Jak si založit vkladní knížku?

K založení vkladní knížky je potřeba navštívit pobočku instituce, která ji poskytuje. Z významnějších tuzemských bank však nabízejí vkladní knížky už jen dvě - Česká spořitelna a Poštovní spořitelna.

Po vložení minimálního vkladu, který se pohybuje od 50 do 1000 korun, vám pracovník pobočky vydá vkladní knížku v hmotné papírové podobě.

Podle vašich potřeb a nastavených parametrů pak můžete vkládat a vybírat vaše finanční prostředky. Při hotovostním vkladu na knížku ji musí vkladatel mít s sebou a předložit ji, aby do ní mohl být proveden záznam o vkladu.

Je možná i jiná forma vložení peněz, na vkladní knížky se mohou úspory vkládat i elektronicky z jiného účtu nebo prostřednictvím tzv. vkladomatu. Většina majitelů vkladních knížek však stále využívá hotovostní vklad na pobočce.

Typy vkladních knížek vkladní knížka bez výpovědní lhůty: pro výběr vkladu neexistuje výpovědní lhůta, jen lhůta realizační vkladní knížka s výpovědní lhůtou: obvykle od 3 měsíců do 24 měsíců výherní vkladní knížka: vklad s právem na účast ve slosování o finanční výhry a prémie, výherní knížka není úročena dětská vkladní knížka: vklad se zvýhodněnými úroky

Úroková míra se u vkladních knížek pohybuje podle typu a délky výpovědní lhůty od 0,01 do 1 procenta ročně. Oproti jiným spořícím produktům, na nichž se úroky připisují například měsíčně, čtvrtletně či půlročně, se úroky na vkladní knížce připisují ročně.

Hotovost se z vkladní knížky může na pobočce vyplácet po sdělení hesla nebo jiného zabezpečení (po dohodě s peněžním ústavem) nebo může být po uzavřené dohodě s peněžním ústavem vyplacena i jiné osobě.

Konkurenčními produkty k vkladním knížkám jsou spořící a termínované účty, které jsou výhodněji úročené (například až 3 procenta ročně).

Výherní vkladní knížka

Výherní vkladní knížka má jiné výhody než klasická (spořící) vkladní knížka. Je to především možnost výhry v loterii podle stanovených podmínek finančním ústavem. Slosování probíhá dvakrát ročně, v květnu a listopadu.Podmínky pro slosování si můžete přečíst v herním plánu České spořitelny.

Výherní vkladní knížku si mohou pořídit občané České republiky s věkem nad 18 let nebo fyzická osoba starší 18 let s cizí státní příslušností. Jak je výše v tabulce uvedeno, vklad na výherní vkladní knížce se neúročí. Minimální vklad činí 1000 korun.

Vkladní knížka pro děti

Založit finanční produkt s oficiálním názvem „Dětská vkladní knížka“ a „Vkladní knížka dětská“ může pouze zákonný zástupce dítěte. Výhodou je, že na tuto vkladní knížku může ukládat peníze kdokoliv a kdykoliv.

Výhody a nevýhody vkladních knížek + zřízení a vedení knížky (účtu) je zdarma + vklady jsou ze zákona pojištěné + výše uložených prostředků, změna stavu i připisované úroky jsou v záznamu vkladní knížky + dispozice ke vkladní knížce je možné dát další osobě - nižší úrok proti ostatním dostupným spořícím produktům - možnost odcizení či ztráty a následné komplikace s identifikací pro výběr

Vklad na knížce se zhodnocuje od narození dítěte až do 26 let. Při dovršení věku 12 a 18 let se připisují bonusy podle stanovených podmínek finančním ústavem, úrok se připisuje ročně ve výši 0,50 procenta a 1 procento podle pravidel banky.

Anonymní vkladní knížka

Dříve byly v oblibě anonymní vkladní knížky na doručitele. Jejich výhodou, ale zároveň i výraznou nevýhodou (odcizení, zneužití) bylo, že s ní mohl manipulovat libovolně ten, kdo ji právě měl „v ruce“.

Tento typ vkladních knížek na doručitele (anonymních) byl v roce 2002 zrušen. Zakazuje to zákon číslo 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Ještě do 31. prosince 2012 bylo možné vklady na těchto knížkách vybrat.

Česká spořitelna však lhůtu pro výplatu peněz několikrát prodloužila. Poslední možnost vyzvednout si své vklady měli klienti do konce roku 2016. Nakonec spořitelně zůstaly vklady za 1,78 miliardy korun.

Česká spořitelna se rozhodla věnovat nevyzvednuté prostředky Nadaci Depositum Bonum, kterou v roce 2012 sama založila. Nadace se zaměřuje na zlepšení úrovně vzdělání, zejména v technických a přírodních vědách.

