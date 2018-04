ERÚ rozptyluje obavy z nových pravidel: Zelené zdroje mají dál nárok na podporu

Například majitel společnosti S-Power Jaroslav Šuvarský tento týden uvedl, že tuzemští výrobci zelené elektřiny mohou kvůli novému nařízení přijít o tisíce korun měsíčně. Společnost poukazovala na to, že od letošního června nebude možné podle jejího výkladu nedávno uveřejněných pravidel OTE nárokovat provozní podporu pro zelené zdroje v případě, kdy výrobce nezadá data z výkazů do systému operátora včas, tj. nejpozději do desátého dne po skončeném měsíci.

„Požadovaná data z výkazů mohou výrobci do systému OTE zadávat teprve po dálkovém odečtu z elektroměrů, které provádí distributor. Ty však obvykle nebývají v systému OTE dříve než pátý den po skončení měsíce. Distributor navíc provádí odčítání pouze v pracovní dny, takže když do načasování nevhodně zasáhne víkend, případně svátek, reálně se může stát, že se data z elektroměrů dostanou do systému až osmý den v měsíci. Výrobcům tak zbudou na zadání jejich dat pouze dva dny,“ dodala firma, která patří k lídrům trhu instalací malých fotovoltaických elektráren na střechy rodinných domů v Česku.

„Jednáme se zástupci Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na řešení tohoto problému a žádáme o schválení obchodních podmínek ve znění, které by výplatu podpory i v těchto případech umožnilo,“ sdělila ve čtvrtek za OTE Zuzana Dvořáková. Po zveřejnění stanoviska ERÚ dodala, že operátor pevně věří, že energetický úřad schválí obchodní podmínky OTE pro elektroenergetiku ve znění, které závěry stanoviska reflektují.

Ředitel odboru elektroenergetiky a teplárenství ministerstva průmyslu a obchodu Ladislav Havel na začátku tohoto měsíce uvedl, že na příspěvek podporovaným zdrojům energie (POZE) bylo loni v Česku vynaloženo asi 45,7 miliardy korun. Stát podle dřívějších informací přispěl dotací 26,2 miliardy korun, zbytek zaplatili převážně spotřebitelé. Celkem bylo od roku 2006 na podporu POZE v Česku vyplaceno téměř 300 miliard korun.

Výplatu podpory podporovaných zdrojů energie provádí v Česku od roku 2013 OTE na základě cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Předtím ji vypláceli samotní distributoři elektřiny. ERÚ pod vedením tehdejší předsedkyně Aleny Vitáskové odmítal v letech 2015 a 2016 řadu měsíců podporu většině zdrojů vypsat. Provozovatelům totiž tehdy chyběl souhlas Evropské komise, takzvaná notifikace, což úřad kritizoval.

