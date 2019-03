Vyhazovy místo náboru. Podvyživená obrana propustí 800 lidí

Ministerská sekce vyzbrojování a akvizic je jedním z nejcitlivějších pracovišť na obraně. Právě tady se připravují všechny obchody včetně strategických zakázek za desítky miliardy. Problémem ale je, že v kancelářích chybí desítky lidí. A i to je důvod, proč nákupy nefungují dobře.

Vidina na personální posílení vyzbrojovací sekci – a všech dalších podvyživených – teď vzala za své. Ministr Lubomír Metnar (za ANO) souhlasí s navrženými úsporami a příští rok velmi pravděpodobně nechá propustit 800 svých úředníků. Obrana dnes zaměstnává 6796 civilních zaměstnanců a dalších 1183 v rámci státní služby. „Prostor pro rezervy, pro úspory máme. Nějaká část se dotkne i státních zaměstnanců, ale té civilní části, zdůrazňuji ne armády,“ prohlásil Metnar.

Proti tomuhle úspornému záměru začala bojovat opozice. Například ODS se bojí, aby nedošlo k poklesu už tak nízkých obranných výdajů. „Byť se může zdát, že ministerstvo obrany vyjde vstříc požadavku na šetření a nikterak se to nedotkne armády, není to pravda. Bude velice důležité, kde se budou občanští zaměstnanci škrtat, protože armáda je na jejich podpoře závislá, takže se jí to s vysokou pravděpodobností nepřímo dotkne,“ varuje Jana Černochová (ODS), šéfka sněmovního branného výboru.

Finální podobu úspor na ministerstvu obrany představí pracovní skupina, kterou Metnar nechal zřídit. Už nyní je nicméně pravděpodobné, že zajištění obranných výdajů ve výši dvou procent HDP v roce 2024 se stává nedosažitelným cílem.

