koupit nový vůz v horizontu tří let. O elektromobilu uvažovalo 2,4 procenta z nich, dalších 6,6 procenta připustilo zájem o hybridní auta. V prvním čtvrtletí letošního roku bylo v Česku zaregistrováno 132 elektromobilů a 1416 vozů s hybridně-elektrickým pohonem. Prodej nových osobních aut s konvenčním pohonem dosáhl 59.616 vozů.

Podle studie má největší vliv na rozhodování českých spotřebitelů pořizovací cena elektromobilů, která je stále výrazně vyšší, než u auta se spalovacím motorem. Při sníženy ceny elektromobilu o 100 tisíc korun, by se podle IDEA ovšem zvýšil zájem pouze o polovinu procentního bodu. Větší efekt by podobná sleva vyvolala u hybridů, kde by se zájem zvýšil až o šest procent.

Například jeden z nejprodávanějších elektromobilů v Evropě Nissan Leaf stojí nejméně 950 tisíc korun. Renault Zoe stojí 837 tisíc korun a VW e-Golf od 993 900 korun. Naproti tomu v Česku nejprodávanější model s konvenčním pohonem, Škoda Octavia, začíná na 437 900 korun a o stupeň nižší nová řada Scala na 370 tisíc korun.

Nejočekávanější elektromobily roku 2019:

Cena však není jediný důvod, proč prodej elektromobilů v Česku vázne. Většina dotazovaných se obává i technických specifik elektrických aut. Jde zejména o nedostatek servisů pro elektromobily a krátkou životnost baterie. Problémem je i krátký dojezd těchto vozidel a málo dobíjecích stanic, což zatím nekompenzují nižší náklady na provoz aut.

Motoristy by k nákupu elektromobilů mohla podle studie přesvědčit státní podpora. Ta funguje v řadě zemí - například daňovým zvýhodněním, příspěvky na nákup a dalšími výhodami. V případě státní podpory by většina lidí byla ochotna koupit elektromobil, který by byl dražší zhruba o 40 tisíc korun proti klasickému autu.

Česko o podobných programech neuvažuje. Premiér Andrej Babiš v březnu uvedl, že stát bude pokračovat ve vypsaných programech pro podnikatele a úřady. Řekl, že stát dal 1,2 miliardy korun na rozvoj infrastruktury, zejména výstavby dobíjecích stanic, a pokračují dotační programy za půl miliardy korun, respektive 270 milionů korun na pořizování ekologických aut. Jsou však určeny pro podniky, respektive státní úřady a organizace, nikoli pro fyzické osoby.

Pobídky k nákupu elektromobilů naopak začínají nabízet některé tuzemské firmy. Dnes oznámil zahájení jejich prodeje pro domácnosti a živnostníky ČEZ. „Vedle samotných elektromobilů nabízíme také domácí dobíjecí stanice, které jsou výrazně rychlejší než dobíjení ze zásuvky,“ uvedl generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec.

Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) je think-tank Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR, který se zaměřuje na analýzu veřejných politik.

